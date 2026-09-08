Pruebas PISA: España obtiene los peores resultados educativos de su historia mientras la mayoría de los países de América Latina sufren retrocesos

Una caída preocupante en el rendimiento de los estudiantes en lectura y matemáticas a nivel global reveló este martes el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés).

El programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realiza cada tres años un examen mundial de las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias.

Las pruebas están enfocadas en que los jóvenes apliquen sus conocimientos y habilidades en esas áreas, con especial énfasis en la resolución de problemas, y no en la memorización de conocimientos.

En una conferencia de prensa en París, los organizadores dieron a conocer los principales resultados de las pruebas realizadas en 2025, en la mayor medición desde que se aplicó por primera vez en el 2000.

Más de 760.000 estudiantes realizaron la prueba en 91 países y economías, lo que representa a unos 33 millones de jóvenes de 15 años en todo el mundo.

“PISA 2025 registró el rendimiento medio más bajo observado hasta ahora en la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas. La lectura ha caído después de alcanzar su máximo alrededor de 2012; las ciencias han descendido de forma más gradual durante la última década; y las matemáticas han experimentado una caída especialmente pronunciada desde 2018”, informaron.

La mayoría de los países de América Latina que participaron de la medición tuvieron caídas en su desempeño general respecto de 2022 y se situaron, como es usual, por debajo del promedio OCDE en todas las áreas.

La región, sin embargo, destacó por algunas mejorías en ciencias en algunos países.

Por ejemplo, México pasó de 415 puntos a 408 en su desempeño promedio en lectura. En matemáticas, en tanto, experimentó otra caída de 395 a 388. En ciencias, sin embargo, aumentó de 410 a 414 puntos.

Chile bajó de 448 a 436 su desempeño promedio en lectura y de 412 a 403 en matemáticas. En ciencias cayó solo dos puntos, pasando de 442 a 442.

El informe destaca a Costa Rica como uno de los países con un aumento significativo en su rendimiento en ciencias, detectando mejoras también en El Salvador.

De acuerdo al informe “los resultados promedio de 2025 en Colombia fueron aproximadamente los mismos que en 2022”.

Sin embargo, preocupa la caída en el promedio de rendimiento en lectura respecto de la medición anterior, desde 409 a 399 puntos.

La cifra se aleja del mejor puntaje histórico que obtuvo el país esa área en 2015, cuando logró 425 puntos.

En el caso de España, el informe revela una caída en todas las áreas respecto de la medición de 2022.

La más dramática se da en lectura, con un descenso de 23 puntos. En matemáticas baja 16 puntos y 8 en ciencias.

Estos resultados representan el nivel más bajo del país europeo desde que se comenzó a aplicar la prueba, quedando bajo el promedio de los países de la OCDE.

Los mejores resultados globales se dan en las jurisdicciones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang. Y también en Singapur.

La inteligencia artificial y la educación

El reciente estudio también puso foco en cómo las comunidades educativas están utilizando la Inteligencia Artificial.

Se le preguntó a los estudiantes sobre su uso de la IA en las tareas escolares y más del 40% afirmó usarla para redactar textos para trabajos escritos una o dos veces por semana, o incluso a diario.

El informe concluye que la relación entre el uso de la IA y el rendimiento estudiantil es compleja y varía según cómo y para qué la utilicen los estudiantes.

“Los datos de PISA muestran que los estudiantes que usan IA para tareas escolares específicas -como resumir textos, redactar o investigar- obtienen puntuaciones más bajas en ciencias que los que no la usan”, afirma el informe.

En estos casos, recalcan, los estudiantes que no usan IA superan a los que sí la usan, en promedio, por unos 20 puntos, lo que equivale a estar aproximadamente un año por delante de sus compañeros.

Pero los usuarios de IA que la utilizan con fines generales, es decir, no para reemplazar los procesos cognitivos sino para complementarlos, obtienen resultados de rendimiento similares a los de quienes no la usan.

“Los estudiantes que usan IA regularmente para fines generales y tienen oportunidades de aprendizaje en la escuela para desarrollar habilidades de alfabetización en IA tienden a obtener puntuaciones ligeramente más altas en ciencias. No obstante, estas oportunidades son más comunes entre los estudiantes con mayores ventajas socioeconómicas, lo que conlleva el riesgo de una creciente brecha en el uso de la IA”, advierte.

Según el estudio, este declive a largo plazo en las habilidades “sugiere problemas estructurales más profundos dentro de los sistemas educativos, con desafíos a nivel escolar y sistémico”.

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“Las puntuaciones generales de lectura experimentaron descensos particularmente pronunciados en los últimos tres años, incluso en habilidades que son cruciales en la era de la Inteligencia Artificial: evaluar información, establecer conexiones entre múltiples fuentes y pensar críticamente sobre lo que leemos”, recalcan en su informe.

“Las competencias lectoras constituyen la base del aprendizaje en todo el currículo escolar y son esenciales para encontrar, evaluar, interpretar y analizar la información en un mundo cada vez más digitalizado”, afirmó el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, al presentar los resultados.

“Por lo tanto, el descenso del rendimiento en lectura resulta especialmente preocupante. Los países deben redoblar los esfuerzos por desarrollar las competencias lectoras necesarias para que los jóvenes se desenvuelvan en la era de la IA y, al mismo tiempo, tienen que asegurarse de que las herramientas digitales no constituyan una distracción para el aprendizaje, sino que lo favorezcan”.