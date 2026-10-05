Por qué Pedro Sánchez decidió convocar elecciones anticipadas en España ahora

La decisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de convocar elecciones anticipadas el 29 de noviembre se produjo tras una derrota parlamentaria.

El viernes, el conjunto de medidas que había presentado al Congreso, destinadas a mejorar las condiciones de los inquilinos y a solucionar el problema del aumento desorbitado de los alquileres, fue rechazado por un estrecho margen, ya que los partidos de derecha votaron en contra.

Ese resultado parlamentario confirmó que la coalición de izquierda de Sánchez ya no cuenta con la mayoría.

Pero como ha sucedido con tanta frecuencia a lo largo de la carrera de Sánchez, la convocatoria de elecciones no es una reacción impulsiva, sino una maniobra cuidadosamente planificada.

Los escándalos

Durante los últimos meses, su gobierno ha enfrentado varias polémicas.

El Partido Socialista español se ha visto envuelto en escándalos de corrupción, con casos que implican a figuras destacadas del partido como Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Por otra parte, el exjefe de gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta acusaciones por haber obtenido beneficios económicos del rescate gubernamental de la aerolínea Plus Ultra.

Zapatero niega haber cometido irregularidades.

Además, la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, será juzgada por cargos de malversación de fondos y tráfico de influencias, acusaciones que la pareja niega rotundamente.

Mientras tanto, el gobierno de Sánchez ha tenido dificultades para gestionar la crisis en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, que recibió repentinamente a más de 70.000 migrantes en julio.

Aunque la mayoría regresó a Marruecos, Ceuta se ha convertido en un quebradero de cabeza político y logístico para el jefe del gobierno español.

Getty Images Miles de personas han protestado en ciudades de toda España contra la gestión del gobierno respecto a la afluencia de migrantes en Ceuta.

La razón ideal

Aunque Sánchez había insistido hasta hace poco en que terminaría la legislatura y no convocaría elecciones hasta el próximo verano, cada vez parecía menos probable que su gobierno llegara tan lejos.

La ola de indignación que ha estallado en los últimos días por el asunto de la vivienda le dio la razón ideal para convocar elecciones anticipadas, un tema que además le ha permitido alejarse del debate de Ceuta y las acusaciones de corrupción.

El lunes, dirigiéndose a los votantes de su propio partido y a los de la izquierda, dijo: “Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”.

En la próxima campaña electoral, Sánchez puede señalar que sus adversarios de la derecha, como el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox, votaron en contra de las medidas de vivienda de su gobierno.

Estas reformas buscaban evitar el desahucio de los inquilinos, mejorar las condiciones de sus contratos e impedir que los inversores compraran propiedades residenciales.

Getty Images El sábado hubo unas 50 manifestaciones que exigían una mayor protección para los inquilinos en ciudades de España.

La mayor preocupación de los españoles

El PP y Vox suelen oponerse a cualquier iniciativa presentada por el gobierno de Sánchez, al que desde hace tiempo consideran ilegítimo debido a sus escándalos y a su dependencia de los nacionalistas catalanes y vascos.

Sin embargo, en términos políticos, los partidos de derecha tienden a oponerse al tipo de intervención directa en el mercado inmobiliario que Sánchez defiende, al advertirque puede ser contraproducente.

A principios de este año, cuando el perfil internacional de Sánchez aumentó debido a sus críticas abiertas a las acciones de Israel en Gaza y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense Donald Trump, se especuló con la posibilidad de que hubiera utilizado el capital político que le había brindado la izquierda para convocar elecciones anticipadas en aquel entonces.

Sin embargo, el tema de la vivienda, que según las encuestas es la mayor preocupación de los españoles, parece tener más probabilidades de movilizar el apoyo a la izquierda.

Aunque las encuestas también muestran que los socialistas están por detrás del PP.

Si bien el tema de la vivienda le brinda a Sánchez un posible impulso en la campaña electoral, mantenerse en el poder después de estas elecciones será probablemente el mayor desafío de su carrera.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.