Muere a los 89 años el rey Harald de Noruega

El rey Harald V de Noruega ha fallecido a los 89 años, tras haber sido ingresado en el hospital la semana pasada para recibir tratamiento por una rara enfermedad sanguínea.

El palacio de Oslo informó que falleció en paz a las 06:35 hora local (04:35 GMT) del viernes en el hospital nacional de Oslo.

En las 24 horas previas a su muerte, miembros de la familia real visitaron al rey y numerosas personas depositaron flores en el palacio.

Harald fue el primer rey de Noruega nacido en Noruega desde el siglo XIV. Le sucederá su hijo Haakon.

Tras 35 años en el trono, será recordado como una figura popular y reformista que modernizó la monarquía, rompió con la tradición al casarse con una plebeya y sirvió como figura unificadora en los momentos más difíciles de Noruega.

Los observadores de la realeza lo describen como una persona sencilla, respetada y querida, a quien califican de “abuelo” de la nación y “rey del pueblo”, título que también ostentó su padre, el rey Olaf V.

Tras los atentados con bomba y armas de fuego de 2011 en Oslo y la isla de Utøya, Harald hizo un llamamiento a los noruegos para que se apoyaran mutuamente y no se dejaran dominar por el miedo.

Más recientemente, Harald y su familia han afrontado problemas de salud y escándalos, especialmente por la relación de su nuera, Mette-Marit, con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein, y la condena por violación de su hijo, Marius Borg Høiby.

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