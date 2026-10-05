“¡Otra vez no!”: la detención de un marine estadounidense por el asesinato de una mujer que reaviva las protestas en la isla japonesa de Okinawa

Para muchos en Okinawa, la detención de un soldado estadounidense acusado de robar y asesinar a una mujer en un hotel ha reavivado décadas de frustración por los crímenes cometidos por el personal militar estadounidense en la isla.

“Sinceramente, mi primera reacción fue: ‘¡Otra vez no!'”, dice Ai Sato, de 52 años, una residente de Okinawa desde hace mucho tiempo.

“Nada ha cambiado desde que era niña. ¿Cuántas veces vamos a repetir lo mismo, a crear más víctimas, a hacer sufrir a sus familias y, en definitiva, a provocar el dolor del pueblo de Okinawa?”, se pregunta.

Akemi Oshiro, otra residente de Ginowan de 62 años, comparte sentimientos similares: “Sé que no deberíamos acostumbrarnos a cosas tan terribles como esta, pero como siguen ocurriendo, he dejado de sorprenderme”, dice a la BBC.

La prefectura del sur de Japón alberga la mayor presencia militar estadounidense en ese país. Es sede de varias bases militares estadounidenses con decenas de miles de soldados estadounidenses.

El cabo primero de la Infantería de Marina estadounidense Devin Jacob Ballard, de 20 años, fue arrestado por la policía japonesa el domingo.

La policía informó que se ha iniciado una investigación y que Ballard se encuentra bajo custodia japonesa porque el presunto delito no guarda relación con sus funciones militares oficiales.

El hecho de que un miembro de las fuerzas armadas estadounidenses actúe o no en el ejercicio de sus funciones oficiales puede determinar qué país tiene la jurisdicción primaria.

Cuando Japón tiene jurisdicción, pero el sospechoso se encuentra bajo custodia estadounidense, el país norteamericano puede mantener la custodia hasta que Japón presente cargos.

¿Qué se sabe del crimen?

Ballard fue asignado a la III Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina de EE.UU. y enviado a la Base Aérea del Cuerpo de Marines de Futenma, en la ciudad de Ginowan.

La policía de la prefectura de Okinawa informó que Anna Yagi, de 39 años, fue encontrada muerta en la madrugada del 3 de octubre en una habitación de hotel en Naha.

Según las grabaciones de las cámaras de seguridad, un hombre, presuntamente el sospechoso, entró al hotel con la mujer y se marchó solo con sus pertenencias. Medios locales, citando a la policía, informaron que Yagi aparentemente fue estrangulada con un cordón.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, presentó una protesta oficial ante Washington. Pero residentes como Ai Sato consideran que eso no es suficiente.

“Me decepcionan profundamente los mismos comentarios del gobierno que hemos estado escuchando durante décadas: que van a protestar o que se toman el asunto en serio”, señala.

“Quiero que la primera ministra Takaichi llame directamente al presidente Trump, con quien ha recalcado que mantiene una estrecha relación, y que discutan medidas concretas para evitar que esto vuelva a suceder”.

Tras conocerse la noticia del presunto asesinato, los japoneses han manifestado su indignación, con cerca de 100 personas protestando tanto en Naha como en Tokio. Otros recurrieron a las redes sociales para expresar su enfado y exigir justicia; un usuario comentó: “Basta ya!”.

AFP via Getty Images Okinawa es la prefectura con mayor presencia militar estadounidense en Japón.

Sentimientos antiestadounidenses

En los últimos años, una serie de accidentes y delitos han provocado una creciente oposición local a la presencia estadounidense en la isla.

La violación y asesinato de una joven de 20 años en 2016 provocó que decenas de miles de personas protestaran contra la fuerte presencia del personal militar de EE.UU. en la zona. Un exinfante de marina estadounidense fue posteriormente condenado a cadena perpetua por el crimen.

Actualmente, Estados Unidos tiene cerca de 55.000 militares en Japón, con la mayor concentración en la prefectura insular de Okinawa. Si bien es una de las prefecturas más pequeñas del país, alberga el 70 % del territorio utilizado exclusivamente por el ejército estadounidense en Japón.

En 1972, la prefectura regresó al control japonés después de que las fuerzas estadounidenses ocuparan las islas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, se han producido 6.409 detenciones por delitos relacionados con personal militar estadounidense, según el gobierno de la prefectura de Okinawa.

Los residentes locales afirman que la importante presencia militar extrajera ha generado resentimiento por una serie de problemas, desde delitos como violaciones, agresiones y accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol, hasta molestias como el ruido y los accidentes aéreos.

En 1995, tres militares estadounidenses secuestraron, golpearon y violaron a una niña de 12 años cuando regresaba a casa de una papelería.

En 2025, un infante de marina de EE.UU. fue declarado culpable de estrangular y agredir sexualmente a una mujer japonesa.

“Incluso 80 años después de la guerra, Okinawa, donde vivimos, es un lugar muy inquietante”, dice Hitomi Miyagi, una madre de 48 años con dos hijos.

“No dejaremos de alzar la voz con la esperanza de conseguir una Okinawa donde podamos vivir en paz”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.