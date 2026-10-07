Premian con el Nobel de Química a dos investigadores que revolucionaron la fabricación de medicamentos, fragancias y nuevos materiales

El Premio Nobel de Química fue otorgado este miércoles al científico francés Henri B. Kagan y al japonés Kenso Soai por aportar una solución al misterio químico de la asimetría de la vida.

El Comité Nobel explicó: “Las moléculas utilizadas por todos los seres vivos, como los aminoácidos que constituyen las proteínas, son lo que se conoce como quirales.

“Esto significa que existen en dos versiones que son imágenes especulares una de la otra”.

Sin embargo, los componentes básicos que forman los organismos vivos en la Tierra solo utilizan una de esas versiones. Los dos científicos respondieron a la pregunta de por qué la vida favorece una de estas moléculas de imagen especular sobre la otra.

En química orgánica, esta propiedad se conoce como quiralidad, es decir, la existencia de dos versiones simétricas de una molécula, cada una con propiedades diferentes.

Puede compararse con nuestras manos: una es la imagen especular de la otra.

Esto es especialmente importante en el desarrollo de medicamentos. Una versión de una molécula puede tener propiedades para combatir enfermedades, mientras que la otra puede no producir ningún efecto.

Henri Kagan y Kenso Soai descubrieron cómo diseñar reacciones químicas para que produzcan una proporción mucho mayor de la versión correcta y deseada de una molécula.

Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, explicó: “Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad, es decir, la producción selectiva de la versión correcta de una molécula.

“Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares”.

Kagan, nacido en Francia, está afiliado a la Université Paris-Sud en Orsay y Soai, de 95 años y nacido en Japón, a la Universidad de Ciencias de Tokio.

Los dos investigadores se repartirán un premio de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a US$1,192 millones.

En la edición de 2025, el galardón fue otorgado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de las llamadas estructuras metalorgánicas.

Los premios de esta semana continuarán el jueves con el de Literatura y con el de la Paz el viernes, mientras que el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se anunciará el próximo lunes.

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