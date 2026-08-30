Por qué Islandia está tan dividida ante la posibilidad de adherirse a la Unión Europea

Islandia votó en contra de reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, según ha informado la emisora ​​pública RUV, a falta de contabilizar únicamente el voto de una circunscripción.

El referéndum se resolvió con un estrecho resultado, dando cuenta de una votación muy reñida, y de una división profunda entre los islandeses al respecto.

El país acudió a las urnas este sábado 29 de agosto para decidir si retomar o no las conversaciones para integrar formalmente esta instancia.

“¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea?”, era la pregunta, a la que los islandeses podían responder “Sí” o “No”.

Según los informes preliminares, el 52,5% de los 188.496 votos contabilizados hasta el momento rechazaron la propuesta del gobierno, mientras que el 47,5% la aprobó.

La diferencia entre ambos fue de unos 9.500 votos.

El referéndum

El gobierno de centroizquierda de la primera ministra Kristrún Frostadóttir prometió celebrar un referéndum antes de 2027.

La consulta se terminó adelantando debido a tensiones internacionales, incluidas las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump en torno a la soberanía de Groenlandia.

Quienes están por reanudar las negociaciones sostienen justamente que integrar la UE podría permitirle al país una posición fortalecida ante la incertidumbre geopolítica.

Además, defienden que Islandia ya forma parte del mercado único de la UE y de la zona Schengen de libre circulación y podrían obtener mayor influencia y beneficios económicos al adoptar eventualmente el euro.

Los partidarios de no reanudar las conversaciones, en cambio, advierten sobre un tema que ha preocupado a esta nación insular de casi 400.000 habitantes por décadas: la industria pesquera.

Islandia inició su proceso de solicitud de adhesión a la UE en 2009, tras la crisis financiera de 2008 y el colapso del sistema bancario islandés.

Su solicitud ya estaba bastante avanzada cuando un gobierno euroescéptico llegó al poder en 2013 y paralizó las negociaciones. Los derechos de pesca eran entonces el mayor obstáculo, como lo siguen siendo hoy.

La industria pesquera y marina representa casi el 40% de las exportaciones de Islandia, y muchos votantes del “No” temían que cedieran parte del control de sus lucrativos caladeros en el marco de la política pesquera común de la UE.

La campaña del referéndum ha avivado el debate sobre el lugar de Islandia en el mundo, declaró Frostadottir tras emitir su voto en la capital el sábado.

“Este es un gran día, hemos estado esperando esto durante años para poder votar”, dijo la primera ministra, y agregó que su gobierno continuaría su trabajo independientemente del resultado.

Los alcances

De haberse impuesto un voto afirmativo esta no habría sido una decisión definitiva sobre la adhesión a la UE, sino un paso hacia un acuerdo de adhesión, que posteriormente habría tenido que ser aprobado mediante un segundo referéndum.

Que se haya impuesto el voto negativo, de la misma forma, no descarta la posibilidad de que Islandia reanude las conversaciones en el futuro.

Si bien las cuestiones económicas dominaron las campañas del referéndum, las preocupaciones en materia de seguridad también estuvieron presentes.

Islandia es miembro fundador de la OTAN, pero no tiene ejército propio y depende de sus aliados para su defensa.

El país ha respaldado a Ucrania durante la invasión rusa a gran escala y las autoridades se han mostrado alarmadas por el aumento de las maniobras marítimas rusas cerca de la isla.

El interés manifestado por Trump en apoderarse de Groenlandia también ha suscitado preocupación.

Getty Images La industria pesquera y marina representa casi el 40% de las exportaciones de Islandia.

*Con información de Chris Graham

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.