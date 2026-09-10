Netanyahu demandará al periódico que publicó que Emiratos Árabes Unidos le advirtió de los ataques del 7 de octubre contra Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a sus abogados empezar un proceso por difamación contra un periódico israelí que dijo que el líder de Emiratos Árabes Unidos advirtió de que Hamás estaba planeando una operación pocos días antes de los atentados del 7 de octubre de 2023.

Según extractos de un libro publicados por Haaretz, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed al Nahyan, tuvo una conversación telefónica con Netanyahu en septiembre de ese año.

El reportaje dice que a Netanyahu se le advirtió que el entonces jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, estaba planeando una operación de gran envergadura contra Israel.

La oficina de Netanyahu respondió que “Emiratos Árabes Unidos no avisó al primer ministro antes del 7 de octubre”, y calificó el reportaje como parte de una “conspiración siniestra”.

Un pleito de larga data

Getty Images El diario Haaretz ha sido crítico con Netanyahu en el pasado, pero ha mantenido su distancia en los reportajes que publica.

El diario Haaretz, que históricamente ha sido un crítico acérrimo del primer ministro, defendió su reportería y rechazó la demanda por difamación de Netanyahu, diciendo que el “único propósito de la misma es silenciar la crítica periodística”.

El reportaje —y las airadas negaciones de Netanyahu, quien acusa a Haaretz de mentir— surge en un momento en que la campaña para las elecciones generales en Israel comienza a intensificarse.

Los comicios del 27 de octubre son considerados por muchos como un referéndum al liderazgo de Netanyahu.

El 7 de octubre de 2023, miles de hombres armados liderados por Hamás traspasaron la valla fronteriza de Gaza y atacaron comunidades israelíes cercanas, bases militares y un gran festival de música.

Alrededor de 1.200 personas murieron y otras 251 fueron llevadas a Gaza como rehenes.

Getty Images Los ataques del 7 de octubre de 2023 son los más mortíferos que se han cometido en territorio israelí.

Israel respondió lanzando una campaña militar en Gaza, durante la cual han muerto al menos 73.670 personas, según el Ministerio de Salud gazatí, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Desde aquel 7 de octubre, se han formulado acusaciones contra Netanyahu por no haber actuado con la suficiente rapidez tras el inicio del ataque.

El primer ministro se ha resistido a una investigación pública independiente, y este último informe no ha hecho sino avivar las sospechas de sus críticos.

La acusación

El artículo, publicado el martes, cita a tres “fuentes extranjeras de alto nivel” y a un asesor palestino del jeque emiratí, que afirman que, en los últimos días de septiembre de 2023, un representante de la embajada de Emiratos Árabes Unidos acudió a la oficina del primer ministro israelí con un teléfono especial para garantizar que la conversación se mantuviera confidencial.

Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un “terremoto”.

Getty Images Según Haaretz, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed al Nahyan, llamó personalmente a Netanyahu para informarle del operativo.

“Bin Zayed expresó su preocupación de que el suceso en cuestión no solo provocara un derramamiento de sangre, sino que también desestabilizara toda la región”, dijo Haaretz.

El periódico añadió que la información contenida en su reportaje es el resultado de una extensa investigación de decenas de fuentes, documentos y correspondencia, todo ello realizado para un libro, Hostages: 843 Days of Abandonment (“Rehenes: 843 días de abandono”), escrito por Shlomi Eldar y Ruth Yuval.

“Para su sorpresa, sin embargo, el primer ministro reaccionó con relativa calma”, informó Haaretz.

“Netanyahu afirmó que, según su evaluación, Hamás tenía la intención de operar en Cisjordania y le aseguró a bin Zayed que Israel estaba preparado para cualquier escenario”.

El reportaje dice además que el líder emiratí le transmitió la conversación que mantuvo con Netanyahu al entonces director de la CIA, William J. Burns.

También expone que Netanyahu no informó a los jefes del Shin Bet, la agencia de seguridad interna israelí, ni al Mossad, ni al jefe del Estado Mayor del ejército israelí sobre su conversación con el presidente de EAU.

El artículo se publicó el mismo día en que Reino Unido anunció sanciones contra los asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada.

La decisión enfureció al gobierno de Netanyahu, que anunció varias contramedidas, entre ellas el cierre del consulado británico en Jerusalén Este.

Getty Images El reporte se publicó el mismo día en el que Reino Unido anunció sanciones contra los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada por la aprobación de nuevos asentamientos.

Pero si bien ese acontecimiento acaparó titulares internacionales, fue la noticia publicada por Haaretz la que encabezó la agenda informativa en Israel, un país en plena campaña.

El debate electoral

El partido Likud de Netanyahu acusó a Haaretz de “flagrante injerencia extranjera en las elecciones de Israel”, mientras que el primer ministro declaró en X que la noticia tenía “un claro trasfondo político, como parte de la campaña electoral de la izquierda”.

Los abogados de Haaretz respondieron a los planes de Netanyahu de iniciar acciones legales, afirmando que no se dejarán intimidar.

La carta de los abogados señala que el reportaje es “producto de una investigación periodística exhaustiva y se basa en fuentes relativas a un asunto de suma importancia pública”.

“Ante la falta de una rendición de cuentas plena ante el público por parte de su cliente, la prensa cumple con su función y expone la información al público paso a paso”, añade.

Getty Images El reportaje de Haaretz se publicó en medio de una feroz campaña electoral.

Si bien Emiratos Árabes Unidos no se ha pronunciado específicamente sobre la conversación, tampoco la ha negado, emitiendo un comunicado en el que enfatiza que, desde el ataque de Hamás, ha trabajado para reducir la tensión, lograr la estabilidad regional y prevenir la violencia.

“Las entidades gubernamentales de Emiratos Árabes Unidos e Israel han mantenido canales de comunicación abiertos y directos desde el inicio de la relación hace más de cinco años”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos en un comunicado después de la publicación del reportaje de Haaretz.

“Cuando ha sido necesario, toda la información de inteligencia pertinente se ha comunicado y se sigue comunicando entre las entidades correspondientes”.

Cuatro de los principales líderes de la oposición israelí emitieron un comunicado conjunto exigiendo una investigación sobre lo sucedido.

“Netanyahu y sus socios en el gobierno del 7 de octubre no son aptos para continuar en el cargo”, declararon Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman y Yair Golan.

“Trabajaremos con la coordinación y la responsabilidad necesarias para evitar que provoquen otro desastre”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.