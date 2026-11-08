Nvidia abre una investigación sobre la relación de su director ejecutivo con una presunta espía china

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia abrió una investigación independiente tras las informaciones que apuntan a que su director ejecutivo, Jensen Huang, mantuvo una relación con una presunta espía china.

El gigante de la fabricación de chips afirmó que su junta directiva no tenía motivos para creer que los secretos de la empresa o la seguridad nacional de EE.UU. se hubieran visto afectados y añadió que el director ejecutivo estaba comprometido a seguir liderando la compañía.

Por otra parte, Jensen Huang admitió haber sido “infiel” a su esposa y pidió disculpas por haberla lastimado a ella y a sus hijos.

Según un informe del diario The New York Times, los servicios de inteligencia estadounidenses creían que la empresaria china Alice Huang, quien mantenía una relación estrecha con Huang, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Jensen Huang dijo que asumiría “toda la responsabilidad” por sus actos y reconoció no haber cumplido con sus obligaciones frente a los empleados, la junta directiva y los accionistas de la compañía.

Nvidia es una de las empresas más grandes del mundo y es considerada fundamental para la fabricación del hardware destinado a las tecnologías emergentes de inteligencia artificial.

Reuters Jensen Huang rodeado de robots en una conferencia de Nvidia en octubre pasado en Alemania.

“Apoyo la investigación”

“Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo”, declaró Jensen Huang.

“En relación con las preocupaciones sobre seguridad nacional planteadas en los informes de prensa, el Consejo de Administración de Nvidia ha iniciado una investigación independiente”, continuó.

“Apoyo la investigación y cooperaré plenamente”.

“Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido con la protección de Nvidia y con el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Me siento orgulloso y agradecido de ser estadounidense”.

En un comunicado aparte, la junta directiva de Nvidia anunció que iniciaría una investigación “a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera”.

El comunicado continuaba: “El Consejo de Administración da prioridad a la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, que es primordial para los intereses de Nvidia y sus accionistas”.

“Si bien la Junta no tiene motivos para creer que se hayan visto comprometidos ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, su investigación examinará toda la información disponible”.

Alice Huang está vinculada a Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

La empresa declaró al periódico The New York Times el mes pasado que su actual equipo directivo se tomaba en serio las acusaciones y que había contratado asesores legales externos para llevar a cabo una investigación interna.

Nvidia proporciona chips a los principales desarrolladores de modelos de IA, entre ellos OpenAI y Meta.

En febrero, el gigante de los semiconductores registró unos ingresos anuales récord de US$215.900 millones.

“Especulación infundada”

China rechaza las acusaciones de una operación de espionaje contra el director ejecutivo de Nvidia, calificando las afirmaciones de “especulación infundada”.

Según fuentes anónimas citadas por The New York Times, las agencias de inteligencia estadounidenses habían estado vigilando a Alice Huang y concluyeron que actuaba en nombre del gobierno chino.

Según los informes, la vigilancia reveló comunicaciones entre Alice Huang y un ciudadano estadounidense, quien posteriormente fue identificado como Jensen Huang mediante un proceso conocido como “desenmascaramiento”.

Sigue sin estar claro qué información supuestamente transmitió a Pekín Alice Huang, también conocida como Huang Le, qué valor tenía o cuándo se cree que comenzó a recopilar información de inteligencia.

Alice Huang no respondió a la solicitud de comentarios del periódico.

La semana pasada, miembros del Congreso escribieron a Jensen Huang para pedirle que compareciera ante ellos.

Tres líderes republicanos de comités de la Cámara de Representantes pidieron al director ejecutivo que compareciera a finales de mes para hablar sobre los “protocolos de seguridad de Nvidia contra el espionaje de adversarios extranjeros”, dada su supuesta relación con Alice Huang.

“Informes recientes plantean importantes preocupaciones de seguridad nacional con respecto al acceso de la República Popular China a tecnología e información estadounidenses sensibles”.

“La cuestión de la infiltración de la República Popular China y el acceso a tecnología estadounidense de vanguardia es fundamental para la labor de investigación de nuestros tres comités en este Congreso”, decía la carta.

Los chips de inteligencia artificial de Nvidia han sido un foco importante de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Washington impuso controles sobre dónde se pueden vender sus productos avanzados.

El H200, el segundo semiconductor más avanzado de Nvidia, fue restringido por Washington debido a la preocupación de que otorgara a la industria tecnológica china una ventaja sobre la estadounidense.

En enero, la administración Trump anunció que permitiría a la empresa vender sus chips H200 a clientes chinos bajo ciertas condiciones.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.