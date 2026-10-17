Por qué EE.UU. vuelve al pelotón de fusilamiento para aplicar la pena de muerte

Advertencia: esta historia contiene descripciones perturbadoras de ejecuciones.

El uso de la pena de muerte en Estados Unidos vuelve a estar en el foco después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunciara que el ejército retransmitiría en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, algo que luego desestimó el presidente Donald Trump por el rechazo público.

El ex psiquiatra militar mató a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en la base militar de Fort Hood, en Texas, en 2009.

Su ejecución sería la primera vez en la que el ejército de Estados Unidos usa un pelotón de fusilamiento desde 1945, un método que varios estados ya autorizan para aplicar la pena de muerte.

Y el anuncio se produce poco después de la fallida ejecución por inyección letal de Christa Pike, una mujer condenada por el asesinato de una compañera de clase.

Según sus abogados, Pike fue trasladada al hospital y, diez días después, dada de alta y enviada a prisión tras recuperarse del intento fallido.

Ante la creciente preocupación por las ejecuciones fallidas, y el renovado apoyo federal a la pena de muerte, Estados Unidos ha introducido formas de ejecución tanto nuevas como antiguas, como los pelotones de fusilamiento, la silla eléctrica y la cámara de gas.

Ejecuciones fallidas

Getty Images El anuncio del Secretario de Defensa estadounidense llega en medio de la polémica por la ejecución fallida de Christa Pike.

La gran mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos se han realizado mediante inyecciones letales desde que se introdujeron por primera vez en Texas en 1982.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un grupo de expertos sin ánimo de lucro que no toma postura sobre la pena capital, afirma que ha habido 64 ejecuciones fallidas en los últimos 50 años, incluidas 51 inyecciones letales fallidas, de un total de 1.683 ejecuciones.

La dificultad de llevar a cabo estas ejecuciones y la indignación que suscita lo que algunos consideran un trato inhumano han llevado a las autoridades a considerar métodos alternativos para darle muerte a las personas.

Sin embargo, expertos médicos y quienes estudian las ejecuciones afirman que todos los métodos que utiliza Estados Unidos para dar muerte a las personas pueden provocar un dolor intenso, especialmente cuando se realizan de forma incorrecta.

“Siempre existe la posibilidad de que se cometa un error cuando hay seres humanos involucrados en las ejecuciones”, dijo Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Varias organizaciones médicas, incluidas las asociaciones nacionales de médicos y enfermeros, también prohíben a sus miembros participar en ejecuciones.

La Asociación Médica Estadounidense, que representa a los médicos en EE.UU., afirma que son “una profesión dedicada a preservar la vida cuando hay esperanza de hacerlo” y que participar de cualquier forma en ejecuciones es contrario a su juramento.

Getty Images Un manifestante antes de la ejecución por fusilamiento de Mikal Mahdi en 2025.

El “mito” de las inyecciones letales pacíficas

Getty Images El método de ejecución más común en Estados Unidos en la actualidad es la inyección letal.

La inyección letal, que se utilizó por primera vez en Texas en 1982, es ahora el método más común de ejecución en Estados Unidos, y muchos estados lo han adoptado como método predeterminado.

El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía con sede en Atlanta, Georgia, dijo que los estados recurrieron a la inyección letal porque, desde fuera, parecía un método de ejecución más pacífico.

“Eso era un mito”, dijo.

El doctor Zivot explicó que, en ocasiones, la inyección de estos fármacos puede provocar edema pulmonar, una afección en la que los pulmones se llenan de líquido, lo que puede causar una dolorosa sensación de ahogamiento.

“Es una forma aterradora de morir: ahogarse”, dijo.

En otras ocasiones, las personas padecen afecciones médicas, como Pike, que sufría de trombocitosis y otros problemas de salud sobre los que le advirtieron sus abogados, lo que puede complicar la ejecución y hacerla más dolorosa.

Durante la fallida ejecución de Pike, “se la podía oír llorando, gimoteando y respirando con dificultad durante todo el procedimiento”, dijeron sus abogados.

Según Maher, existen multitud de razones por las que tantas inyecciones letales han salido mal, pero algunos de los mismos factores persisten.

“A menudo, las ejecuciones salen mal porque la capacitación del personal es inadecuada, porque los fármacos están degradados, caducados o mal almacenados, o porque los estados están experimentando con diferentes combinaciones de fármacos que nunca se han utilizado antes”, dijo.

Getty Images Las primeras ejecuciones con inyección letal se dieron en Texas, en los años 90.

En la mayoría de los casos, el público dispone de poca información sobre las personas que administran la inyección letal, ya que los estados no suelen revelar la formación que han recibido.

“Hemos descubierto que, en muchos casos, y lamentablemente tras una ejecución fallida, la causa fue la falta de experiencia y formación del personal encargado de la ejecución”, dijo Maher.

Los fármacos para inyecciones letales también son difíciles de conseguir porque muchas compañías farmacéuticas no quieren venderlos a las prisiones para ese uso, ya que fueron desarrollados con fines de salvar vidas.

Nuevos métodos como el gas nitrógeno

Ante muchos de estos problemas, algunos estados han recurrido a un método de ejecución nuevo y controvertido: el gas nitrógeno.

Alabama y Luisiana son los primeros estados en haber llevado a cabo ejecuciones con gas nitrógeno, aunque otros tres estados (Arkansas, Misisipi y Oklahoma) también lo permiten.

Hace dos años, Alabama utilizó gas nitrógeno para ejecutar a Kenneth Eugene Smith, tras un intento fallido de darle muerte mediante inyección letal en 2022.

Durante la ejecución, que duró 25 minutos, Smith se retorció violentamente en la camilla mientras le administraban el gas, según declaró un testigo a la BBC en aquel momento.

El método consiste en obligar al prisionero a respirar gas nitrógeno puro hasta que se asfixie.

El Dr. Zivot afirmó que las personas que inhalan el gas a veces sufren convulsiones. Alabama ha ejecutado a siete personas utilizando gas nitrógeno desde que introdujo este método en enero de 2024.

“Cada vez era un espectáculo espantoso de forcejeos, de movimientos, de convulsiones”, dijo el Dr. Zivot.

Getty Images En la prisión de San Quentin, en California, los funcionarios utilizaron una cámara de gas para ejecutar a algunas personas hasta 1993.

Un regreso a la silla eléctrica

Getty Images Varios estados abandonaron la silla eléctrica por la cantidad de ejecuciones fallidas que tuvo.

Si bien algunos estados han explorado nuevos métodos, otros han vuelto a autorizar algunas de las primeras formas en que los funcionarios estadounidenses usaban para ejecutar a personas.

Hasta este año, nueve estados han aprobado la ejecución en la silla eléctrica, que es el método predeterminado en Carolina del Sur.

La electrocución “tiene un historial terrible de ejecuciones fallidas”, dijo Maher, y los errores en estas ejecuciones son una de las razones por las que los estados introdujeron las inyecciones letales en primer lugar.

En 1997, la cabeza de Pedro Medina se incendió mientras era ejecutado en la silla eléctrica en Florida.

“Una llama sólida le cubría toda la cabeza, de un lado a otro. Tuve la impresión de que alguien estaba siendo quemado vivo”, dijo su abogado, Mike Minerva, según Los Angeles Times.

Los fusilamientos, un método utilizado antiguamente como castigo en el ejército y en tiempos de guerra, también han demostrado ser susceptibles al error humano.

Mikahl Mahdi fue ejecutado el año pasado por un pelotón de fusilamiento de tres personas tras confesar haber asesinado a un policía fuera de servicio en 2004. Sin embargo, sus abogados afirman que su muerte fue prolongada porque las balas no alcanzaron su corazón y, en cambio, impactaron en su hígado y otros órganos.

Getty Images El fusilamiento con pelotón de Mikahl Mahdi generó controversia en Carolina del Sur.

En julio, Idaho se convirtió en el primer estado en utilizar el pelotón de fusilamiento como método principal de ejecución tras los problemas surgidos con las inyecciones letales.

Misisipi, Oklahoma, Utah y Carolina del Sur también autorizan este método de ejecución.

Alonzo Lunsford, un ex sargento del ejército estadounidense que sobrevivió a los siete disparos de Hasan en el ataque de Fort Hood, declaró a la BBC que el pelotón de fusilamiento era un método “apropiado” para acabar con su vida, ya que la inyección letal y la cámara de gas serían “un favor para él”.

La horca fue el principal método de ejecución en Estados Unidos hasta la década de 1890, y varios países asiáticos, como Japón y Singapur, aún la utilizan. Sin embargo, en Estados Unidos, ningún estado autoriza la horca debido a su terrible historia, afirmó Maher.

“La horca tiene una asociación terrible con la violencia racial y los linchamientos en los estados”, dijo. “Por eso ningún estado utiliza la horca ni ha autorizado su uso”.

El factor Trump

Getty Images Trump es firme defensor de la pena capital, autorizando su uso en Washington D.C. mediante orden ejecutiva en 2025.

Trump, defensor de la pena de muerte, la restableció a nivel federal cuando regresó al cargo en 2025, después de que la administración de Joe Biden impusiera una moratoria a las ejecuciones federales en 2021.

“La pena capital es una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”, escribió su oficina en una orden ejecutiva.

Maher afirmó que ha habido “bastante actividad” en las legislaturas estatales para aprobar y volver a autorizar otros métodos de ejecución desde que Trump comenzó a expresar su entusiasmo por la pena de muerte.

Trump ha pedido que se amplíe la pena de muerte para castigar a los grandes narcotraficantes, a los traficantes de personas y a quienes asesinan a policías.

En los últimos 50 años, todos los presos condenados a muerte fueron declarados culpables de asesinato, aunque antes también se aplicaba la pena capital a los delitos de violación.

Cuando los periodistas le preguntaron si la fallida inyección letal de Pike debería impulsar cambios en la pena de muerte, Trump no respondió directamente a la pregunta, añadiendo que el método de ejecución “no debería ser muy difícil”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.