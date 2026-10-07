Por qué Christa Pike sobrevivió a su ejecución, según su defensa (y qué ocurrirá ahora)

La asesina convicta Christa Pike ha despertado y comenzado a hablar desde su cama de hospital casi una semana después de que las autoridades del estado de Tennessee trataran si éxito de ejecutarla, según informaron sus abogados.

Pike, de 50 años, fue hospitalizada tras sobrevivir a dos intentos de ejecución mediante inyección letal por el asesinato en 1995 de una joven de 19 años a la que conoció en un campamento de verano para adolescentes con problemas.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha ordenado una investigación independiente sobre lo que falló en la cámara de ejecución de Nashville el 30 de septiembre.

También ha suspendido las ejecuciones en el estado durante el resto del año.

Advertencia: este artículo contiene detalles que pueden resultar perturbadores para algunos lectores.

¿Cómo sobrevivió Pike?

El Departamento Correccional de Tennessee aún no ha explicado por qué la ejecución no se desarrolló según lo previsto, aunque ha defendido el método utilizado.

El doctor Joel Zivot, anestesiólogo que asesora al equipo de defensa de Pike, afirma que no se trataba de que Pike tuviera una “inmunidad especial”, sino que cree que no le llegó suficiente pentobarbital a su torrente sanguíneo como para matarla.

Según el protocolo de las autoridades penitenciarias, a Pike se le inyectó una segunda dosis del fármaco, después de que la primera no le causara la muerte.

En entrevistas con la BBC, Zivot ha sugerido que era más probable que el pentobarbital se hubiera extendido por el tejido subcutáneo de Pike en vez de haber entrado en su torrente sanguíneo.

“La mayor parte del pentobarbital, en lugar de circular por su cuerpo, acabó en sus brazos, y así fue como sobrevivió”, dijo Zivot.

El equipo legal de Pike señaló antes de la ejecución que su condición médica de trombocitosis, un trastorno de la coagulación sanguínea, representaba un problema adicional que podría frustrar el proceso. Antes del intento de ejecución, habían presentado una demanda impugnando el protocolo de inyección.

Los abogados advirtieron que, si se hubieran formado coágulos de sangre en el lugar de la inyección como consecuencia de una trombocitosis, estos podrían haber impedido que la sustancia química entrara en sus venas.

Durante el intento de ejecución, los funcionarios de la prisión utilizaron al menos siete agujas en Pike para intentar colocarle vías intravenosas, según declararon posteriormente sus abogados. Se podía oír a la mujer llorando, gimiendo y respirando con dificultad.

May Martinez, la madre de Colleen Slemmer, quien fue asesinada por Pike y su entonces novio, declaró a NBC que la ejecución fallida había sido “un desastre”.

El Departamento Correccional de Tennessee ha defendido el método utilizado, afirmando que “el protocolo no permite procedimientos adicionales más allá de los que se llevaron a cabo”.

Según la agencia de noticias AP, el protocolo estatal no especifica claramente qué debe ocurrir si un recluso permanece con vida tras una segunda dosis.

Tras comprobarse que Pike no iba a morir a causa de las dos dosis, fue trasladada al hospital para recibir tratamiento de urgencia. Los estados tienen la obligación legal de no negar atención médica a los presos.

¿Qué es el pentobarbital?

El pentobarbital es un sedante potente que ralentiza el organismo, incluido el sistema nervioso. Los médicos a veces lo utilizan para tratar ciertas afecciones, pero en dosis altas también puede usarse como inyección letal para provocar la muerte.

Su uso en inyecciones letales fue objeto de un nuevo escrutinio el año pasado después de que una revisión del gobierno federal estadounidense durante la administración Biden planteara preocupaciones sobre el potencial del fármaco para causar “dolor y sufrimiento innecesarios”.

El gobierno de Biden prohibió su uso en las ejecuciones federales, pero eso no impactó a estados individuales como Tennessee, que pueden elegir sus propios métodos.

En los últimos años, los estados han encontrado más difícil conseguir algunos medicamentos necesarios para las inyecciones letales, debido a que las compañías farmacéuticas se han opuesto al uso de sus productos para tales fines.

El departamento penitenciario de Tennessee no se ha pronunciado específicamente sobre la alegación del equipo legal de Pike de que el pentobarbital que utilizaron estaba “degradado”.

Pero el departamento afirmó que la sustancia química utilizada en la inyección letal había sido “siempre eficaz”.

Getty Son habituales las ejecuciones en EE.UU. que no salen como estaba previsto.

¿Qué sucederá?

Se desconoce el estado físico actual de Pike en su totalidad.

Aunque se informó que estaba despierta y hablando en el hospital el 6 de octubre, se desconoce si presentará secuelas a largo plazo. El personal médico ha estado trabajando para eliminar el fármaco de su organismo, un proceso que se estima que durará aproximadamente una semana. Ya no necesita respirador artificial.

Zivot dijo que Pike había podido comunicarse de forma “básica”, incluso diciendo su nombre e intentando adivinar la fecha de forma incorrecta.

Mientras tanto, según los informes, está esposada a su cama.

Surge entonces la pregunta de qué sucederá con Pike a continuación.

Las autoridades aún no han confirmado si intentarán ejecutar a Pike nuevamente, aunque las ejecuciones en el estado se han suspendido por el resto del año. Mientras tanto, se ha anunciado que el comisionado del Departamento Correccional del estado, Frank Strada, renunciará a su cargo.

Los abogados de Pike han pedido reiteradamente a Lee, el gobernador del estado, que conmute su sentencia por la pena menor de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Históricamente, la Corte Suprema de Estados Unidos no ha detenido los segundos intentos de ejecución, dijo John Mills, un abogado que trabaja con reclusos condenados a muerte.

En 2024, permitió a Alabama proceder con una segunda ejecución de Kenneth Eugene Smith, utilizando un método experimental de privación de oxígeno, después de que su plan para matarlo mediante inyección letal fracasara dos años antes.

El Tribunal Supremo ya ha intervenido en el caso de Pike: autorizó que se llevaran a cabo las inyecciones letales tras una batalla legal.

Reuters Pike fue condenada a muerte en 1996.

¿Ha ocurrido esto antes?

Si bien existe un largo historial de ejecuciones fallidas en Estados Unidos, se cree que Pike es la única persona que ha sobrevivido tras recibir una inyección letal.

Deborah Denno, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de Fordham, dijo estar “absolutamente asombrada” de que Pike esté consciente y pueda hablar.

Según declaró Denno a la BBC, anteriormente se habían dado siete casos en los que los presos sobrevivieron a las ejecuciones, pero en esos casos, los verdugos no pudieron inyectarles nada en las venas.

Pike “es la única persona a la que se le ha inyectado algún tipo de toxina”, dijo.

El intento de ejecución de Pike no fue el primero en Tennessee en 2026 que no salió según lo planeado.

La ejecución de Tony Carruthers, condenado por secuestro y asesinato de tres personas en 1994, fue aplazada en mayo debido a que el personal no pudo encontrar una vena para la inyección letal. El gobernador le concedió un aplazamiento de un año.

En 2022, más de un tercio de las ejecuciones en Estados Unidos fueron fallidas o altamente problemáticas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, que no adopta una postura ética sobre esta pena.

¿Qué hizo Pike? ¿Quién era Colleen Slemmer?

Pike, que ahora tiene 50 años, fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato, cometido un año antes de Colleen Slemmer, de 19 años, junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp.

Pike mató a Slemmer en un campamento para adolescentes con problemas, tras acusarla de insultarla e intentar robarle a Shipp.

Otros dos residentes del campamento testificaron posteriormente que Pike se había jactado del asesinato y les había mostrado un trozo del cráneo de Slemmer.

Durante el asesinato, grabaron un pentagrama invertido —símbolo asociado a grupos satánicos— en el pecho de Colleen. Pike ha negado que fuera ella quien lo hizo.

Shipp fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y permanece en prisión. Se libró de la pena de muerte porque aún no era mayor de edad en ese momento.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.