Premios Emmy 2026: estos son los ganadores de una gala en la que hizo historia la serie de comedia “Widow’s Bay”

Widow’s Bay competía por primera vez en los Emmy y se llevó 14 de los 19 premios a los que aspiraba, entre ellos el de mejor serie cómica.
Con ello, esta curiosa mezcla de humor y terror ambientada en un pueblo costero estadounidense dominó la 78ª edición de los galardones a la excelencia en la industria de la televisión, que se celebró este lunes en Los Ángeles.
Además, se convirtió en la serie cómica que más premios gana en una edición de los Emmy.
El drama médico The Pitt, que partía como favorito con 25 nominaciones, se hizo con el reconocimiento a la mejor serie dramática, y también se impuso en otras 6 categorías.
Así, empató con la miniserie DTF St. Louis, que se llevó también 7 estatuillas.
Jean Smart se alzó con el premio a la mejor actriz protagonista de una serie cómica por encarnar a Deborah Vance en Hacks, un reconocimiento que también obtuvo en 2021, 2022, 2024 y 2025 por ese mismo papel.
Con ello, se convirtió en la única intérprete en lograr hacerse con el Emmy por todas y cada una de las temporadas de una serie en la que ha participado. Y es que, también atesora premios por sus interpretaciones en las series Frasier (2000 y 2001) y en Samantha, what? (2008).
Otro que hizo historia fue Matthew Rhys, el primero en lograr dos premios a mejor actor principal en una sola edición.
Se los llevó por sus papeles en Widow’s Bay y en la miniserie “La bestia en mí” (The Beast in Me).
Esta es la lista de ganadores en las categorías principales:
- Mejor serie dramática: The Pitt
- Mejor serie cómica: Widow’s Bay
- Mejor actriz protagonista en serie dramática: Rhea Seehorn – Pluribus
- Mejor actriz de reparto en serie dramática: Allison Janney – “La diplomática” (The Diplomat)
- Mejor actor protagonista en serie dramática: Noah Wyle – The Pitt
- Mejor actor de reparto en serie dramática: Tom Pelphrey – Pluribus
- Mejor actriz protagonista en serie cómica: Jean Smart – Hacks
- Mejor actriz de reparto en serie cómica: Kate O’Flynn – Widow’s Bay
- Mejor actor protagonista en serie cómica: Matthew Rhys – Widow’s Bay
- Mejor actor de reparto en serie cómica: Stephen Root – Widow’s Bay
- Mejor actor protagonista en miniserie o película para TV: Matthew Rhys – “La bestia en mí” (The Beast in Me)
- Mejor actriz protagonista en miniserie o película para TV: Sally Field – Remarkably Bright Creatures
- Mejor guion de serie dramática: Vince Gilligan – Pluribus
- Mejor guion de serie cómica: Katie Dippold – Widow’s Bay
- Mejor dirección de serie dramática: Saul Metzstein – Slow Horses
- Mejor dirección de serie cómica: Hiro Murai – Widow’s Bay
- Mejor miniserie o película para TV: DTF St. Louis
- Mejor guion de programa de variedades: The Late Show With Stephen Colbert
- Mejor concurso de telerrealidad: The Traitors
En general, fue una gala sin grandes discursos críticos o reivindicativos.
Una de las pocas referencias de la noche al contexto político la hizo Alan Cumming al recoger el reconocimiento al mejor programa de telerrealidad por The Traitors. El actor escocés llamó a los estadounidenses a registrarse para votar en las elecciones legislativas de noviembre.
“Asegúrense de estar registrados, porque el tiempo de hablar se acabó. Ahora es momento de votar”.
Asimismo, Sally Field dejó deslizar una referencia a la guerra comercial entre EE.UU. y Canadá en su discurso de agradecimiento tras haber sido reconocida con el Emmy a la mejor actriz protagonista de miniserie.
“Gracias también a Canadá, nuestro vecino, nuestro amigo”, exclamó, generando el aplauso de los presentes.
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el tributo a Dolly Parton, fallecida recientemente.
“Si de verdad hay ángeles en el cielo, perdimos a uno”, se lamentó su amiga Sally Field, quien compartió pantalla con ella en “Magnolias de acero” en 1989.
Describió a la actriz y estrella del country como “una humanitaria cuyas contribuciones han marcado una diferencia profunda en la vida de tantos en su estado natal de Tennessee y en todo nuestro país”.
Al discurso le siguió la actuación de la multipremiada cantante estadounidense Reba McEntire.
Más adelante, Noah Kahan cantó mientras en la pantalla de fondo se mostraba a los artistas fallecidos en lo que va de año, incluidas las actrices Catherine O’Hara y Hayden Panettiere.
También generó una ovación en pie la entrega a Michael J. Fox el premio humanitario Bob Hope. Recibió el reconocimiento por su trabajo a favor de la investigación sobre el párkinson, enfermedad degenerativa que padece.
“¿Dónde están los latinos? ¿Hay latinos hoy aquí?”, preguntó el actor y cómico Marcello Hernández, antes de presentar la categoría de mejor programa de variedades. A continuación, haciendo honor a la hospitalidad latina, invitó a cenar a su casa a Harrison Ford, Zendaya y Oscar Isaak.
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