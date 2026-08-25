Muere la legendaria cantante Dolly Parton a los 80 años

La cantante y actriz Dolly Parton, una de las artistas más icónicas del siglo XX, falleció a los 80 años, informó su familia este martes.

“La tristeza nos invade a nosotros, no a Dolly”, dijo Brian Seaver, sobrino de Parton, en un video publicado en las redes sociales de la artista. “Dolly vivió en la luz y seguramente está en los brazos de Jesús”, añadió.

Parton falleció “en paz” su casa en la ciudad de Nashville, Tennessee, informó la familia en un comunicado.

También destacó los roles de la artista nacida en 1946 como cantante, compositora, filántropa, actriz, dramaturga y escritora.

“Con una vida llena de brillos que resplandeció lo suficiente como para que todo el mundo la viera, Dolly seguirá siendo para siempre una fuente de inspiración, no solo por su música atemporal y su prolífica carrera como compositora, sino también por su ingenio, calidez y amabilidad, que nos hicieron sentir a todos como una familia”, dice el comunicado.

“El legado de Dolly Parton es de amor, compasión y resiliencia. Con una carrera de siete décadas, inspiró a múltiples generaciones de artistas y admiradores con su música y su compromiso inquebrantable de hacer del mundo un lugar mejor. Sus canciones seguirán resonando en personas de todas las edades, y su labor filantrópica tendrá un impacto duradero”.

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