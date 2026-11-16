Ordenan repetir el juicio a Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus 3 hijos en EE.UU.

Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos, se someterá a un segundo juicio el próximo año.

El juez William Sullivan, del Tribunal Superior del condado de Plymouth en Massachusetts, tomó la decisión este lunes y fijó el inicio del juicio para el 29 de marzo de 2027.

La fiscalía, que expresó su voluntad de seguir adelante con un juicio con jurado, aún no precisó qué cargos enfrentará Clancy.

La defensa interpretó que Clancy volvería a enfrentar los mismos cargos de asesinato en primer grado que en el primer juicio.

Ese juicio se prolongó durante varias semanas este verano boreal y terminó a principios de septiembre, cuando los 12 miembros del jurado no lograron ponerse de acuerdo sobre un veredicto.

Los cargos

“Creo que podemos leer entre líneas: cuando dicen que el caso va a requerir un jurado, el fiscal de distrito está dando a entender que piensa seguir adelante con los cargos de asesinato en primer grado, así que fijaremos una fecha para el juicio”, declaró el abogado defensor Kevin Reddington.

Clancy, de 36 años, enfrentó en el primer juicio tres cargos de asesinato en primer grado, delito que consiste en matar a otra persona de forma deliberada y premeditada.

El fiscal de distrito aún no ha confirmado oficialmente si mantendrá esos cargos.

La fiscalía podría optar por cargos menos graves, como homicidio en segundo grado, que se aplica cuando se causa ilícitamente la muerte de otra persona con dolo o imprudencia extrema y sin premeditación.

Hace una semana, el juez William Sullivan rechazó la petición de la defensa de desestimar el caso en virtud del principio que prohíbe el doble enjuiciamiento.

Ese principio protege a una persona de volver a ser procesada por el mismo delito tras una absolución o una condena.

La decisión del juez allanó el camino para un segundo juicio.

Clancy no niega haber matado a sus hijos.

Su defensa sostiene que en ese momento sufría una psicosis posparto grave, mientras la fiscalía alega que actuó de forma intencional.

Actualmente está internada en un hospital estatal de Massachusetts que presta atención médica y psiquiátrica.

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