Netanyahu y Eisenkot enfrentan un difícil camino hacia el poder tras ninguno alcanzar una mayoría para formar gobierno

A medida que llegan los resultados, todo parece indicar que al veterano primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le ha ido mejor de lo que se preveía, y su partido, el Likud, se ha consolidado como el mayor grupo parlamentario.

Su actual bloque, que incluye a partidos ultranacionalistas y judíos ultraortodoxos, parece quedarse a las puertas de la mayoría de 61 escaños en el Parlamento, compuesto por 120 escaños. No obstante, los analistas advierten que esto podría cambiar, ya que el recuento inicial fue en zonas donde se sabe que existe un fuerte apoyo a la derecha.

Se había pronosticado un dramático empate técnico a medida que los israelíes asistieron masivamente a las urnas, con una participación que alcanzó más del 77%.

En el fragmentado sistema político israelí, parece que el principal rival de Netanyahu, el exjefe del ejército, Gadi Eisenkot, tendría dificultades para obtener la mayoría parlamentaria sin los partidos liderados por la minoría árabe de Israel, que, según los resultados parciales, han igualado o superado su anterior récord de escaños.

Durante la campaña electoral, la mayoría de los partidos de oposición judíos se comprometieron a no colaborar con listas de mayoría árabe, alegando una falta de valores compartidos.

Sin embargo, los partidos israelíes liderados por árabes podrían convertirse en decisivos para la formación del gobierno si otros estuvieran dispuestos a unir fuerzas con ellos. En estas elecciones, los árabes israelíes, que a menudo se identifican como ciudadanos palestinos de Israel y representan una quinta parte de la población, parecieron acudir a las urnas en cifras sin precedentes.

Por otra parte, Netanyahu tendría que convencer a uno de los partidos opositores más pequeños para que se una a su coalición si quiere asegurar la mayoría en este momento.

Continuidad vs. cambio

Getty Images El bloque de Netanyahu ganó la mayoría de escaños, pero el primer ministro se abstuvo de proclamar la victoria oficialmente.

Muchos vieron estas elecciones como decisivas para derrotar al gobierno más derechista que Israel haya tenido jamás, acusándolo de atizar el racismo y el odio.

Una salvedad importante en todos los análisis actuales es que la gran cantidad de votos por correo aún sin contabilizar, que representan en su mayoría los votos de los soldados israelíes, lo que significa que no se espera tener una idea clara de los resultados finales hasta dentro de uno o dos días.

Durante la noche, tanto Netanyahu como Eisenkot se dirigieron a sus seguidores, comprometiéndose a formar el próximo gobierno.

“El bloque de derecha cuenta con una clara y decisiva mayoría entre la población sionista, entre la población judía y entre todos aquellos que apoyan al Estado judío. Eso es lo que ha quedado claro. Una mayoría decisiva”, declaró el primer ministro ante sus seguidores, que celebraban la victoria, aunque evitó proclamarla oficialmente.

“Debemos formar un gobierno nacional fuerte y de derecha. Eso es lo que hay que hacer”, añadió.

“El pueblo ha elegido el cambio”, declaró Eisenkot a su partido Yashar tras la publicación de los resultados de las encuestas a boca de urna, la mayoría de las cuales inicialmente favorecían a la oposición. “La coalición del fracaso ha perdido la confianza del pueblo. El pueblo israelí votó en contra de que Benjamin Netanyahu continuara como primer ministro”.

“Trabajaré con mis aliados para asegurar que la decisión del pueblo se traduzca en un gobierno sionista: estable y beneficioso para todos los ciudadanos israelíes. Y con rapidez, porque eso es lo que exige este momento y porque el país necesita reunificarse”.

Getty Images Gadi Eisenkot tampoco consiguió la mayoría, pero aseguró que el pueblo israelí había “elegido el cambio”.

En la sociedad israelí existen profundas divisiones que se han visto acentuadas por estas y anteriores elecciones. Estas no solo han servido como referéndum sobre el liderazgo de Netanyahu, que enfrenta un juicio por corrupción por acusaciones que él niega, sino también como votación sobre qué tipo de país debería ser Israel.

El primer ministro y sus aliados de coalición han llevado al país por una senda nacionalista y religiosa de línea dura durante los últimos cuatro años. Se produjeron protestas masivas contra su plan de reforma judicial antes de los ataques sin precedentes liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenaron una serie de guerras en Gaza, Líbano e Irán.

Muchos israelíes desean ver a su país más firmemente arraigado en valores liberales y seculares.

Sorprendentemente, los últimos cuatro años turbulentos no parecen haber alterado significativamente los patrones de votación.

“En las encuestas vemos que el peso relativo de los dos bandos principales, pro Netanyahu y anti Netanyahu, es prácticamente el mismo”, me comentó la profesora Tamar Hermann, encuestadora del Instituto Israelí para la Democracia, justo antes de las elecciones. “La gente esperaba que después del 7 de octubre Netanyahu cayera en desgracia o incluso fuera derrocado, pero no fue así”.

“Artimañas” para formar una coalición

De la noche a la mañana, los principales partidos israelíes ya habrán comenzado sus intensas discusiones políticas para intentar formar un nuevo gobierno de coalición.

“Cada bando intentará captar desertores o verá si puede formar un gobierno minoritario, y recurrirá a todo tipo de artimañas políticas”, así me describió el proceso el veterano periodista y escritor israelí Yaakov Katz. “Pero puede que no funcione, y podrían pasar semanas o meses antes de ver si alguien es realmente capaz de formar un gobierno”.

Los líderes de los partidos más grandes suelen intentar ganarse a los más pequeños con promesas de puestos en el gabinete, presupuestos o políticas específicas.

A menos que se persiga un gobierno de unidad, esta podría ser la única opción para Netanyahu, pero los partidos de la oposición disputaron estas elecciones bajo una plataforma de “cualquiera menos Netanyahu”.

Ahora es fundamental ver si los miembros del principal “bloque del cambio” de la oposición están dispuestos a romper un tabú buscando un acuerdo político con los partidos árabes.

Durante la campaña electoral, uno de los líderes del bloque, el político de derecha Avigdor Lieberman, llegó a afirmar que no formaría parte de un gobierno minoritario que dependiera del apoyo de partidos árabes. Esto evidenció la creciente desconfianza y hostilidad hacia los ciudadanos árabes desde el ataque del 7 de octubre.

Cuando me reuní recientemente con Mansour Abbas, líder de Ra’am, la más pequeña de las dos listas árabes, me comentó que, tras haber formado parte de la coalición diversa que derrocó temporalmente a Netanyahu entre 2021 y 2022, deseaba unirse al próximo gobierno. Creía que los potenciales aliados estarían más abiertos a una alianza después de las elecciones.

“Estas son consideraciones partidistas bien conocidas. Todos los políticos en Israel dicen una cosa antes de las elecciones y otra muy distinta después”, afirmó. “Ya lo hemos experimentado antes y no nos preocupa”.

Mientras tanto, Netanyahu y sus aliados ya han comenzado una intensa campaña para deslegitimar a los partidos árabes, presentando a sus conciudadanos como una amenaza interna.

¿Qué sigue a continuación?

La próxima semana, después de que se presenten los resultados finales al presidente de Israel, Isaac Herzog -cuyo cargo es en gran medida ceremonial- este consultará con todos los líderes de los partidos electos y pedirá al candidato que parezca más propenso a formar una coalición que lo haga.

Si ese candidato no logra reunir la mayoría en un plazo máximo de seis semanas, entonces se podría permitir que otros lo intenten.

Si, tras todas las negociaciones, nadie logra formar una coalición de gobierno, se celebrarán nuevas elecciones en los meses siguientes y se repetirá todo el proceso.

Mientras tanto, el gobierno de Netanyahu permanece en funciones de forma interina, pero sin autoridad para promulgar cambios políticos importantes.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.