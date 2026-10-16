Por qué el internet de Starlink es clave en la guerra de drones de Ucrania contra Rusia

Los satélites de Starlink, operados por la firma SpaceX de Elon Musk, ofrecen un internet de alta velocidad muy valioso para las guerras modernas.

En el caso de Ucrania, el servicio es vital para las comunicaciones en el campo de batalla y para que sea eficaz su guerra de drones contra Rusia.

Gracias a Starlink, los drones ucranianos pueden mantenerse conectados con sus operadores a distancias mayores que con las redes de radio convencionales, además de que los hace menos vulnerables a las interferencias.

Pero el martes por la noche, Starlink restringió repentina e inesperadamente la velocidad de vuelo a la que los drones pueden conectarse a su red de internet.

Esto interrumpió algunas “misiones” en el campo de batalla, según declaró un alto funcionario ucraniano, al mismo tiempo que dificultó la capacidad de Kyiv para protegerse de los ataques rusos.

La restricción de velocidad a 160 km/h implicaba que cualquier dron que viajara más rápido que eso perdía la conexión, lo que los deja prácticamente inutilizables.

“Starlink le da a Ucrania la capacidad de ver lo que se avecina y de proteger a la gente”, declaró Kurt Volker, exembajador de Estados Unidos ante la OTAN, al programa Today de BBC Radio 4. “Si se interrumpe esa comunicación, morirán más personas, y ralentizarla de la forma en que se ha hecho es una decisión muy cínica e insensible”.

Fuentes de Defensa de Ucrania informaron a la BBC que parte del servicio militar Starshield de Starlink se había restablecido el miércoles por la noche, aunque aún no está claro si se han levantado por completo las restricciones sobre la velocidad a la que pueden volar los drones sin perder la conexión.

Las fuentes agregaron que las autoridades seguían trabajando para aclarar “las razones y circunstancias” detrás de esta medida.

Pero esta medida ha demostrado una vez más cómo Starlink puede influir en el conflicto, que lleva asolando el país desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en Ucrania en febrero de 2022.

Getty Images Los operadores utilizan la red Starlink para mantenerse conectados a armas como los drones, de modo que puedan ver los objetivos en tiempo real.

¿Qué son Starlink y Starshield?

Starlink es una red de internet que utiliza satélites en órbita terrestre baja que proporciona conectividad, especialmente en zonas remotas y campos de batalla.

Actualmente cuenta con más de 10.000 satélites activos, lo que la convierte en la mayor constelación de satélites del mundo.

Es propiedad de SpaceX, la empresa de Elon Musk, y es la principal fuente de ingresos de la compañía.

Mientras que Starlink es para uso civil, Starshield es su servicio de grado militar, diseñado para el Pentágono.

Starshield se basa en la red Starlink, pero cuenta con mayor seguridad, como un cifrado mejorado, para que la información confidencial pueda transmitirse sin ser interceptada.

El gobierno estadounidense ha permitido a Ucrania utilizar Starlink y Starshield en su defensa contra Rusia. Musk cortó el acceso de Moscú al servicio en febrero, lo que le dio a Kyiv una ventaja en el conflicto.

¿Cómo funciona en la guerra?

En pocas palabras, Starlink utiliza sus miles de satélites para proporcionar internet de alta velocidad a casi todos los rincones del planeta, mediante terminales terrestres que los usuarios pueden comprar e instalar fácilmente.

Como dice Musk, solo tienen dos instrucciones: “apuntar al cielo y conectar”.

Esto las hace ideales para su uso en el campo de batalla.

“Es una conexión… que básicamente se puede usar muy rápido, no se necesita ningún equipo especial, no hay que prepararse, simplemente vas al terreno y normalmente funciona”, dijo a la BBC un soldado llamado Neo, perteneciente a una de las unidades de reconocimiento con drones de Ucrania.

“Simplifica nuestro trabajo porque podemos traducir o transmitir en directo nuestras operaciones de reconocimiento”, añadió.

Según George Barros, del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), la red se ha convertido en “la columna vertebral de las comunicaciones militares en Ucrania” y es utilizada por las fuerzas navales, terrestres y aéreas de Kyiv.

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En Ucrania se utilizan tanto Starlink (el servicio civil) como Starshield (el servicio militar), dependiendo de las necesidades de comunicación.

Según explicó Barros a la BBC, es fundamental para el uso eficaz de armas como los drones, que se conectan a la red para que los operadores puedan ver sus objetivos en tiempo real, minimizando así el tiempo entre la detección y el disparo.

Dado que Rusia no está autorizada a utilizar Starlink, cuando Ucrania lanza misiles de largo alcance al interior de Rusia para atacar refinerías de petróleo, la red no funciona.

En lo que respecta a la autodefensa de Ucrania, el país depende de la red de Starlink para proteger su espacio aéreo contra los ataques rusos, especialmente los drones Shahed propulsados por reactores, añadió Barros.

Los Shaheds vuelan a velocidades superiores a 319 km/h, lo que significa que la restricción de Starlink hizo prácticamente imposibles los esfuerzos ucranianos por localizarlos.

Para el soldado Neo, esto significa que cualquier restricción deliberada a la red Starlink es “una traición”.

Al no existir un sustituto inmediato para la red de Starlink, cualquier restricción de velocidad o pérdida de conectividad tiene importantes implicaciones para las defensas de Ucrania, y las limitaciones recientes han demostrado la gran dependencia de Kyiv de dicha red.

Lev Radin/ Getty Images Las antenas de Starlink, como esta en la región de Donetsk, en Ucrania, son rápidas y fáciles de instalar, lo que las hace ideales para su uso en el campo de batalla.

Si bien Starlink puede proporcionar acceso en casi cualquier lugar del mundo, eso no significa que se pueda acceder a él en todas partes, y los países deben obtener una licencia para utilizarlo.

Rusia es uno de los lugares donde no está autorizado, aunque Kyiv ha declarado en el pasado que Moscú seguía adquiriendo terminales y utilizándolas en el territorio ocupado en Ucrania.

“Si SpaceX tiene conocimiento de que una parte no autorizada está utilizando la terminal de Starlink, investigaremos la denuncia y tomaremos medidas para desactivar la terminal si se confirma”, declaró Starlink en 2024.

Pero con decenas de miles de terminales solo en Ucrania, podría ser una tarea casi imposible determinar qué terminales están autorizadas y cuáles no.

¿Por qué se dio la restricción de velocidad?

La respuesta sigue sin estar clara.

Durante una visita a Londres el miércoles, el presidente Volodymyr Zelensky había dicho que esperaba que se tratara solo de un error; sin embargo, en una entrevista posterior con el Financial Times, afirmó: “No fue un problema técnico, fue su voluntad”.

Musk afirmó que Starshield está gestionado por el gobierno estadounidense y sugirió que el Pentágono podría ser el responsable.

“Los sistemas Starshield son propiedad del gobierno de EE.UU. y están bajo su control”, escribió en X. “Cualquier límite de velocidad o uso lo deciden las fuerzas armadas estadounidenses y, en última instancia, el presidente de Estados Unidos”.

“Starlink es un servicio comercial propiedad de SpaceX y controlado por ella. El uso de Starlink se limita a actividades civiles o defensivas y no puede utilizarse para acciones militares ofensivas, ya que hacerlo sería inapropiado para una empresa comercial”, terminó.

La BBC intentó obtener comentarios de la Casa Blanca y el Pentágono.

Las restricciones impuestas el martes por la noche coincidieron con los ataques mortales de Rusia contra Ucrania, que dejaron a 600.000 personas sin electricidad y afectaron las instalaciones de comunicaciones y energía utilizadas por el ejército ucraniano.

Los ucranianos afirmaron no haber recibido ninguna advertencia sobre la llegada de los drones antes de que impactaran.

“Está claro que esta acción no puede ser una coincidencia y está relacionada con la situación política actual”, escribió el asesor de Zelensky, Serhiy Beskrestnov, en Telegram el miércoles por la mañana.

Las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania han empeorado recientemente, especialmente desde que Estados Unidos anunció un acuerdo con Rusia para importar su diésel al mercado estadounidense.

Zelensky lo calificó como un regalo para el presidente ruso Vladimir Putin, y en respuesta Donald Trump dijo que cree que “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

El domingo, Trump anunció un alto el fuego en materia de infraestructura energética, pero tres días después, Ucrania reanudó los ataques, acusando a Rusia de ignorar el acuerdo y a Estados Unidos de retirar un apoyo crucial.

El Kremlin dijo que nunca había aceptado un alto el fuego.

Zelensky ha acusado a Estados Unidos de amenazar con retener información de inteligencia si Ucrania continúa atacando las instalaciones petroleras rusas. Trump lo ha negado, pero la semana pasada declaró a la prensa que a Zelensky “más le vale detener” los ataques.

Durante su estancia en Londres, Zelensky reconoció sentirse traicionado por Estados Unidos.

El acuerdo de Trump con Rusia es el último intento de su gobierno por bajar los precios del combustible en Estados Unidos antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, tras meses lidiando con las consecuencias políticas de la guerra con Irán.

Ese conflicto, que comenzó en febrero, ha disparado los precios, deteriorando su popularidad entre los estadounidenses.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.