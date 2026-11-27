Las autoridades de Costa Rica rechazaron este jueves el ingreso al país de la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en el territorio palestino, Francesca Albanese, por motivos de “seguridad nacional”.

El director de Migración de Costa Rica, Omer Badilla, aseguró que las autoridades le negaron el ingreso al país debido a sus “vínculos con actos terroristas”.

“Esta señora tiene una alerta internacional por vínculos con actos terroristas”, declaró Badilla en un video enviado a los medios locales. El funcionario no ofreció detalles ni presentó evidencia sobre los supuestos actos terroristas a los que hizo referencia.

Albanese había sido invitada al país para recibir este viernes un doctorado honoris causa por la Universidad de Costa Rica, desde donde dijeron que “lamentan profundamente esta situación”.

Pese a que no pudo ingresar al país, el acto se llevó a cabo según lo previsto. En la mañana del viernes, Albanese participó de manera virtual en el evento organizado por la universidad desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, a donde había llegado en la tarde del jueves procedente de París.

“Me indigna profundamente que el gobierno costarricense haya difundido informaciones falsas que me vinculan con el terrorismo”, dijo Albanese en su intervención por videollamada que brindó ante un auditorio repleto.

Getty Images Albanese recibió el reconocimiento de la Universidad de Costa Rica desde el aeropuerto a través del canal de YouTube de la universidad.

“Permítanme ser clara defender los derechos humanos no es terrorismo y el Gobierno responderá por estas insinuaciones, como debe ser en un Estado de derecho”, agregó.

“¿Cuál riesgo puede crear para la seguridad pública una relatora de las Naciones Unidas que tiene como responsabilidad la documentación de la complicidad con crímenes e impunidad durante los últimos cuatro años?”, se preguntó.

Por su parte, Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas los Derechos Humanos, en una declaración de su portavoz, Ravina Shamdasani, a la agencia EFE, pidió a las autoridades costarricenses que reconsideren de manera urgente la medida y le permitan ingresar.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional reclamó a Costa Rica que “cumpla con su deber de respetar los derechos humanos, la libertad académica y la integridad e independencia de sus procesos judiciales”.

“A Francesca Albanese, que ha sido objeto de represalias, sanciones y otros ataques por su labor en la búsqueda de justicia, se le ha negado vergonzosamente la entrada al país”, dijo en comunicado en X.

Mientras, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, felicitó a las autoridades costarricenses por impedir el ingreso de Albanese.

“Felicito al Gobierno de Costa Rica por su decisión de denegar la entrada a la ‘relatora especial’ de la ONU. Quienes se valen de su mandato ante la ONU para difundir propaganda vil, legitimar a organizaciones terroristas, profanar la memoria de los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto y vilipendiar implacablemente a Estados Unidos e Israel, deberían afrontar las consecuencias”, escribió Danon en un mensaje en X.

Albanese es una abogada italiana especializada en derechos humanos y en Medio Oriente, que ejercer el cargo de relatora especial de las Naciones Unidas desde mayo de 2022.

La silla vacía

El director del consejo universitario de la Universidad de Costa Rica, Keilor Rojas Jiménez, dio inicio este viernes el acto de reconocimiento a la relatora mencionado que la silla en la que debía estar la relatora estaba vacía.

“Estando vacía, está más llena que nunca”, dijo el doctor Rojas Jiménez la mañana del viernes.

Francesca Albanese había aterrizado en el aeropuerto Juan Santamaría en la tarde del jueves proveniente de París, según informó el medio independiente local Delfino.

Según el mismo medio, todo transcurría con normalidad hasta que le tomaron las huellas. En ese momento, le pidieron que esperara. Luego apareció una alerta de seguridad y le informaron que no podía ingresar al país.

Albanese habría preguntado si la alerta venía de Estados Unidos, pero no recibió una respuesta clara.

En la mañana del viernes, tras pasar la noche frente a una puerta de embarque del aeropuerto, la relatora dijo que especula con que esta prohibición de entrada podría estar relacionada con las sanciones que le ha impuesto la Oficina de Control de Activos extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Eso deberá indagarse como ya lo han solicitado múltiples autoridades y expertos”, añadió.

Francesca Albanese La relatora especial de la ONU compartió una foto desde el aeropuerto de Costa Rica, donde pasó la noche.

“Ni siquiera Estados Unidos llegó tan lejos”

“Albanese ha expresado de manera abierta posiciones calificadas como antisemitas, ha manifestado apoyo al terrorismo y ha mostrado un abierto desprecio hacia Estados Unidos, Israel y Occidente”, había argumentado el Departamento de EE.UU. a mediados del año pasado.

La decisión de impedir el ingreso de la relatora pone de relieve el alineamiento de la política exterior del gobierno de la presidenta Laura Fernández con Israel y las políticas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos.

“Es ridículo. Ni siquiera Estados Unidos llegó tan lejos”, dijo Albanese al medio Delfino tras conocerse el rechazo de su ingreso al país.

El Ministerio de Exteriores de Italia informó que la relatora recibió asistencia consular después de que las autoridades costarricenses le negaran el acceso al país.

“Se ha solicitado repetidamente a las autoridades locales que facilitaran su entrada en el país. Albanese se encuentra en estos momentos dentro del área internacional del aeropuerto y, por lo tanto, no ha entrado a territorio costarricense”, afirma su comunicado.

Según medios locales, luego de que se le negara el ingreso al país, las autoridades le habrían propuesto tomar un vuelo para salir de Costa Rica con destino a París, algo a lo que Albanese se negó.

“He decidido permanecer en Costa Rica. En el aeropuerto, sí. Porque voy a participar en esta ceremonia desde el mismo suelo que simboliza la lucha histórica de su pueblo contra el imperialismo”, afirmó Albanese este viernes por videoconferencia ante un auditorio repleto.

El jueves por la tarde, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica emitió una orden cautelar para suspender la expulsión de Albanese mientras resuelve el recurso de hábeas corpus presentado en nombre de la relatora especial de las Naciones Unidas.

El organismo les dio a las autoridades migratorias costarricenses 24 horas para explicar por qué se le denegó la entrada a la jurista italiana.

Según medios locales, mientras permanezca vigente la medida cautelar no se podrá ejecutar la devolución de Albanese, salvo que ella misma manifieste su voluntad de abandonar Costa Rica, cuente con asistencia jurídica y haya sido informada de las consecuencias legales de esa decisión.