Netanyahu busca mantenerse en el poder en las primeras elecciones en Israel tras los ataques del 7 de octubre

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Netanyahu busca mantenerse en el poder en las primeras elecciones en Israel tras los ataques del 7 de octubre

El primer ministro israelí enfrenta una cerrada elección frente a Gadi Eisenkot, un exmilitar que encabeza la oposición. Se espera que el legado de los atentados liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023 desempeñe un papel fundamental en las urnas.

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  • Israel celebra unas elecciones cruciales no solo para el país, sino también para Medio Oriente y el resto del mundo.
  • Ocurren luego de los eventos del 7 de octubre y la guerra en Gaza, y se espera el nivel más alto de participación electoral desde 1981.
  • Benjamin Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ostentado el poder en Israel, enfrenta una cerrada elección frente a Gadi Eisenkot, un exmilitar que encabeza la oposición.
  • Pero las elecciones en este país son complejas: el primer ministro se elige por coalición, así que podría tomar semanas hasta que sepamos quién será el nuevo líder.
  • Los temas de seguridad, la democracia, el servicio militar y la intervención en Gaza dominan la contienda. Te contamos más en esta cobertura en vivo.

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