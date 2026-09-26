Por qué los holandeses tienen una nueva palabra para los labios vaginales

¿Te imaginas ver las palabras “labios de la vergüenza” en tu historial médico?

Este término, que también se puede traducir como “labios púbicos”, es la palabra holandesa para referirse a esa parte del cuerpo femenino.

Pero, para algunos, es solo uno de los innumerables ejemplos de términos obsoletos y cargados de estigma.

El mes pasado, el principal diccionario holandés, Dikke van Dale, anunció que incluiría un nuevo término para los labios vaginales: “vulvalippen”.

Será incluido en su próxima edición en línea, junto con el término tradicional “schaamlippen”.

Las activistas europeas llevan tiempo reclamando una revisión de la terminología utilizada para hablar del cuerpo, la sexualidad y la salud de las mujeres. Lo que las une es el deseo de alejarse de términos que a menudo se consideran misóginos o prejuiciosos.

“El lenguaje moldea cómo nos vemos a nosotros mismos”, señala Shari Klein, una de las fundadoras de la campaña Schaamteloos, que se centra en palabras que utilizan “schaam” o “vergüenza”.

“Es fundamental que la gente tenga una palabra más neutral y anatómicamente correcta, no una palabra que se vincule a la vergüenza, ya sea de forma consciente o subconsciente”, indica.

“Positividad sexual”

Las peticiones para usar el término “vulvalippen” no son nuevas, pero los activistas dicen que su inclusión en el diccionario puede ser una señal de que la sociedad “finalmente está lista para el cambio”.

Esther Van der Valk, miembro del destacado grupo feminista holandés Dolle Mina, afirma que también se trata de una actitud positiva hacia la sexualidad y de reducir la vergüenza por el cuerpo.

Los próximos pasos de la campaña consisten en convencer a médicos y funcionarios para que utilicen “vulvalippen” en folletos y consultas.

Ton den Boon, editor del diccionario, indica que añadir la nueva palabra está justificado porque se está consolidando en el idioma y se utiliza cada vez más en los medios de comunicación, los libros de texto de biología, los folletos médicos e incluso en la medicina veterinaria.

Pero aún está por verse si se adoptará de forma generalizada.

Otras palabras holandesas, relevantes tanto para hombres como para mujeres, podrían tener connotaciones similares, desde “schaamhaar” (vello púbico o de la vergüenza) o “schaambeen” (hueso púbico o de la vergüenza) hasta incluso “schaamluis” para referirse a los piojos púbicos (ladillas).

Sin embargo, los críticos afirman que cambiar una palabra no necesariamente cambiará la vida de las personas.

La campaña refleja los intentos realizados en Alemania, donde en 2018 las periodistas Gunda Windmüller y Mithu Sanyal iniciaron una petición para cambiar el nombre de schamlippen por “vulvalippen”.

Windmüller dice que se vio obligada a hacerlo después de que una ginecóloga le contara la vergüenza que sienten algunas mujeres al hablar de sus cuerpos y al someterse a exámenes médicos.

Al escribir su artículo, se dio cuenta de que ni siquiera podía mencionar la anatomía sin incluir la palabra vergüenza.

El término “vulvalippen” aún no ha sido adoptado por ningún diccionario alemán, pero Windmüller lo ha detectado en conversaciones, libros de texto escolares y revistas femeninas.

Su esperanza es que la decisión de los holandeses genere apoyo más cerca de casa.

“Membrana de virginidad”

De manera similar, en Suecia se añadió una nueva palabra para “himen” al diccionario académico, como resultado de una campaña en 2009.

La asociación para la educación sexual (RFSU) consideró que el término tradicional “mödomshinna”, que se traduce como piel de la virginidad o membrana de la virginidad, era anatómicamente inexacto y no contribuía en nada a disipar los mitos en torno al himen y la virginidad.

El nuevo término “slidkrans” se traduce como corona vaginal, lo que refleja el hecho de que el himen suele estar formado por pliegues de tejido dispuestos en forma de anillo, en lugar de ser un sello que se rompe una sola vez.

“Con una nueva palabra podemos desafiar los mitos que buscan controlar la sexualidad y la libertad de las mujeres”, afirma Sonja Ghaderi, de la RFSU.

Ghaderi afirma que el “slidkrans” es utilizado particularmente por profesionales de la salud y en clínicas juveniles, pero agrega que aún existe desinformación, haciendo hincapié en la “necesidad de cambiar las estructuras sociales”.

Luciano Ölz Un grupo de partidarias salieron a las calles en los Países Bajos para celebrar y dar a conocer la nueva palabra.

En Reino Unido, la presentadora feminista de podcasts Nicola Denson-Elliott inició una petición para reemplazar la palabra “hysterectomy” (histerectomía), que es como se conoce la extirpación quirúrgica del útero, por “uterectomy” (que sería como “uterectomía”).

Denson-Elliott plantea (y no es la única) que la histerectomía tiene vínculos lingüísticos con la histeria —que antes se consideraba una enfermedad de exceso emocional en las mujeres— y quiere un término más “anatómicamente correcto” y no uno “asociado con la emoción”.

La petición lo describe como “misoginia médica” y añade: “Las mujeres merecen una terminología que las respete”.

“Palabras que generan juicio”

La lingüista Beth Malory afirma que cualquier cambio debe ser investigado previamente.

¿Entenderá la gente qué es una uterectomía? ¿Es mejor decir simplemente extirpación del útero?

Según Malory, las palabras nuevas no pueden ser ambiguas; es importante analizar el sistema en su conjunto para evitar confusiones.

Malory también estudia el lenguaje relacionado con el embarazo y la pérdida.

Una frase que se destaca en su investigación es “incompetencia cervical”, que describe el acortamiento del cuello uterino y que puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo y parto prematuro. Las mujeres le comentaron que esto las hacía sentir culpables por el problema médico.

“¿Por qué necesitamos palabras tan peyorativas como fracaso o incompetencia?”, pregunta la obstetra Brooke Vandermolen.

Aunque aparecen en los libros de texto de medicina, me dice que ha dejado de usar ciertos términos, como “falta de progresión”, que describe un parto que no avanza como se esperaba.

“El lenguaje es increíblemente importante y las palabras que elegimos pueden demostrar reconocimiento y hacer que las personas se sientan validadas y vistas.”

En 2022, el Real Colegio de Matronas, en Reino Unido, elaboró una guía que ofrecía frases alternativas.

Pero Vandermolen afirma que algunos términos tradicionales todavía se utilizan y siguen causando malestar.

“Espero que este cambio en los Países Bajos impulse más conversaciones aquí sobre cómo hablamos del cuerpo de las mujeres. Lo que decimos puede tener un impacto duradero”, subrayó.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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