Proyectan la primera victoria estatal para el AfD, el partido de ultraderecha en Alemania

Según las primeras proyecciones, el partido alemán AfD (Alternativa para Alemania) se encamina hacia una contundente victoria en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, muy por delante de sus principales rivales. Aún no está claro si esto será suficiente para hacerse con el poder en el estado, pero el AfD afirma haber obtenido el mandato necesario para gobernar.

Se prevé que el partido de extrema derecha obtenga más del 44% de los votos, muy por delante de la conservadora CDU (Unión Demócrata Cristiana), que cuenta con el 18,4%.

El partido AfD ha calificado el resultado de “histórico” y el carismático líder del estado, Ulrich Siegmund, se ha negado a gobernar con ningún otro partido.

Ningún partido de extrema derecha ha logrado controlar un estado en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, y gobernar a nivel estatal implicaría tener potestades sobre la policía, la educación local y la cultura.

Sajonia-Anhalt tiene una población reducida de 2,1 millones de habitantes y la AfD en el estado está catalogada por los servicios de inteligencia nacionales como “extrememista de ultraderecha”, una clasificación que Siegmund rechaza.

El resultado previsto para el AfD es superior al que sugerían las encuestas de opinión anteriores, y Siegmund, junto con los líderes nacionales conjuntos Alice Weidel y Tino Chrupalla, se mostraron eufóricos al conocerse la noticia.

Sin embargo, los líderes de los partidos no sabrán si tienen suficientes escaños para gobernar hasta que vean cuáles de los partidos más pequeños entran en el parlamento estatal.

Eso podría depender de si alguno de los partidos más pequeños supera el umbral requerido del 5%.

Si el partido populista de izquierda BSW (Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia) no logra entrar en el poder, las posibilidades de que el AfD obtenga la mayoría aumentan. El BSW se ha ofrecido a cooperar con el AfD en algunos temas si resulta elegido.

Getty Images El AfD aseguró 44% de los votos sobre la conservadora CDU, Unión Demócrata Cristiana, que lidera el gobierno de Alemania.

Una multitud de simpatizantes en la sede del partido para la noche electoral de AfD estalló en vítores cuando aparecieron las proyecciones en la pantalla.

Poco después, la gente irrumpió cantando el himno nacional de Alemania.

“Hemos hecho historia en este estado”, declaró Siegmund. Su homólogo en la CDU, Sven Schulze, reconoció la victoria y afirmó que su partido tendría que asimilar el resultado: “Ha sido una campaña electoral extremadamente dura e intensa”.

El SPD, el Partido Partido Socialdemócrata de centroizquierda alemán, calificó el resultado de “verdaderamente dramático”, y el líder nacional, Lars Klingbeil, cuyo partido forma parte del gobierno nacional junto con la CDU, describió el resultado como una “señal para Berlín”.

AfD no solo dominó la campaña electoral, sino que también se perfila como la fuerza dominante en el resultado. Si bien el resultado fue inicialmente incierto, los simpatizantes del partido creen que están en camino de la victoria.

La participación en Sajonia-Anhalt fue particularmente alta, con un estimado del 78%, y los simpatizantes de AfD en Magdeburgo elogiaron el éxito de Siegmund a la hora de ganarse a los votantes.

Un hombre llamado Ollie expresó: “Este hombre nos da lo que nadie más puede darnos”.

“Dada la calidad del gobierno, todos prometen que las cosas mejorarán. Este es un partido para la clase trabajadora. Es la alternativa para Alemania”, declaró a la BBC.

El AfD lidera las encuestas de opinión a nivel nacional, por delante de los conservadores en el poder, el canciller Friedrich Merz y los socialdemócratas, pero su principal bastión se encuentra en los estados del este.

También ganaron las elecciones estatales de 2024 en la vecina Turingia, pero no consiguieron los escaños suficientes para llegar al poder.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.