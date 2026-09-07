“No tuve síntomas, ese es uno de los problemas de esta enfermedad”: la lucha de una presentadora de la BBC contra un raro cáncer en la sangre

La presentadora de la BBC, Maryam Moshiri, ha revelado que padece un cáncer en la sangre.

Moshiri, que se unió a la BBC en 2003 y es una de las presentadoras más conocidas del canal de noticias, declaró que quería compartir su diagnóstico para concientizar sobre la enfermedad.

“Han pasado dos años desde mi diagnóstico y siento que he empezado a comprender mucho mejor la enfermedad y cómo afecta mi vida. Ya la controlo hasta cierto punto, así que me pareció muy importante concientizar a la gente”, dijo la comunicadora de 49 años.

“Voy a tener que pasar el resto de mi vida recibiendo tratamiento por esto”, añadió.

A Moshiri le diagnosticaron policitemia vera en noviembre de 2024, un tipo de cáncer en la sangre poco común pero tratable. Si bien no tiene cura, se puede controlar eficazmente.

En la policitemia vera, el cuerpo produce demasiados glóbulos rojos, lo que hace que la sangre sea más espesa de lo normal.

Esto conlleva un mayor riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos, que pueden provocar un derrame cerebral, un ataque cardíaco o una trombosis venosa profunda (TVP).

Los síntomas pueden incluir dolores de cabeza, confusión, mareos y visión borrosa.

“Mi médico especialista me dijo que tengo un cáncer de sangre incurable”, dijo.

“En general no tuve síntomas, y ese es uno de los problemas de esta enfermedad”, explicó.

“La única razón por la que detectaron mi problema fue porque mi médico de cabecera era muy meticulosa en la forma en que me hacía los análisis de sangre rutinarios y los enviaba inmediatamente para un diagnóstico más exhaustivo”, agregó.

Sobre el tratamiento

Como parte de su tratamiento inicial, la presentadora de la BBC se sometió a varias sesiones “debilitantes” de flebotomías de una hora de duración.

La flebotomía es un procedimiento en el que se introduce una aguja en una vena del brazo para extraer la sangre lentamente.

Esta sangría puede ser una forma eficaz de reducir la viscosidad de la sangre.

BSIP/Universal Images Group via Getty Images Al principio la comunicadora se sometió a sesiones de flebotomía, las cuales la dejaban extremadamente agotada.

“En un lapso de cinco meses, me hicieron venopunciones siete u ocho veces. Así que pueden imaginar que mis niveles de hierro cayeron en picado y me sentía aún más agotada”, relató.

“Al cabo de un tiempo empecé a sentirme muy mal y cansada. Se me empezó a caer el pelo, me picaba todo el cuerpo, pero el síntoma principal era la fatiga”, agregó.

Posteriormente, Moshiri pudo acceder a un tratamiento de inmunoterapia llamado interferón a través del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), y tras algunos ajustes, aseveró que se encuentra mejor.

“Solo he necesitado una venosección en unos 15 meses, así que ha sido realmente bueno. Los últimos dos meses han sido mejores que los dos últimos años”, comentó.

“Creo que es muy importante que la gente entienda que este cáncer de sangre es incurable, pero que se puede controlar con el tratamiento adecuado y que se puede llevar una vida relativamente sana”, apuntó.

“Se trata simplemente de encontrar el tratamiento adecuado y asegurarse de que funcione para usted”, dijo.

La comunicadora reconoció que “no es la persona que era hace dos años”, pero aseguró que se siente “mucho mejor”.

Una batalla contra la fatiga

En algunos casos, la policitemia vera puede evolucionar a otro tipo de cáncer de sangre llamado mielofibrosis, e incluso, con menos frecuencia, puede evolucionar a un tipo de leucemia llamada leucemia mieloide aguda (LMA), según la organización benéfica Blood Cancer UK, que financia la investigación sobre cánceres de sangre.

La comunicadora, quien es madre de tres hijos, afirmó que ha tenido que adaptarse a la vida con su enfermedad, y que a veces no puede asistir a reuniones familiares ni jugar con sus hijos porque está agotada.

“Es ese tipo de fatiga que no se parece a estar simplemente cansada porque no he dormido bien; sientes que te han quitado la batería por completo, y por mucho que duermas, da igual”, explicó.

“Aunque me siento mejor que en los últimos dos años, no sé cómo estaré dentro de seis meses, un año o dos años”, confesó.

“Las personas con policitemia vera tienen mayor probabilidad de sufrir un derrame cerebral, un ataque cardíaco o una trombosis venosa profunda, por lo que es algo que siempre debo tener presente y asegurarme de mitigar”, dijo.

Maryam Moshiri Moshiri ha seguido cubriendo las noticias más importantes mientras vive con el cáncer.

A pesar del cansancio, Moshiri ha seguido viajando por todo el mundo cubriendo las noticias más importantes de los últimos dos años para la BBC: presentó el programa desde Qatar al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, cubrió la elección del nuevo Papa desde el Vaticano y viajó a Groenlandia para la visita del vicepresidente JD Vance.

La comunicadora agradece a su esposo Jonathan, a quien considera “un gran apoyo y ayuda”, a la dirección de la BBC y a sus hijos Iris, de 13 años, Vivienne, de 11, y Caspian, de 9.

“Me costó mucho tiempo poder contarles sobre esta enfermedad, porque no quiero preocuparlos, pero han sido muy comprensivos”, dijo.

“Cuando les digo cosas como ‘mamá está demasiado cansada para jugar con ustedes’, lo entienden y no insisten”, ilustró.

Helen Rowntree, directora ejecutiva de Blood Cancer UK, declaró: “Estamos muy agradecidos a Maryam por compartir valientemente su historia. Cuando las figuras públicas hablan abiertamente sobre su diagnóstico, se rompe el silencio que suele rodear al cáncer de sangre, el quinto cáncer más común en Reino Unido y la tercera causa principal de muerte por cáncer”.

Rowntree afirmó que el cáncer de sangre puede parecer un cáncer “silencioso”, ya que los pacientes pueden presentar síntomas vagos y difíciles de detectar, y destacó que muchos de quienes padecen esta enfermedad gestionan su dolencia, el tratamiento y los efectos secundarios junto con el trabajo y la vida familiar.

“Necesitamos urgentemente el apoyo continuo del público y de las autoridades para financiar la próxima generación de tratamientos más eficaces y menos agresivos, con menos efectos secundarios, de modo que más personas con cáncer de sangre puedan disfrutar de una buena calidad de vida, dedicar menos tiempo a afrontar las consecuencias del tratamiento y estar presentes en los momentos importantes”, añadió.

“Se están realizando muchas investigaciones sobre el cáncer de sangre y hay avances científicos prometedores. Ojalá haya algún tipo de avance que ayude incluso más que los medicamentos que me han recetado”, remató Moshiri.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.