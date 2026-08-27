Qué causó la avalancha y otras 3 preguntas sobre la catástrofe que dejó cientos de muertos y desaparecidos en Nepal y Tíbet

Los enormes deslizamientos de tierra y las inundaciones repentinas en la frontera entre Nepal y Tíbet han causado daños generalizados, al menos 392 muertos y más de un millar de desaparecidos.

Las imágenes de lo sucedido muestran una ola de lodo y rocas arrasando edificios, carreteras y vehículos, mientras las personas huían del rápido avance del material en la región de Nuwakot.

En un video se observa una gigantesca masa de agua y barro descendiendo por un desfiladero a lo largo del río Trishuli y golpeando el puesto fronterizo de Rasuvagadhi, un complejo de varios pisos.

También se han reportado grandes crecidas en los ríos Bhote Koshi y Narayani.

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas en Nepal ha advertido que podrían producirse inundaciones secundarias en los próximos días debido a los escombros arrastrados hacia los sistemas fluviales.

Entretanto, las autoridades y los científicos continúan evaluando el tamaño, la ubicación y la estabilidad de cualquier posible bloqueo.

También se ha formado un lago cuyo nivel continúa aumentando cerca de la frontera entre China y Nepal, lo que ha generado temor a que el agua desborde o rompa la barrera que la contiene.

La Cruz Roja afirmó que las alertas por una segunda inundación mantienen a la población y a los equipos de emergencia “en vilo”.

En esta nota, hacemos un recuento de lo que se sabe hasta ahora.

AFP via Getty Images La avalancha dejó al menos 389 muertos y más de 900 desaparecidos en Nepal, y otros tres fallecidos y 558 desaparecidos en la región del Tíbet.

1. ¿Qué causó la avalancha?

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal afirmó inicialmente que se había registrado un terremoto en la frontera entre su país y el Tíbet poco antes del deslizamiento, lo que llevó a pensar que el movimiento telúrico podría haber desencadenado la tragedia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró inicialmente un evento sísmico de magnitud 5,2 a las 08:37 hora local de Nepal —02:52 GMT— poco antes de la llegada de la riada.

Sin embargo, más adelante el organismo científico confirmó que el incidente “fue en realidad un colapso glaciar y un flujo de escombros” que “provocó impactos catastróficos aguas abajo”.

“Un análisis adicional de estaciones sísmicas cercanas, ondas sísmicas de largo período e imágenes satelitales permitió determinar que el evento sísmico fue, en realidad, un colapso glaciar y un flujo de escombros, y que no se había producido ningún terremoto”, señaló el USGS el jueves.

Las autoridades nepalíes, respaldadas por el Departamento de Meteorología y el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, sitúan el colapso en la montaña Langtang Lirung, en Nepal.

El desprendimiento arrastró hielo, rocas y escombros que bloquearon el río Lhende y formaron una presa temporal cuya ruptura liberó la devastadora riada.

Se sabe que el cambio climático está acelerando el deshielo de los glaciares en la región del Hindu Kush-Himalaya y, mientras continúan las labores de rescate, los científicos intentan reconstruir con exactitud la secuencia de acontecimientos.

Simon Cook, profesor titular de Energía, Medio Ambiente y Seguridad en la Universidad de Dundee (Reino Unido) y especialista en glaciología, afirmó que “el cambio climático podría tener un impacto”.

“El permafrost mantiene parcialmente unidas algunas laderas montañosas; este permafrost se está calentando, descongelando y degradando, por lo que se producirán más deslizamientos de tierra”, explicó a la BBC.

Una posibilidad es que el agua procedente de las lluvias o del deshielo haya desestabilizado el terreno o el hielo en sí, provocando una reacción en cadena.

Los científicos continúan analizando imágenes satelitales y datos sobre las precipitaciones recientes para establecer si algún lago glaciar se vació repentinamente y reconstruir cómo se formaron y rompieron los distintos bloqueos del río.

Getty Images La avalancha tapió decenas de casas y dejó miles de damnificados.

2. ¿Pueden prevenirse estos eventos?

Los expertos señalan que peligros como los deslizamientos de tierra, las avalanchas y los colapsos de glaciares no pueden prevenirse por completo, pero sí es posible reducir sus impactos.

Cada vez se instalan más sistemas de alerta temprana en valles vulnerables y alrededor de lagos glaciares. Estos sistemas pueden monitorear los cambios en las condiciones del entorno y proporcionar un tiempo valioso para llevar a cabo evacuaciones.

Una familia de Nuwakot contó a la BBC que recibió una llamada desde una zona situada río arriba y tuvo apenas 15 minutos para escapar.

Según una de sus integrantes, fue difícil convencer a los vecinos de la gravedad del peligro porque no estaba lloviendo.

Aunque la familia sobrevivió, la casa desapareció bajo la riada.

Los investigadores también sostienen que una mejor cooperación transfronteriza es esencial, ya que muchos de estos peligros se originan en zonas remotas del Tíbet antes de afectar a Nepal.

“Si se hubiera originado en Nepal, podríamos haberlo visto desde aquí. Pero en incidentes como este, el sistema de intercambio de información entre países necesita fortalecerse”, afirmó Basanta Raj Adhikari, experto en desastres de la Universidad Tribhuvan en Nepal.

A largo plazo, los expertos consideran que reducir la exposición al riesgo puede ser la defensa más eficaz.

“Los asentamientos ubicados en las riberas de los ríos también pueden ser reubicados mediante la identificación de las zonas de alto riesgo”, señaló el experto.

3. ¿Cuál es el número de víctimas?

El número de fallecidos y desaparecidos todavía sigue variando.

Las últimas cifras oficiales indican que al menos 389 personas han muerto en Nepal.

En una actualización publicada el jueves por la mañana, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que 910 personas siguen desaparecidas, incluidas más de 517 turistas extranjeros.

Mientras tanto, la cadena estatal china CCTV informó el jueves que el número de desaparecidos en el desastre en el distrito tibetano de Gyirong había aumentado a 558.

Según CCTV, entre ellos hay 260 ciudadanos extranjeros, y el número de fallecidos permanecía en tres.

No está claro si algunas de las personas desaparecidas contabilizadas por Nepal y China han sido registradas dos veces.

La información sobre las consecuencias de la catástrofe en Tíbet es limitada, ya que el acceso de extranjeros está restringido y los datos disponibles proceden principalmente de los medios estatales chinos, sometidos a un estricto control gubernamental.

La frontera de Gyirong es el principal paso para turistas y mercancías entre China y Nepal.

La infraestructura ya había quedado dañada en julio de 2025 por otra inundación repentina, probablemente causada por el desbordamiento de un lago glaciar.

El paso había reabierto completamente el 1 de enero de este año, pero ha vuelto a quedar inutilizado.

Reuters Un hombre es rescatado entre el lodo. Gobiernos de India y China se han puesto al frente de las labores de rescate en la zona.

4. ¿Cómo están respondiendo los gobiernos?

El primer ministro de Nepal afirmó que “toda la nación ha quedado conmocionada y profundamente consternada” y señaló que las autoridades coordinarán la respuesta con China.

El ejército nepalí rescató a 350 personas atrapadas en el túnel de una central hidroeléctrica junto al río Trishuli e intenta sacar a otras 100.

Las cifras oficiales difieren: la policía contabilizó 466 heridos o rescatados, mientras la oficina del primer ministro informó de al menos 573 rescatados.

El presidente chino Xi Jinping instó a realizar una búsqueda “total” y prometió reforzar los sistemas de monitoreo y alerta temprana para prevenir impactos secundarios.

En el lado chino, las operaciones están dirigidas por el Ejército Popular de Liberación.

La Fuerza Aérea aprovechó una breve mejora de las condiciones meteorológicas para enviar un dron con el que buscar sobrevivientes y evaluar si era seguro que los equipos terrestres entraran en las zonas afectadas.

En India, el primer ministro Narendra Modi declaró que su gobierno estaba “preparado para proporcionar a Nepal toda la asistencia humanitaria posible”.

Las autoridades indias también vigilan el riesgo de que la emergencia se extienda río abajo hasta su territorio.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo sentirse “entristecido por las graves inundaciones” y añadió que los equipos y socios de las Naciones Unidas están movilizando suministros y personal en Nepal para apoyar la respuesta liderada por el gobierno.

EE.UU. ha prometido US$500.000 en ayuda, destinados a refugios de emergencia, agua potable, saneamiento y otros artículos de socorro para las comunidades afectadas.

Washington también envió a la región a un asesor especializado en respuesta a desastres.

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que el gobierno del Reino Unido hará “todo lo posible” para apoyar a los ciudadanos británicos que se encuentran en Nepal.

*con información de Pawan Raj Paudel, Olivia Ireland y Henry Moore