Putin advierte que Rusia está dispuesta a usar todas sus armas para proteger Kaliningrado, incluidas las nucleares

Rusia utilizará todos las armas de las que dispone si considera que el enclave ruso de Kaliningrado, ubicado en el mar Báltico, es atacado de manera directa, advirtió este jueves Vladimir Putin.

El presidente ruso insistió en que Moscú “no está amenazando a nadie” y que simplemente respondía a los dichos de líderes occidentales que sostienen que su país se está preparando para una guerra en 2029 o 2030.

Esta semana, Rusia acusó a la OTAN de prepararse para bloquear su territorio, que limita con Lituania y Polonia, advirtiendo que incluso estaría dispuesta a utilizar armas nucleares si Occidente intentara aislar Kaliningrado del resto de Rusia.

La OTAN ha intentado bajar la tensión diciendo que se trata de una alianza defensiva e instando a Moscú a poner fin a sus “amenazas nucleares”.

En los últimos meses, los aliados occidentales se enfrentaron a un aumento de los llamados incidentes de guerra híbrida, atribuidos a Rusia, especialmente en Polonia y los países bálticos.

Tan solo la semana pasada, Polonia denunció que un helicóptero ruso había ingresado a su espacio aéreo en una zona fronteriza con Kaliningrado.

Por su parte, Lituania dijo que su población se siente “constantemente amenazada” por Rusia, en parte debido a la incursión de drones en el espacio aéreo del país.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este jueves que Alemania se está preparando para nuevos ataques híbridos, “incluidos algunos de gravedad”, después de que en agosto se encontrara un dron cargado con explosivos en la pista del aeropuerto de Leipzig, cerca de los aviones de carga ucranianos.

“Ellos empezaron”

En un extenso discurso en el foro de política exterior Valdái, Putin sostuvo que consideraba muy probable que los conflictos internacionales continúen y agregó que la situación mejorará a medida que se debilite la “hegemonía occidental”.

Aunque el propio líder ruso inició la guerra a gran escala en Ucrania en febrero de 2022, volvió a responsabilizar a Occidente por haber provocado la invasión y sostuvo que Moscú se había visto obligado a defenderse y tomar las armas.

Getty Images Polonia está situada en el extremo oriental de la OTAN.

También insistió en que los ataques rusos contra objetivos económicos ucranianos eran una respuesta directa a los ataques de Ucrania contra las refinerías de petróleo rusas y sus barcos en el mar Negro.

“Ahora recibimos llamados desde todas partes para que paremos. Pero ellos empezaron”, dijo.

Putin admitió que Kyiv obtuvo “algunos resultados” con sus ataques a refinerías y que Rusia había perdido alrededor del 1% de su PIB. Ucrania asegura que comenzó a atacar la infraestructura petrolera rusa porque la misma ayudó al Kremlin a financiar la guerra.

Rusia, por su parte, ha desplegado ataques a la infraestructura energética de Ucrania y, cada invierno desde el inicio de la guerra, los aumenta.

Otras infraestructuras civiles también están siendo atacadas. Este jueves, por ejemplo, drones golpearon un puente clave de Kyiv.

Putin también acusó a Occidente de instigar otros conflictos.

“Si se produce un ataque directo contra la Federación Rusa –en este caso estamos hablando de Kaliningrado, pero posiblemente también de otros territorios– por supuesto, la cuestión del uso de todas las armas de las que dispone nuestro país estará inevitable e inmediatamente sobre la mesa”, sostuvo el mandatario.

También acusó a la OTAN de realizar maniobras navales en el mar Báltico que, según el presidente, representan graves amenazas para Kaliningrado.

Putin dijo que, si el territorio quedaba bajo bloqueo occidental, Rusia estaría preparada para usar todos los medios y fuerzas, incluidas las nucleares.

“No estamos amenazando a nadie. No tenemos intención de atacar a nadie en 2029, ni en 2030, ni en 2050. Pero si nos topamos con una agresión, tendremos que responder. Los ciudadanos de los países europeos deben ser plenamente conscientes de ello”, añadió.

Además agregó que, si bien era consciente de las capacidades nucleares de países como Reino Unido y Francia, las armas de las que disponía Moscú no tenían parangón.

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“Injustificado”

Desde hace tiempo que los líderes occidentales temen que, en lugar de invadir Kaliningrado, Rusia utilice la distancia relativamente corta entre el enclave y su aliado Bielorrusia —conocida como el corredor de Suwałki— si intentara apoderarse por la fuerza de territorio lituano.

El primer ministro de Lituania declaró a la BBC la semana pasada que su país había elaborado planes de evacuación en caso de una invasión rusa y que miles de soldados de la OTAN están desplegados allí.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dejó claro este miércoles que ninguno de los “ejercicios o actividades” de la alianza suponía una amenaza para Moscú y que el mensaje del Kremlin era “absolutamente injustificado y nada útil”.

Putin habló también de que los principales países del mundo disponen de armamento capaz de “acabar con toda la vida o, al menos, llevar a la Tierra a consecuencias catastróficas”.

Además, sostuvo que lamentablemente nadie podía estar seguro de que nunca se utilizarían.

Putin hizo la analogía de un arma sobre el escenario de un teatro: si estuviera allí, colgada al comienzo de la función, sin duda se dispararía al final.

Putin pareció llamar por una revisión de las reglas de la guerra y advirtió sobre los riesgos cada vez mayores asociados con la inteligencia artificial.

“La automatización y digitalización de la guerra conducen a su gamificación (en referencia a los videojuegos). Esto provoca una degradación y un retroceso de la humanidad hacia la barbarie”, sostuvo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.