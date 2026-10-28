Mueren decenas de personas al chocar dos trenes de alta velocidad en España

Un choque entre trenes de alta velocidad dejó al menos 10 muertos y numerosos heridos en España, según las autoridades, mientras algunos medios locales informan que la cifra de fallecidos podría ascender a 46.

En la colisión estuvieron implicados un tren AVE que había salido de Madrid con destino a Sevilla y un tren de Iryo que circulaba en sentido contrario.

El accidente ocurrió a unos 140 km al sur de Madrid, en las inmediaciones de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, sobre las 8:54 hora local.

El choque provocó que cuatro vagones volcaran por un terraplén.

Los servicios de emergencia actualmente trabajan a contrarreloj para atender a los heridos y buscar sobrevivientes.

En el AVE viajaban 397 pasajeros mientras que el Iryo iban 147 personas, entre ellas un bebé.

“Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas”, dijo el presidente del gobierno Pedro Sanchez en las redes sociales.

Por el momento, se desconocen las causas del choque, pero el gobierno apuntó a un fallo humano.

La compañía ferroviaria Renfe informó que los servicios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía han sido suspendidos.

“Un montón de gente que no podía salir, gritos…”

Eduarda, una joven de 17 años que viajaba en uno de los trenes, le contó a la cadena de radio SER que había “caos” en el lugar y que había visto víctimas debajo de los trenes.

“Yo iba tranquila, con mis dos gatetes al lado, y hubo un frenado muy grande y me fui para adelante con la silla. La gente empezó a salir, había gente llorando, gente muerta debajo de los trenes se podrían ver por todas partes”, relató.

“Un montón de gente que no podía salir, gritos… Un horror”.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y Ciudad Real, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El accidente ferroviario ocurre solo unos meses después del accidente entre dos trenes de alta velocidad en el mismo trayecto y entre las dos mismas compañías.

El domingo 9 de enero, 45 personas murieron al chocar dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, en el sur de España.

Un tren de la compañía Iryo en el que viajaban unas 300 personas con destino a Madrid desde Málaga descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, chocando con otro convoy que cubría la línea Madrid-Huelva y que también descarriló con 184 pasajeros a bordo.