Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas tras el fracaso en el Congreso de sus decretos para enfrentar la crisis de la vivienda en España

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en una comparecencia desde La Moncloa que ordenó adelantar las elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre.

“Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras”, indicó el mandatario.

El fin de semana, miles de personas salieron a las calles en toda España para exigir una mayor protección para los inquilinos después de que el gobierno no lograra aprobar el viernes en el Parlamento una legislación de emergencia para atajar la crisis de vivienda que atraviesa el país.

Las medidas presentadas el viernes por el gobierno de coalición de izquierdas de Sánchez se produjeron tras la indignación pública por el desalojo de la vivienda de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, después de que no pudiera afrontar un fuerte aumento del alquiler.

Aunque días después se llegó a un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble para que la jubilada pueda regresar a su casa, el caso desencadenó protestas en toda España, en las que los manifestantes exigen alquileres más bajos, el fin de los desalojos y la prohibición de que los fondos de inversión, o “fondos buitre”, como se les conoce en el país, compren propiedades.

La derrota sufrida por Sánchez el viernes en el Congreso ha sido considerada clave para que el líder convocara elecciones generales anticipadas.

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