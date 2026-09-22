Qué contempla el acuerdo sobre Groenlandia firmado entre EE.UU. y Dinamarca tras meses de amenazas de Trump

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes el acuerdo de defensa sobre el territorio ártico que anunciaron hace unos días.

La ceremonia de firma en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York ha permitido conocer más detalles sobre el acuerdo.

En virtud del mismo, Washington podrá construir dos nuevas bases militares en Groenlandia, al tiempo que reafirma la soberanía de Copenhague sobre la isla.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en el acto de la firma: “Comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en los lugares apropiados”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que el acuerdo era “bueno para Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia”, así como para Europa y la OTAN, mientras que el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, declaró que se abría una situación en la que “todos ganan”.

Los tres líderes firmaron entonces el acuerdo, poniendo fin, aparentemente, a más de un año de tensión por el territorio ártico.

Trump había amenazado con “apropiarse” del territorio semiautónomo del Ártico alegando motivos de seguridad nacional, citando su ubicación estratégica para la defensa y su riqueza mineral.

Su retórica provocó la indignación de los groenlandeses, daneses y líderes europeos, que emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que las palabras de Trump “socavan las relaciones transatlánticas y conllevan el riesgo de una peligrosa espiral descendente”.

Zona de defensa adicional

El acuerdo firmado el martes modifica y actualiza un acuerdo de defensa de 1951 entre Dinamarca y Estados Unidos.

El nuevo acuerdo estipula que a Estados Unidos “se le permitirá establecer una zona de defensa adicional en Narsarsuaq y Mestersvig”, en referencia a ubicaciones en el sur y el este de Groenlandia.

Según los medios daneses, Narsarsuaq tiene acceso a aguas profundas y una gran pista de aterrizaje que ingenieros militares estadounidenses inspeccionaron la semana pasada.

El puesto de avanzada de Mestersvig es remoto, mucho menos desarrollado y actualmente es utilizado por una unidad de trineos tirados por perros de la armada danesa.

Las “modalidades y detalles técnicos” de las bases aún están por confirmarse y, según el acuerdo, deben ser consensuados por todas las partes.

Actualmente, Washington mantiene su base espacial de Pituffik en el noroeste de Groenlandia, y el nuevo acuerdo permite a Estados Unidos “modernizar y ampliar sus actividades” allí.

También establece que “ningún Estado que no sea miembro de la OTAN podrá establecer sus propias instalaciones militares, tripuladas o no tripuladas, en Groenlandia, ni se le permitirá una presencia permanente de fuerzas militares en Groenlandia”.

Durante la ceremonia de firma, Trump declaró: “Vamos a tener una relación formidable, una relación segura”.

“Esto es extraordinario para Europa y para Estados Unidos, para todos, y para Groenlandia va a ser increíble.”

Mientras tanto, Frederiksen describió la firma del acuerdo como un “hito en nuestra larga colaboración”.

“Hace setenta y cinco años firmamos un acuerdo sobre la defensa de Groenlandia. Hoy, firmamos un acuerdo aún mayor y mejor: un acuerdo que puede durar para siempre”.

Soberanía danesa

El primer ministro danés subrayó que el acuerdo “respeta la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho de Groenlandia a la autodeterminación”.

Jens-Frederik Nielsen dijo que “para Groenlandia, no es solo un acuerdo sobre nosotros, es un acuerdo con nosotros”.

“Tiene en cuenta a la población de Groenlandia, nuestros derechos, nuestros medios de subsistencia y el desarrollo de nuestro país.”

“Groenlandia es importante para la seguridad de América del Norte y para la seguridad transatlántica”, dijo, y agregó que la OTAN tiene un papel clave que desempeñar en el Atlántico Norte en una situación de seguridad cambiante.

El acuerdo también confirmó que Groenlandia permanecería en la OTAN si lograra independizarse de Dinamarca.

El acuerdo de 1951 ya permitía a Estados Unidos enviar a Groenlandia tantas tropas como quisiera. Washington ya cuenta con más de 100 militares estacionados permanentemente en su base de Pituffik.

Durante meses, Trump intentó comprar o anexionarse Groenlandia, argumentando que era vulnerable a adversarios como Rusia y China.

Aseguró que la isla ártica era una pieza esencial de su plan para construir un sistema de defensa futurista llamado “Cúpula Dorada” para proteger a Estados Unidos contra los ataques con misiles.

Sin embargo, el acuerdo solo menciona el proyecto una vez y no contiene ninguna propuesta concreta.

La isla posee vastas reservas, en gran parte sin explotar, de minerales de tierras raras, muchos de los cuales son cruciales para tecnologías como los teléfonos móviles y los vehículos eléctricos.

Trump afirmó la semana pasada que el nuevo acuerdo no suponía “ningún coste para Estados Unidos”.

Un portavoz de la OTAN declaró poco después que la alianza militar acogía con satisfacción el acuerdo, que “contribuiría a fomentar la seguridad, la estabilidad y la cooperación en esta región vital”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.