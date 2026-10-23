Publican el video de un tiroteo policial en el que murió un bebé en EE.UU.

Las autoridades del estado estadounidense de Misisipi divulgaron este jueves imágenes de varias cámaras corporales que muestran cómo un bebé murió tras recibir disparos de un agente de policía que respondía a una llamada por hurto en una tienda.

Kohen Wiley, de un año, estaba en el regazo de su madre en un coche en movimiento cuando los oficiales rodearon el vehículo en un estacionamiento de la cadena Walmart en la ciudad de Senatobia el 14 de junio.

El fiscal general del estado determinó que el uso de la fuerza por parte del policía estaba justificado, y el abogado de este afirmó en un comunicado enviado a la BBC que la conductora “intentaba matar” a los agentes de la ley.

La familia del niño disputa que el tiroteo estuviera justificado. Su abogado, Ben Crump, ha calificado la respuesta policial como “excesiva desde el principio”.

Un reporte por robo en una tienda “no justifica la muerte” de un menor, agregó Crump.

Kohen Wiley estaba en el vehículo con su madre, Vellesiya Wiley, y otra mujer en el momento del incidente.

El alcalde de Senatobia, Greg Graves, confirmó a la cadena estadounidense socia de la BBC, CBS, que Hunter Foster, el agente que abrió fuego, había renunciado.

El Departamento de Policía de Senatobia no respondió de inmediato a las solicitudes de confirmación de la BBC.

Las imágenes publicadas por las autoridades de Misisipi el jueves muestran lo sucedido desde la perspectiva del agente que abrió fuego.

Después de que un empleado reportara la huída de unos presuntos ladrones, cinco agentes de la ley corren hacia el automóvil con las armas desenfundadas.

El coche retrocede, chocando contra otro que está estacionado, antes de avanzar.

El policía que lleva la cámara corporal levanta su arma y la apunta al vehículo en movimiento mientras se acerca corriendo y gritando: “¡Alto!”.

Cuando el coche pasa cerca del agente, este dispara, rompiendo la ventana del lado del pasajero.

Se escuchan cuatro disparos, mientras el funcionario ordena al conductor que se detenga. El carro sigue avanzando lentamente por el estacionamiento.

Mientras, las imágenes captadas por la cámara CCTV de la tienda parecen mostrar a un policía de pie cerca de la parte delantera del vehículo en movimiento al momento en el que el otro agente dispara.

Investigación y reclamo de la familia

“La conductora del vehículo estaba intentando matar a esos cinco agentes”, dijo Martin Zummach, un abogado que representa al policía que abrió fuego, en un comunicado enviado a la BBC.

Y agrega que su cliente “no tuvo otra opción que disparar su arma”.

“Estamos muy tristes por la muerte”, agrega Zummach. “Pero el resultado de la investigación, aunque llegó con retraso, fue el esperado”.

Por su parte, la madre del niño, Wiley, ha negado que ella y su amiga robaran pañales de la tienda. No se han presentado cargos contra ellas.

La muerte del niño ha provocado protestas y vigilias en Misisipi.

En una conferencia de prensa, los familiares exigieron que se rindan cuentas.

“Después de lo que he visto hoy, me cuesta entender la palabra ‘justificado'”, dijo LaSandra Williams, la abuela de Kohen Wiley.