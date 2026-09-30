Netanyahu afirma que un piloto apuñaló a otro durante un vuelo con destino a Israel y “aparentemente intentó estrellar el avión”

Un piloto apuñaló a otro y “aparentemente trató de estrellar el avión” durante un vuelo de Flydubai que cubría este miércoles la ruta entre Dubái y Tel Aviv, afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El avión aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en el norte de Arabia Saudita, con todos los pasajeros fuera de peligro.

Netanyahu señaló que el atacante fue arrestado y estaba siendo interrogado por las autoridades sauditas.

El piloto víctima del ataque fue identificado por funcionarios israelíes como Smit Machchhar, ciudadano indio. Según la embajada india en Riad, el piloto recibió la atención médica necesaria en Tabuk y se encontraba estable.

“A pesar de haber sido apuñalado y gravemente herido, se defendió, resistió, abrió la puerta de la cabina de mando y permitió que los pasajeros y la tripulación redujeran al atacante”, publicó en X el primer ministro israelí.

Por su parte, el ministro de defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el incidente se trató de un “intento de atentado terrorista”.

Unas dos horas después de que el avión despegara del Aeropuerto Internacional de Dubái en la mañana del miércoles, se activó un código de emergencia, de acuerdo con el portal de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Minutos después, la alerta se elevó a una señal de secuestro antes de ser rebajada nuevamente a un código de emergencia general.

El vuelo FZ1073, con unas 150 personas a bordo, la mayoría de ellas israelíes, debía aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion.

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Según relató una de las pasajeras a medios israelíes, el avión comenzó a caer en picada aproximadamente una hora antes del aterrizaje previsto.

“De repente se oyeron gritos terribles por todo el avión”, señaló la testigo, y agregó que un grupo de entre tres y cinco hombres irrumpieron en la cabina de mando y consiguieron neutralizar al atacante.

Los datos de Flightradar 24 muestran que el avión se desplomó más de 5.200 metros en menos de dos minutos.

En un video difundido por medios israelíes se veía a un hombre hablando a la cámara desde su asiento del avión: “Tomamos control del vuelo y de un atacante que apuñaló a uno de los pilotos”.

El hombre también señalaba que uno de los pilotos había resultado gravemente herido. “Todo está bien ahora. Parece que aterrizaremos en Arabia Saudita”, agregaba el pasajero.

BBC Verify analizó el video y concluyó que no presenta indicios de manipulación mediante inteligencia artificial ni parece haber sido publicado en internet antes del suceso.

No se saben detalles del estado del aeronave tras el incidente, pero según expertos las imágenes posteriores parecían mostrar que una pequeña parte de la cola se había desprendido, posiblemente en el rápido descenso.

“Muy angustiante”

EPA/Shutterstock Las personas que iban a bordo del avión de FlyDubai fueron recibidas en el aeropuerto Ben Gurion con música y banderas israelíes.

Un segundo video aparentemente grabado dentro del avión mostraba a otro hombre con el rostro salpicado de sangre.

“Acabamos de arrebatarles el control a los terroristas. Estamos a punto de aterrizar”, expresaba. “Todos a bordo estamos sanos y en una sola pieza, excepto el piloto. Necesitamos ayuda”.

Otro video más, verificado por BBC Verify, mostraba a los dos pilotos ensangrentados, tirados en el piso del avión y con máscaras de oxígeno.

En las imágenes, se veía a uno de ellos con una correa atada alrededor del pecho y al otro con el torso descubierto.

Según relató a medios israelíes una pasajera, el momento en el que el avión empezó a descender rápidamente fue “muy angustiante”.

“Entendimos que los pilotos habían perdido el control”, dijo y recordó los gritos de terror de los pasajeros.

“Hay personas aquí con las camisas cubiertas de sangre”, afirmó. Y añadió: “Ahora estamos bien y queremos volver a casa”.

La BBC no ha podido confirmar de manera independiente los testimonios.

Reuters En un video desde el avión, este pasajero afirmó que habían conseguido tomar el control del vuelo.

Otro avión de FlyDubai recogió a los pasajeros en el aeropuerto de Tabuk y aterrizó en Tel Aviv en la tarde del miércoles, donde una multitud los recibió con banderas israelíes, música y baile.

El primer ministro israelí elogió a los “héroes” que sometieron al atacante y ayudaron a estabilizar la aeronave en medio del incidente ocurrido en la cabina de mando.

En sus redes sociales, Benjamin Netanyahu publicó un video junto a uno de los pasajeros que, según el primer ministro, irrumpió en la cabina de mando.

“El piloto que fue apuñalado simplemente estaba muy cerca de la puerta, así que fue difícil para nosotros abrirla”, señaló el hombre, y agregó que el atacante estaba intentando hacer que el avión dejara de funcionar.

La caída repentina

Los datos de seguimiento de vuelo de Flightradar24 analizados por BBC Verify revelan que el avión con destino a Tel Aviv realizó un descenso abrupto sobre Arabia Saudita poco más de dos horas después de despegar de Dubái.

Hasta las 08:21 hora local, la aeronave volaba a una altitud de 10.400 metros. En menos de dos minutos, descendió más de 5.200 metros.

Según la expiloto Emma Henderson, en ningún caso un vuelo desciende a esa velocidad en condiciones normales.

Aproximadamente diez minutos después de la caída, el vuelo emitió una señal de emergencia.

Los datos muestran fluctuaciones significativas y continuas en la altitud durante el resto del trayecto, hasta su aterrizaje en el aeropuerto de Tabuk.

La fuerza aérea israelí desplegó aviones de combate en respuesta al incidente.

Un portavoz de Flydubai confirmó que el vuelo “sufrió un incidente durante el trayecto” pero todos los pasajeros lograron llegar a salvo a su destino.

“Nuestros equipos están colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes”, añadió.

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Más controles de seguridad

Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro de Israel, le dijo a la agencia Reuters que, tras el incidente de este miércoles, el país aumentará los controles de seguridad a los pilotos de vuelos internacionales con destino a Israel.

“Vamos a conocer la identidad de cada piloto que vaya a volar a Israel, saber quiénes son y realizar algún tipo de control de seguridad”, dijo Spielman.

Y añadió: “Ahora mismo, nuestra tarea es hacer todo lo posible —aunque no se trate de aerolíneas israelíes— para asegurarnos de que esos procedimientos de seguridad sean mucho más estrictos”.

El corresponsal de la BBC en Medio Oriente Jon Donnison explica que en las aerolíneas israelíes suele haber un agente de seguridad a bordo, que normalmente va armado y proporciona un nivel de protección adicional a los pasajeros.

“Al enterarse de lo ocurrido, los israelíes probablemente quedarán preocupados de volar en aerolíneas no israelíes”, dice Donnison.

La expiloto comercial Emma Henderson le dijo a la BBC que un ataque como el ocurrido esta mañana en un vuelo con destino a Israel es “muy inusual”.

“Es muy difícil entrenarse para un escenario como este, en el que parece que uno de los pilotos tenía la intención de hacer algo con el avión que lo sacó de su trayectoria de vuelo segura”, señaló.