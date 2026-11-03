Muere Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife español, tras un choque en el campo de juego con un arquero rival

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Muere Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife español, tras un choque en el campo de juego con un arquero rival

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, falleció, este martes, tras sufrir una lesión grave durante un partido de segunda división española, el lunes.

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Jesús de Miguel del CD Tenerife en acción junto a Lautaro de León del FC Andorra.

Jesús de Miguel, en el centro junto al balón, en el partido contra el FC Andorra, el lunes. Reuters

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, falleció tras sufrir una lesión grave durante un partido de segunda división española.

De Miguel, de 30 años, sufrió lesiones en la cabeza y el pecho durante un partido contra el FC Andorra, el lunes, en una fuerte colisión con el portero Jesús Owono, quien fue expulsado tras ese incidente.

El estado del futbolista fue descrito como “estable, pero grave”, el lunes, pero su salud empeoró el martes por la mañana.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, señaló su club en un comunicado.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”.

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*Con información del periodista de BBC Sport Sean Kearns

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