“Ni siquiera saben si están vivas o muertas”: la agonía de las familias de las miles de personas que permanecen desaparecidas en Gaza

Ahmed al Madhoun parecía un hombre que, a pesar de las dificultades, amaba la vida. Un muchacho bajito y travieso que tenía una sonrisa exuberante.

Desde su vivienda, parcialmente destruida, en la ciudad de Gaza, su madre, Majdiya, nos muestra videos de él en su celular.

En uno de ellos, Ahmed abraza a un gatito. Saca la lengua y lanza chillidos de alegría. En otro, se lanza de barriga a una piscina y luego emerge del agua sonriendo de oreja a oreja.

“Todo el mundo era su amigo”, le dice Majdiya a la BBC.

“Era querido allí donde iba y siempre tenía una sonrisa en la cara”, añade.

Pero Ahmed, que tiene síndrome de Down, está desaparecido. El rastro del joven de 21 años se perdió en mayo de 2025, después de que saliera un momento a una tienda cercana a su hogar.

En aquel momento, la guerra en Gaza entre Hamás e Israel estaba en pleno apogeo.

Ese día hubo ataques israelíes en la zona, y Majdiya teme que su hijo haya muerto. Pero no lo sabe con certeza.

“Dios mío, no estoy en paz”, dice.

“No he perdido la esperanza, pero ya sea que lo encuentren vivo o muerto, enterrado bajo los escombros, sólo entonces podré estar en paz”, explica.

Un dolor como el de Majdiya lo sienten madres de toda Gaza.

Más de 73.000 personas han muerto en Gaza desde que Israel lanzó su campaña militar, incluidas alrededor de 1.200 desde que se anunció un alto el fuego el pasado octubre, según el Ministerio de Salud del territorio, administrado por Hamás. La ONU considera fiables estas cifras.

Medios israelíes informaron en enero que una fuente de seguridad israelí afirmó que el ejército considera exactas esas cifras.

Pero el número real de palestinos fallecidos podría ser considerablemente mayor.

El balance de muertos del Ministerio de Salud no incluye los cuerpos enterrados bajo los escombros, lo que significa que muchos desaparecidos no figuran en el recuento.

Los desaparecidos

La Cruz Roja afirma haber recibido más de 5.000 solicitudes para localizar a personas desaparecidas que podrían estar sepultadas entre la destrucción. La agencia de Defensa Civil de Gaza cree que el número de desaparecidos supera los 8.000.

Y cada día se descubren cuerpos.

A principios de este mes tuvo lugar en la ciudad de Gaza un funeral colectivo por más de un centenar de personas que murieron en un ataque israelí en 2023. Sus restos solo fueron recuperados e identificados recientemente, lo que permitió darles sepultura.

La Cruz Roja señala que la recuperación de cuerpos es difícil debido a la magnitud de la destrucción y a la falta de excavadoras.

En muchos casos, la identificación de los restos también resulta complicada, ya que las personas llevan mucho tiempo fallecidas y existe una falta de pruebas de ADN debido a las restricciones israelíes sobre los materiales que pueden entrar en Gaza.

La familia de Ahmed al Madhoun sabe que es muy probable que haya muerto, pero también teme que haya sido detenido por las fuerzas de seguridad israelíes.

Durante casi tres años de guerra, las fuerzas israelíes han detenido aproximadamente a 7.000 palestinos de Gaza. Más de 5.000 de estos fueron posteriormente liberados sin haber sido acusados formalmente de ningún delito, según el Comité Público Contra la Tortura, con sede en Israel.

Este mes, alrededor de 1.300 detenidos procedentes de Gaza permanecían encarcelados en prisiones israelíes sin acusaciones ni juicio, según la organización israelí de derechos humanos HaMoked.

El grupo señala que estas cifras no incluyen a los detenidos gazatíes retenidos directamente por el ejército israelí.

Según HaMoked y otras entidades que defienden los derechos humanos, las familias palestinas con frecuencia no han sido notificadas por Israel sobre la detención o el paradero de sus seres queridos, lo que obliga a muchas de ellas a depender de ONGs y abogados para intentar localizarlos.

Motivos de seguridad

La BBC preguntó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio Penitenciario del país sobre este presunto incumplimiento a la hora de contactar con los familiares de las personas detenidas.

Las autoridades israelíes han afirmado anteriormente que las detenciones prolongadas responden a motivos de seguridad relacionados con la guerra y han rechazado las acusaciones de que actúan de forma arbitraria.

Aida al Drimli, residente en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, nos muestra una fotografía de su hijo Mahmoud, un joven de rostro juvenil envuelto en una kufiya palestina.

Mahmoud desapareció en 2024. Su familia temió que hubiera muerto en un ataque israelí.

“Su padre iba a los hospitales y revisaba los cadáveres”, nos cuenta Aida. “Pero yo no podía hacerlo. Estaba completamente destrozada”.

Sin embargo, este verano apareció en las redes sociales una fotografía en la que se ve a dos soldados israelíes posando junto a un detenido palestino, con los ojos vendados y las manos atadas.

Aida está convencida de que se trata de Mahmoud.

BBC El hijo de Aida al Drimli desapareció en 2024.

“Por sus rasgos, por su frente, su boca, su nariz, la forma en que se sienta, la manera en que cierra la boca, sus manos, sus piernas. Tiene exactamente los mismos rasgos que mi hijo”, dice.

Pero con una sola fotografía sabe que no puede estar segura.

“Cuando mi marido se sentó y me enseñó la foto, sentí alivio”, explica.

“Pero al mismo tiempo me sentí muy mal y se me rompió el corazón al ver a mi hijo en ese estado. Fue humillante”, añade.

Tanto la familia Al Drimli como la familia Al Madhoun afirman que ni ellos ni sus hijos tienen ninguna afiliación con Hamás ni con ninguno de los grupos armados de Gaza.

La BBC preguntó al Servicio Penitenciario de Israel sobre ambos hombres. La institución respondió que no tenía constancia de haber detenido a ninguno de los dos.

La misma pregunta fue planteada al ejército israelí, que también gestiona centros de detención y prisiones, pero no ofreció respuesta.

Israel no permite a periodistas internacionales, incluida la BBC, acceder de forma independiente a Gaza.

Prohibiciones a la Cruz Roja

La familia Al Drimli ha pedido a la Cruz Roja que intente averiguar si Mahmoud ha sido detenido. Pero Israel no permite que la Cruz Roja tenga acceso a sus registros penitenciarios.

Tal Steiner, una abogada israelí que trabaja en la localización de palestinos que podrían haber sido detenidos por Israel, declaró a la BBC que “el 7 de octubre lo cambió todo”.

“La prohibición de que la Cruz Roja Internacional visite las prisiones y el hecho de que no disponga de listas de las personas retenidas por Israel significa que tenemos que rastrearlas individualmente, una por una, a petición de sus familias. Esto supone una gran carga para la capacidad de encontrar a esas personas hoy en día”.

Social Media Aida al Drimli cree que esta foto muestra a su hijo.

También afirma que, para las familias, lo más difícil es la incertidumbre.

“Es una herida abierta. No cicatriza. No encuentran descanso porque ni siquiera saben si su familiar está vivo o muerto”, dice.

Y añade que, durante los últimos tres años, Israel ha dificultado mucho más la localización de posibles detenidos palestinos.

“Para quienes no saben dónde están sus familiares, eso añade aún más sufrimiento a una situación ya dolorosa. Es una situación psicológica muy difícil que puede prolongarse durante meses e incluso años”, señala.

BBC

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