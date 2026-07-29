Muere a los 50 años el DJ francés Kavinsky, autor del clásico electrónico “Nightcall”

El DJ francés y músico de electro-house Kavinsky fue encontrado muerto en su casa de París a los 50 años.

La estrella, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, disfrutó de un éxito gradual con su tema Nightcall de 2010, que formó parte de la banda sonora de los créditos iniciales de la elegante película de crimen neo-noir Drive de 2011, protagonizada por Ryan Gosling.

Tras ser interpretada en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, este clásico de culto del synthwave moderno se convirtió en la canción más buscada en Shazam en un solo día en la historia de la aplicación de identificación musical.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabezó los homenajes al fallecido DJ, publicando en Facebook que Kavinsky fue “una fuente de orgullo francés para siempre”.

La ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard, añadió en X: “Con el repentino fallecimiento de Kavinsky, Francia ha perdido una de sus voces más singulares”.

“Desde la película Drive hasta los Juegos Olímpicos de París, Nightcall conmovió al mundo entero. Bailable y nostálgica a la vez, su música seguirá trascendiendo generaciones y fronteras”.

La fiscalía de París informó en un comunicado que Kavinsky fue hallado muerto en su domicilio en la capital francesa, según reportes de la agencia Reuters y varios medios de comunicación franceses.

La BBC estaba a la espera de confirmación tras ponerse en contacto con los representantes del DJ.

El periódico francés Le Figaro informó que Kavinsky se había estado quejando de dolores de cabeza durante varios días y las autoridades creen que pudo haber sufrido un derrame cerebral.

Los servicios de emergencia no encontraron ningún objeto sospechoso en el lugar de los hechos y la fiscalía de París ha abierto una investigación para determinar la causa de la muerte, según informó el medio.

“Una inspiración para muchos”

Belorgey nació en los suburbios de París, en Seine-Saint-Denis y fue un pianista autodidacta.

Inició su carrera a principios de la década de 2000, actuando como telonero de los pioneros franceses de la música electrónica Daft Punk.

Kavinsky, su alter ego como DJ zombi de ojos rojos, formó parte de la segunda ola de influyentes artistas del French Touch, entre los que se incluyen Justice y Sebastian.

Nightcall fue producida con Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk, mezclada por Sebastian y cantada por la cantante brasileña Lovefoxxx.

La canción fue versionada por London Grammar en 2013, lo que la dio a conocer a un público aún más amplio.

En París 2024, sin embargo, la cantante belga Angèle asumió la voz principal, interpretando una memorable versión de la canción para clausurar los juegos junto a Kavinsky y la banda francesa Phoenix.

Este miércoles, Angèle publicó una foto suya con el fallecido DJ y productor en su historia de Instagram. “Una tristeza inmensa”, escribió sobre la fotografía.

“Gracias por permitirme vivir ese momento inolvidable en el escenario contigo, y toda la aventura que siguió”.

Kavinsky colaboró con otro cantante, la estrella canadiense The Weeknd, en una versión de otro tema, OddLook, extraído de su álbum debut de 2013, OutRun.

El cantante de Starboy, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, también rindió homenaje en X, diciendo: “Es desgarrador escuchar la noticia. Una inspiración para muchos, incluyéndome a mí mismo. Seguiré honrando tu nombre y tu música. Descansa en paz, Kavinsky”.

El alcalde de París, Emmanuel Gregoire, expresó su “profunda tristeza” a través de la misma plataforma.

“Nacido en París, llevó los colores de la escena electrónica francesa a lo más alto del mundo, estableciendo un universo musical único impregnado de nostalgia y modernidad”, escribió.

“En este momento de duelo, mis pensamientos están con su familia, sus seres queridos y todos aquellos que se vieron reflejados en su música”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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