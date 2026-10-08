Presentan nuevos cargos contra Maduro y su esposa por presuntas torturas a ciudadanos de estadounidenses ante un tribunal de Nueva York

Fiscales federales del Departamento de Justicia de EE.UU. presentaron este jueves ante un tribunal de Nueva York nuevos cargos contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses que estuvieron en cárceles venezolanas en los últimos años.

Los fiscales alegan que, tras asumir la presidencia en 2013, Maduro “autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política”.

Las presuntas torturas las habrían sufrido más de una decena de ciudadanos estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela mientras Madura estaba en el poder.

Los nuevos cargos se suman a los de conspiración para el tráfico de drogas y armas que ambos enfrentan desde principios de año.

Fuerzas militares de EE.UU. capturaron a Maduro y a Flores en su residencia de Caracas en una incursión nocturna el 3 de enero pasado.

La pareja fue trasladada de inmediato a Nueva York, donde han estado detenidos mientras se lleva a cabo el proceso judicial en el que se declararon inocentes.

Flores también tiene programada una audiencia de fianza ante un tribunal federal este jueves en Nueva York para solicitarle al juez que le conceda la prisión domiciliaria por motivos de salud.

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