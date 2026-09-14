Premios Emmy 2026: estos son los ganadores de una gala en la que hizo historia la serie de comedia “Widow’s Bay”

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Premios Emmy 2026: estos son los ganadores de una gala en la que hizo historia la serie de comedia “Widow’s Bay”

"Widow's Bay" se llevó 14 premios, más que ningún otra serie de comedia en una edición de los Emmy.

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Matthew Rhys, ganador del Premio al Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia por "Widow's Bay" y del Premio al Mejor Actor Principal en una Serie Limitada, Antología o Película por "The Beast in Me", posa en la sala de prensa durante la 78ª entrega de los Premios Emmy de Prime Time en el Peacock Theater el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Amy Sussman/Getty Images)

Matther Rhys con sus dos Emmy a mejor actor protagonista por sus papeles en Widow's Bay y The Beast in Me. Getty Images

Widow’s Bay competía por primera vez en los Emmy y se llevó 14 de los 19 premios a los que aspiraba, entre ellos el de mejor serie cómica.

Con ello, esta curiosa mezcla de humor y terror ambientada en un pueblo costero estadounidense dominó la 78ª edición de los galardones a la excelencia en la industria de la televisión, que se celebró este lunes en Los Ángeles.

Además, se convirtió en la serie cómica que más premios gana en una edición de los Emmy.

El drama médico The Pitt, que partía como favorito con 25 nominaciones, se hizo con el reconocimiento a la mejor serie dramática, y también se impuso en otras 6 categorías.

Así, empató con la miniserie DTF St. Louis, que se llevó también 7 estatuillas.

Jean Smart se alzó con el premio a la mejor actriz protagonista de una serie cómica por encarnar a Deborah Vance en Hacks, un reconocimiento que también obtuvo en 2021, 2022, 2024 y 2025 por ese mismo papel.

Con ello, se convirtió en la única intérprete en lograr hacerse con el Emmy por todas y cada una de las temporadas de una serie en la que ha participado. Y es que, también atesora premios por sus interpretaciones en las series Frasier (2000 y 2001) y en Samantha, what? (2008).

Otro que hizo historia fue Matthew Rhys, el primero en lograr dos premios a mejor actor principal en una sola edición.

Se los llevó por sus papeles en Widow’s Bay y en la miniserie “La bestia en mí” (The Beast in Me).

Esta es la lista de ganadores en las categorías principales:

Jean Smart acepta el premio a la Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia por "Hacks" en el escenario durante la 78ª entrega de los Premios Emmy de Primetime en el Peacock Theater el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto Frederic J. Brown / AFP vía Getty Images)
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Con su octavo premio, Jean Smart se convirtió en la única intérprete en lograr hacerse con un Emmy por todas y cada una de las temporadas de una serie en la que ha participado.
  • Mejor serie dramática: The Pitt
  • Mejor serie cómica: Widow’s Bay
  • Mejor actriz protagonista en serie dramática: Rhea Seehorn – Pluribus
  • Mejor actriz de reparto en serie dramática: Allison Janney – “La diplomática” (The Diplomat)
  • Mejor actor protagonista en serie dramática: Noah Wyle – The Pitt
  • Mejor actor de reparto en serie dramática: Tom Pelphrey – Pluribus
  • Mejor actriz protagonista en serie cómica: Jean Smart – Hacks
  • Mejor actriz de reparto en serie cómica: Kate O’Flynn – Widow’s Bay
  • Mejor actor protagonista en serie cómica: Matthew Rhys – Widow’s Bay
  • Mejor actor de reparto en serie cómica: Stephen Root – Widow’s Bay
  • Mejor actor protagonista en miniserie o película para TV: Matthew Rhys – “La bestia en mí” (The Beast in Me)
  • Mejor actriz protagonista en miniserie o película para TV: Sally Field – Remarkably Bright Creatures
  • Mejor guion de serie dramática: Vince Gilligan – Pluribus
  • Mejor guion de serie cómica: Katie Dippold – Widow’s Bay
  • Mejor dirección de serie dramática: Saul Metzstein – Slow Horses
  • Mejor dirección de serie cómica: Hiro Murai – Widow’s Bay
  • Mejor miniserie o película para TV: DTF St. Louis
  • Mejor guion de programa de variedades: The Late Show With Stephen Colbert
  • Mejor concurso de telerrealidad: The Traitors
Kate O'Flynn acepta el Premio a la Mejor Actriz Secundaria en una Serie Cómica por
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Kate O’Flynn se hizo con el Emmy por interpretar a Patricia en Widow’s Bay.
Allison Janney recibe el premio a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática por "The Diplomat" en el escenario durante la 78ª entrega de los premios Emmy en el Peacock Theater el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Kevin Winter/Getty Images)
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Allison Janney con su Emmy por su papel en “La diplomática”.
La actriz estadounidense Rhea Seehorn acepta el premio a la Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática por "Pluribus" en el escenario durante la 78ª entrega de los Premios Emmy en el Peacock Theatre en LA Live, Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP vía Getty Images)
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Rhea Seehorn con su Emmy por su actuación en Pluribus.
El actor estadounidense Noah Wyle acepta el premio a Mejor Actor Principal en una Serie Dramática por "The Pitt" en el escenario durante la 78ª entrega de los Premios Emmy de Primetime en el Peacock Theatre en LA Live, Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP vía Getty Images)
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Noah Wyle con el Emmy a mejor actor protagonista de serie dramática por su papel en The Pitt.
Tom Pelphrey en la 78.ª entrega de los premios Emmy celebrada en el Peacock Theater el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Rich Polk/Variety vía Getty Images)
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Tom Pelphrey, mejor actor de reparto en serie dramática, agradeció a Dios por “estar vivo y sobrio”.
Sofía Vergara le entrega a Stephen Root el premio a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia por
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Stephen Root recibe el Emmy al mejor actor de reparto por su papel en Widow’s Bay de manos de Sofía Vergara.
La actriz estadounidense Sally Field acepta el premio a la Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada, de Antología o Película por "Remarkably Bright Creatures" en el escenario durante la 78ª entrega de los Premios Emmy en el Teatro Peacock en LA Live, Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP vía Getty Images)
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Sally Field con su Emmy.
Stephen Colbert y su equipo aceptan el Premio a la Mejor Serie de Variedades por "The Late Show con Stephen Colbert" en el escenario durante los 78º Premios Emmy de Prime Time en el Teatro Peacock el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Kevin Winter/Getty Images)
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Stephen Colbert y su equipo recibieron el Emmy al mejor programa de variedades por su late show, que ya no está en el aire.

En general, fue una gala sin grandes discursos críticos o reivindicativos.

Una de las pocas referencias de la noche al contexto político la hizo Alan Cumming al recoger el reconocimiento al mejor programa de telerrealidad por The Traitors. El actor escocés llamó a los estadounidenses a registrarse para votar en las elecciones legislativas de noviembre.

“Asegúrense de estar registrados, porque el tiempo de hablar se acabó. Ahora es momento de votar”.

Asimismo, Sally Field dejó deslizar una referencia a la guerra comercial entre EE.UU. y Canadá en su discurso de agradecimiento tras haber sido reconocida con el Emmy a la mejor actriz protagonista de miniserie.

“Gracias también a Canadá, nuestro vecino, nuestro amigo”, exclamó, generando el aplauso de los presentes.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el tributo a Dolly Parton, fallecida recientemente.

“Si de verdad hay ángeles en el cielo, perdimos a uno”, se lamentó su amiga Sally Field, quien compartió pantalla con ella en “Magnolias de acero” en 1989.

Describió a la actriz y estrella del country como “una humanitaria cuyas contribuciones han marcado una diferencia profunda en la vida de tantos en su estado natal de Tennessee y en todo nuestro país”.

Al discurso le siguió la actuación de la multipremiada cantante estadounidense Reba McEntire.

Más adelante, Noah Kahan cantó mientras en la pantalla de fondo se mostraba a los artistas fallecidos en lo que va de año, incluidas las actrices Catherine O’Hara y Hayden Panettiere.

También generó una ovación en pie la entrega a Michael J. Fox el premio humanitario Bob Hope. Recibió el reconocimiento por su trabajo a favor de la investigación sobre el párkinson, enfermedad degenerativa que padece.

“¿Dónde están los latinos? ¿Hay latinos hoy aquí?”, preguntó el actor y cómico Marcello Hernández, antes de presentar la categoría de mejor programa de variedades. A continuación, haciendo honor a la hospitalidad latina, invitó a cenar a su casa a Harrison Ford, Zendaya y Oscar Isaak.

La cantante estadounidense Reba McEntire canta un homenaje a Dolly Parton durante la 78ª entrega de los Premios Emmy de Prime Time en el Peacock Theatre en LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP vía Getty Images)
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Reba McEntire canta en homenaje a Dolly Parton.
Julianna Margulies entrega a Michael J. Fox el Premio Humanitario Bob Hope durante la ceremonia de los 78º Premios Emmy en el Teatro Peacock en Los Ángeles, CA, el lunes 14 de septiembre de 2026. (Robert Gauthier / Los Angeles Times vía Getty Images)
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Para Michael J. Fox fue el premio humanitario Bob Hope.
Zendaya asiste a los 78º Premios Emmy de Prime Time en el Teatro Peacock el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto por Emma McIntyre/WireImage)
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Por su interpretación de Rue en Euphoria, Zendaya aspiraba a alzarse como mejor actriz protagonista de serie dramática, premio que se llevó Rhea Seehorn por su papel en Pluribus.
Selena Gomez asiste a los 78º Premios Emmy en el Teatro Peacock el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. Imagen captada con un prisma. (Foto de Emma McIntyre/WireImage)
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Selena Gómez, productora ejecutiva de “Solo muertes en el edificio” (Only Murders in the Building), en la alfombra azul de los Emmy.
Colman Domingo asiste a la 78.ª entrega de los Premios Emmy de Primetime en el Peacock Theater el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto por John Shearer/WireImage)
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Colman Domingo aspiraba a hacerse con el reconocimiento a mejor actor de reparto en serie cómica, por su papel en The Four Seasons.
Una estatua de los Emmy en el Teatro Peacock el 11 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Frazer Harrison/Getty Images)
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