Muere Presley Gerber: la lucha contra los problemas de adicción y salud mental del hijo de la modelo Cindy Crawford

“Hace tiempo que no publico nada aquí. Tuve que tomar un paso atrás y cuidar un poco mi salud mental”.

Ese es uno de los últimos mensajes que dejó Presley Gerber (1999-2026) escritos en su perfil de Instagram.

El joven de 27 años, hijo de Cindy Crawford, una de las modelos más reconocidas de todos los tiempos, y el exitoso empresario del tequila Rande Gerber, y hermano de la también maniquí y actriz Kaia Gerber, falleció este domingo.

Aunque no se han hecho públicas ni la causa ni las circunstancias de la muerte, esta ocurrió en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. El Departamento de Policía de Santa Mónica dijo este lunes que los investigadores a cargo del caso lo están tratando como posible sobredosis y que no hay indicios de una acción intencionada o maliciosa por parte de un tercero.

“La familia pide privacidad durante este difícil y muy doloroso momento”, le dijo a la cadena CBS Allie Jenkins, representante de Crawford y Gerber.

Hacía años que Gerber luchaba contra sus problemas de adicciones y salud mental.

Así lo contó en varias entrevistas con los medios y también en su cuenta en Instagram, en la que durante un tiempo colgó una serie de publicaciones que él llamaba Mental Health Mondays (lunes de salud mental).

En dichos videos, que aún pueden verse, conversaba mirando directamente a cámara sobre cómo se sentía, buscando concienciar a sus seguidores —acumulaba 172.000 en esa red social— sobre los trastornos mentales.

Entre otras cuestiones, hablaba de distintas sustancias y su relación con ellas —”Esto no es de ninguna manera un consejo médico, es simplemente mi experiencia”, aclaraba— o de los efectos de la naturaleza o la actividad física en el bienestar.

Getty Presley Gerber con sus padres en una imagen de 2026.

“La honestidad es la norma”

“De acuerdo, gente, aquí va una actualización, porque siento que la honestidad debe ser la norma. En resumen, les contaré cómo estoy actualmente”, arrancaba en uno de los videos subidos a finales del año pasado.

A continuación explicaba que estaba tomando una serie de fármacos con efectos tranquilizantes y antidepresivos.

“Me dan miedo los medicamentos que necesito. Hay un espectro ahí sobre lo intenso que puede ser el síndrome de abstinencia”, reflexionaba el joven, quien, como su madre y hermana, trabajó siendo adolescente en campañas para grandes casas de moda y participó en desfiles internacionales.

Gerber también compartía otras formas que le han ayudado a mejorar su salud mental, como hacer ejercicio, dejar el alcohol y rodearse de la gente correcta. “Como crecí en Hollywood, hay muchos mi alrededor a los quiero muchísimo, pero ahora mismo intento no estar cerca de ellos”, añadió.

Asimismo, reflexionaba sobre cómo, por ser un modelo profesional, tenía menos tiempo para hacer ejercicio y estar al aire libre, lo que contribuyó a que su salud mental empeorara.

“Cuanta menos actividad había en mi vida, especialmente para mí en el océano, más medicación encontraba que tenía que integrar en mi vida,” dijo en otra publicación en su cuenta el año pasado.

En 2023, durante una entrevista para el podcast Studio 22, dijo: “Habiendo luchado con la salud mental, la depresión y algunas otras cosas que vienen con eso, creo que si ayudo a una persona o a cien personas a salir del lugar en el que están en cierto momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”.

Getty Images Los hermanos Presley y Kaia Gerber, quienes empezaron a modelar en la adolescencia, estaban muy unidos.

En marzo de este año, Gerber compartió una publicación en Instagram desde México, detallando sus planes de recibir una dosis de ibogaína, una sustancia psicoactiva natural que algunos investigadores esperan pueda usarse como tratamiento para la adicción. Ilegal en Estados Unidos, se puede acceder a terapias que la usan en otros países.

Entre los comentarios a la publicación, su padre escribió: “Estoy tan orgulloso de ti y de tu valentía. Enfrentar las dificultades requiere una verdadera fuerza y verte encontrar tu camino de vuelta a ti lo es todo”. Mientras, su madre lo describió como “un guerrero”.

En la misma línea, el mes pasado, en unas declaraciones a la revista Vogue su hermana subrayó que estaba orgullosa de Gerber por hablar abiertamente de sus dificultades.

“Cuando algo así pasa en una familia, nos afecta a todos”, dijo. “No todo se le puede ocultar al mundo. Y tratar de tapar algo solo hace que la persona sienta que te avergüenzas de ella”, agregó.

Familia unida

Muchas de las imágenes compartidas por Gerber en sus redes hacían cuenta de lo unida que es su familia y la complicidad que compartía con su hermana menor.

Ese espíritu refleja también una de sus últimas campañas, la protagonizada junto a sus padres y hermana para la marca de ropa deportiva Vuori, y en la que conversaban sobre su relación familiar.

Tampoco era raro verle posar junto a ellos en la alfombra roja y en distintos eventos del mundo del espectáculo. Una de las últimas veces fue en mayo de este año, con el motivo del lanzamiento de la colección de jeans de su hermana con la marca Re/Done en Los Ángeles.

“Somos una familia muy unida, en especial mi hermana y yo, y es genial”, le dijo Gerber en entrevista a la revista People. “La mitad de las veces viajamos juntos, lo que hace que me sienta mucho menos solo”.

Gerber llevaba el nombre Kaia tatuado en el brazo.

Durante su adolescencia fue un ávido atleta, atraído sobre todo por deportes acuáticos como la natación, el surf y el waterpolo.

“Te puedo decir que la mayor adicción que he tenido jamás es surfear y estar en el océano”, dijo alguna vez.

Getty La familia Gerber-Crawford posaba junta a menudo.

Sus inicios como modelo se remontan, como los de su hermana, a sus años en el instituto. Tenía 15 años cuando firmó un contrato con la agencia IMG.

Debutó en las pasarelas con la marca italiana Moschino, y para cuando cumplió 17 años ya había sido el rostro de campañas para firmas de primer nivel como Calvin Klein y desfilado para casas de moda como Dolce & Gabbana.

Más recientemente, en 2022, fue la imagen de la fragancia Eau de Californie de la marca Celine. Pero en una entrevista en un podcast más tarde ese mismo año habló sobre su intención de alejarse del modelaje.

Este lunes el mundo de la moda y más allá lamentan su muerte.