“No iba a permitir que los demás murieran”: el capitán del vuelo de Dubái a Israel relata el ataque de su copiloto

El piloto indio del avión de Flydubai, quien fue atacado por su copiloto y abrió la puerta de la cabina para dejar entrar a otras personas, declaró que estaba decidido a evitar que los demás murieran.

Smit Machchhar relató que se encontraba en el suelo y seguía siendo agredido cuando se dio cuenta de que el avión, que transportaba a más de 170 pasajeros, estaba perdiendo altitud rápidamente y que debía hacer algo.

“Estaba tirado en el suelo, herido, pero me dije a mí mismo que debía hacer un último esfuerzo para abrir la puerta desde dentro”, comentó durante una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi.

“Otras personas entraron y también desempeñaron un papel (en el control de la situación). Por supuesto, luchaba por mi propia vida, pero al mismo tiempo sabía que no iba a permitir que los demás murieran”, añadió.

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía a Tel Aviv desde Dubái en la madrugada del miércoles, cayó más de 17.000 pies (5.200 metros) tras dos horas y media de trayecto.

Inicialmente envió una señal de emergencia a los controladores aéreos antes de cambiar al código de transpondedor 7500, que indica un secuestro. Posteriormente volvió a cambiar a una señal de emergencia.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró a los medios luego del incidente que un piloto había apuñalado al otro antes de “intentar, aparentemente, estrellar” el avión.

Después de que otros pasajeros redujeran al atacante, dos pilotos que viajaban a bordo lograron aterrizar la aeronave de forma segura en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, a las 06:58, hora local.

Machchhar, calificado como un “verdadero héroe” por Netanyahu, fue trasladado a un hospital en la misma Tabuk antes de ser evacuado por vía aérea a Abu Dabi, donde, según informes, se encuentra en condición estable.

Netanyahu dijo a Fox News que el atacante era ciudadano de Omán y señaló que las investigaciones sugerían que había sido sometido a un “adoctrinamiento radical islamista”.

Afirmó que, una vez que el atacante fue reducido y atado por los pasajeros y la tripulación, “gritaba: ‘Mátenme, mátenme’, por lo que está claro que tenía tendencias suicidas; eso no admite dudas”.

Los Emiratos Árabes Unidos han comenzado a investigar “si el incidente estaba vinculado a alguna actividad o propósito terrorista”, según la agencia estatal de noticias del país.

Las redes sociales en India se han llenado de elogios hacia Machchhar desde que se dio a conocer su identidad.

Machchhar contó a Modi que llevaba 17 años pilotando aviones y que “puede saber qué le ocurre a la aeronave incluso con los ojos cerrados”.

El primer ministro le dijo que “su valentía, paciencia y rapidez a la hora de tomar decisiones salvaron la vida de muchas personas” y que todo el país estaba orgulloso de él.

La embajada de India en Emiratos Árabes Unidos informó el jueves que Machchhar se encontraba “en buen estado de salud y recuperándose bien”.

El embajador Deepak Mittal expresó sentirse “orgulloso del capitán Smit por su valentía” y “muy tranquilo” tras reunirse con él.

“No veo esta herida simplemente como una herida, porque eso haría que mi recuperación fuera aún más difícil”, afirmó Machchhar.

“La veo como un proceso que avanza poco a poco y que llevará tiempo, pero confío en que lograré recuperarme y volveré a estar sano y en plena forma”.