Por qué a Putin le importan las elecciones legislativas en Rusia, pese a que no habrá sorpresas

El sistema de poder en Rusia suele denominarse “democracia controlada” (donde el Kremlin es quien dirige).

Eso significa enormes poderes para el presidente y pocas sorpresas políticas.

Las elecciones de este fin de semana prometen volver a dejar un Parlamento controlado por Rusia Unida, el partido gobernante, y compuesto por legisladores muy leales a Vladimir Putin.

Los críticos desestiman la votación por considerar que no es libre ni justa.

Pero al Kremlin no le importa lo que digan los críticos.

“Tenemos nuestro propio sistema político, nuestro propio proceso político”, explicó recientemente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Eso significa que no habrá sorpresas para el Kremlin. Ningún imprevisto. Entonces, ¿no hay nada que contar?

Todo lo contrario.

Para el Kremlin, la elección de 450 diputados a la Duma, la cámara baja del Parlamento, es importante.

Se trata de las primeras elecciones parlamentarias que se celebran aquí desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

El Kremlin lo utilizará para afirmar que la mayoría de los rusos apoyan al presidente y la guerra, así como para impulsar las carreras políticas de los soldados que regresan de Ucrania: según las autoridades, casi 200 veteranos de guerra participan en las elecciones.

BBC Estas elecciones se están utilizando para impulsar las carreras políticas de algunos veteranos militares.

En cuanto a la campaña electoral, ha ofrecido una perspectiva de la sociedad rusa cuatro años y medio después del inicio de la guerra.

Dije que no había sorpresas. Pero sí hubo alguna.

“Buenas noches y bienvenidos a los discursos de campaña de esta noche de los candidatos al Distrito Electoral 158 de la Duma”, dijo el presentador de la televisión estatal.

El director del estudio hizo un plano general que mostraba seis atriles vacíos.

“Los candidatos no se han presentado”, admitió el presentador. “Así que, me despido”.

En otro debate televisivo (en el que estaban presentes los políticos), un afinado candidato entonó su propuesta:

“¡El Partido Comunista, adelante!”

“Estamos con la gente, ¿no lo sabías?”

Más parecido a Factor X que a una encuesta a pie de urna.

Reuters Las elecciones legislativas en Rusia se celebran este 18, 19 y 20 de septiembre.

Acuerdo total

Sin embargo, un manifiesto musical resulta extrañamente apropiado.

En la Duma anterior, todos parecían cantar el mismo himno.

En la última sesión del Parlamento en julio, los diputados se pusieron de pie y aplaudieron mientras el presidente de la cámara coreaba repetidamente: “¡Rusia, Putin, victoria! ¡Rusia, Putin, victoria!”

Fue una señal de que todos los diputados debían respaldar a Putin y la guerra.

“Todos los partidos de la Duma, absolutamente todos, votaron a favor de 170 leyes para apoyar la operación militar especial”, me dijo con evidente orgullo el líder del Partido Comunista, Guennadi Ziugánov, refiriéndose a la última legislatura.

“En ese sentido, hay un acuerdo del 100% en la Duma”.

Me encontré con Ziugánov en plena campaña electoral, a las afueras de Moscú, en una fábrica de pan y galletas.

Mientras observaba filas de panes idénticos que se desplazaban a toda velocidad por la cinta transportadora, pensé en el Parlamento ruso.

BBC El líder del Partido Comunista, Guennadi Ziugánov [centro], apoya la guerra en Ucrania.

No es que todos los partidos de la Duma sean iguales: algunos son más nacionalistas, y otros, como el partido de Ziugánov, son más de izquierda.

Pero cuando se trata de respaldar las iniciativas legislativas del Kremlin y apoyar la “operación militar especial”, votan de la misma manera.

Estos partidos “sistémicos” son piezas clave en la maquinaria política rusa centrada en el Kremlin.

La voz de Yábloko

¿Y si un partido no apoya la guerra?

Uno de estos partidos, Yábloko, aboga por un alto al fuego en Ucrania.

En julio, era el único partido pacifista ruso inscrito en las elecciones.

Pero 12 días después, el Tribunal Supremo lo excluyó.

Esto se interpretó ampliamente como una señal de la preocupación del Kremlin ante la posibilidad de que el mensaje antibelicista calara entre los votantes rusos.

A pesar de la exclusión de Yábloko de la lista de partidos que se pueden votar este fin de semana, algunos de sus candidatos siguen compitiendo en elecciones locales.

Aunque en las últimas semanas, un número creciente de candidatos de Yábloko ha sido detenido por la policía, procesado por diversos delitos y excluido de las elecciones.

“La policía está cumpliendo una orden política. Eso no es ningún secreto”, me dice Grigori Grishin, candidato de Yábloko.

“De esta forma, las autoridades están estableciendo los límites dentro de los cuales creen que deben celebrarse las elecciones”.

“Es bien sabido que la demanda de que cese el derramamiento de sangre en este conflicto con Ucrania goza de gran popularidad. En mi opinión, la mayoría de la gente en Rusia ahora desea la paz, y Yábloko contribuyó a que la gente expresara este deseo. Por eso ha sido excluido de las listas de partidos y por eso están inhabilitando a candidatos individuales”.

Por ahora, Grigori sigue siendo candidato.

Pero la policía acudió recientemente a su apartamento.

“Tres policías vestidos de civil me pidieron que los acompañara a la comisaría, y así lo hice. La policía me dijo que había publicado lo que, según ellos, era un símbolo extremista: la palabra ‘Navalny’ y que, al hacerlo, había hecho propaganda extremista a través de mi canal de Telegram”.

Alexéi Navalny fue el líder de la oposición más destacado de Rusia y un crítico del Kremlin que murió en prisión en 2024.

Había sido condenado por varios cargos, entre ellos el de extremismo.

El rol de la guerra con Ucrania

Las autoridades rusas insisten en que las elecciones a la Duma son transparentes y justas.

Los críticos señalan a políticos de la oposición que se han visto obligados a exiliarse o encarcelados.

El año pasado, uno de los líderes de un destacado grupo independiente de observación electoral en Rusia fue condenado a cinco años de prisión.

Grigory Melkonyants fue declarado culpable de colaborar con una “organización indeseable”.

Su grupo de observación electoral, Golos, ha sido clausurado.

A 80 kilómetros de Moscú, en la ciudad de Dmítrov, apenas veo señales de que se vayan a celebrar elecciones.

En el centro de la ciudad hay un monumento en memoria de los “Héroes de la operación militar especial”: habitantes locales que murieron luchando en Ucrania.

La guerra es el tema central que preocupa a la gente aquí.

BBC El yerno de Olga está luchando en la “operación militar especial” de Rusia.

“Lo sentimos”, dice Olga, cuyo yerno es soldado en la “operación especial”.

“Por la gente que se ha ido a luchar y las familias que se quedaron allí con hijos, maridos, niños y nietos. Pero estas elecciones no pueden influir en lo que va a pasar”.

“Me gustaría que viviéramos en un país pacífico, sin guerras”, me dice Polina, “para que no tengas que preocuparte de que un dron se estrelle frente a ti”.

Los rusos también tienen otras preocupaciones.

Los ataques con drones ucranianos contra refinerías de petróleo rusas han provocado una escasez generalizada de combustible, al tiempo que aumentan las presiones económicas.

“Lo que me preocupa”, dice un barbero llamado Iván, “es que por mucho que ganes, nunca es suficiente. Los precios suben más rápido que los salarios. Hablo con mucha gente en mi trabajo. Sé lo mal que lo pasan”.

Las expectativas de que estas elecciones cambien algo son bajas.

“Las elecciones occidentales y las elecciones en Rusia son cosas completamente diferentes”, explica Grishin.

“Las elecciones en Occidente son una manera de formar un gobierno, que luego se reemplaza si los votantes no están satisfechos”, dice.

“En Rusia, las elecciones nunca traen consigo un cambio de gobierno. En el mejor de los casos, son una forma de influir en él, de enviar una señal. Pero el poder en Rusia nunca ha cambiado por unas elecciones. Así es Rusia”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.