Qué es Sea Lion, el proyecto petrolero señalado por Milei que reaviva la tensión entre Argentina y Reino Unido sobre las Malvinas/Falklands

El presidente de Argentina, Javier Milei, mencionó un solo proyecto cuando anunció en cadena nacional que buscará aumentar las sanciones en su país a petroleras con actividades en las islas Malvinas/Falklands: el yacimiento Sea Lion.

La alocución de Milei tuvo lugar el pasado jueves, y este lunes continuó la escalada, cuando el gobierno argentino anunció que presentará una demanda penal contra varias empresas vinculadas al proyecto —entre ellas la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration—, sus directivos y representantes.

Sea Lion es una iniciativa de explotación petrolera británico-israelí que el mandatario argentino calificó como un “peligro claro y urgente” que justificaría las acciones anunciadas por su gobierno.

La Cancillería argentina inició el pasado viernes procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos —personas físicas y empresas— por su presunta participación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.

La denuncia penal anunciada por Argentina en un comunicado señala a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de los directivos, gerentes, representantes y otras personas que hubieran intervenido en las operaciones.

El gobierno argentino sostiene que esas empresas operan con licencias otorgadas por Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de la ley argentina 26.659.

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El anuncio llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría revisar su posición respecto a la disputa territorial sobre las islas Malvinas/Falklands.

Trump recordó que el gobierno británico no respaldó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, algo que ha sido resentido por el líder de la Casa Blanca.

Reino Unido respondió asegurando que su posición al respecto es “inquebrantable” y que “apoya plenamente el deseo de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar”.

La disputa

La ofensiva de la Casa Rosada se enmarca en la disputa histórica entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago en el suroeste del Océano Atlántico, la que sigue abierta a más de 40 años de la guerra que libraron en 1982.

Con una baja popularidad y un frente electoral incierto en el horizonte con los comicios presidenciales de 2027, Milei reavivó las tensiones con los británicos en un tema que une a los argentinos.

Milei ha sido criticado en el pasado por veteranos argentinos de la guerra de 1982, que consideraban demasiado moderada su postura sobre las Malvinas.

El mandatario afirmó que Argentina “detectó” que el proyecto comenzaría a extraer crudo en el corto plazo, lo que amenazaría los intereses del país sudamericano.

“¿Qué significa esto? Que si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, dijo.

El mandatario sostuvo que, de permitirlo, se estaría generando “un incentivo para que el gobierno británico profundice en la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”.

“Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, agregó reiterando una vez más que el territorio es “histórica y legalmente” argentino.

Milei también desestimó el resultado de un referendo celebrado en 2013, en el que el 99,8% de los habitantes votó a favor de que las islas siguieran siendo un territorio británico de ultramar.

El presidente argentino argumentó que sus residentes viven en tierras “usurpadas” por Reino Unido y que, por ello, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación.

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¿Qué es el proyecto Sea Lion?

El yacimiento Sea Lion fue descubierto en 2010 y está situado aproximadamente a 220 km al norte de las Islas Malvinas/Falklands.

El proyecto es impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration.

El yacimiento tendría un potencial estimado de unos 1.700 millones de barriles de petróleo y ha sido descrito por las firmas como un lugar que contiene “crudo altamente comercializable”.

De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, el gasto de capital proyectado es de alrededor de US$2.200 millones.

Las empresas obtuvieron lo que se denomina como Decisión Final de Inversión (FID) el 10 de diciembre de 2025 para la primera fase del desarrollo del área norte de Sea Lion.

“Esto significa que se lograron todas las aprobaciones y la financiación necesarias para la ejecución del proyecto”, explicaron en su sitio web.

El gobierno local de las Islas Malvinas/Falklands, que defiende la soberanía británica del archipiélago, concedió las autorizaciones.

En un video publicado a principios de este año, Navitas Petroleum destacó el trabajo que ya está llevando a cabo en las islas, el que contempla la construcción de un muelle, un helipuerto y alojamiento para los trabajadores petroleros.

Se prevé que la primera extracción de petróleo tenga lugar en marzo de 2028.

La primera fase del proyecto comenzará con la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga reubicada.

Y la segunda, se espera que se inicie tres años después con la perforación y conexión de otros 12 pozos submarinos.

De acuerdo a las empresas, la producción de Sea Lion podría extenderse por más de 30 años.

Navitas Petroleum Una representación de las fases 1 y 2 del proyecto.

Esta no es primera vez que Argentina apunta a Navitas Petroleum.

En 2022 el anterior gobierno la inhabilitó por un plazo de 20 años para realizar actividades en el país sudamericano. Aquella medida se viabilizó mediante la ley 26.659 vigente sobre exploración y explotación de hidrocarburos en lo que Argentina considera su plataforma continental.

Las acciones de ambas empresas sufrieron caídas en la bolsa tras el anuncio de Milei, sin embargo, en un comunicado conjunto expresaron que “la asociación opera al amparo de licencias petroleras válidas que le han sido concedidas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas, un territorio de ultramar autónomo del Reino Unido, y cuenta con el apoyo pleno y continuo del Gobierno británico”.

Asimismo, informaron que “no se espera que los recientes acontecimientos tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion, incluido el calendario para la finalización” de todas sus fases.

El viernes el gobierno argentino informó de otras decenas de empresas que serían sancionadas por sus operaciones en la zona.

La escalada continuó el lunes, cuando el gobierno argentino anunció que presentaría una denuncia penal contra Navitas Petroleum, varias de sus filiales y sus directivos.

Según la Casa Rosada, las perforaciones violarían la ley argentina que prohíbe explotar recursos sin la aprobación de las autoridades argentinas.

El gobierno afirmó que seguirá tomando las medidas que considere necesarias para enfrentar cualquier acto que vulnere los derechos soberanos de Argentina.

Navitas no ha respondido a este último anuncio y Rockhopper tampoco ha hecho comentarios por el momento.

Impacto ambiental y social

El propio proyecto Sea Lion reconoce en su evaluación de impacto ambiental una serie de posibles efectos sobre el entorno que podría tener su desarrollo.

La iniciativa supone alternaciones ligadas a perforaciones submarinas y al aumento del tráfico marino y aéreo en la zona.

Uno de los riesgos principales es la posibilidad de derrame de petróleo y su impacto medioambiental.

De la misma manera, en el informe que fue presentado ante las autoridades de las islas Malvinas/Falklands, se advierten impactos en la población como el aumento del ruido y una mayor demanda de recursos como energía y agua potable, que competirían con las necesidades de los locales.

Los posibles efectos sobre los ecosistemas marinos también forman parte de los impactos evaluados por el proyecto.

El riesgo ambiental ha sido otro de los elementos que se han utilizado en Argentina para cuestionar su avance.

El Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, junto con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, interpusieron una demanda ante la Justicia que busca frenar el desarrollo de Sea Lion.

Según los demandantes, el proyecto supone un riesgo para los ecosistemas del Atlántico Sur y para la soberanía que reclama el país sobre las islas Malvinas/Falklands.

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El mensaje a los inversionistas

Milei planteó un dilema a los inversionistas que busca atraer a Argentina:

“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”.

El mensaje supone, además, una señal clara para las petroleras que ya tienen intereses en territorio argentino.

Milei aseguró que el régimen de sanciones se ampliará no solo a las empresas que operen en esa zona sin autorización argentina, sino también a sus accionistas, directivos y proveedores.

Aquello podría elevar el costo geopolítico de participar en proyectos como Sea Lion para compañías extranjeras que ya tengan o quieran desarrollar negocios en Argentina, por ejemplo, en Vaca Muerta, una de las principales zonas de producción de petróleo y gas del país.

“El proyecto combina un potencial económico con un riesgo geopolítico que las grandes petroleras no están dispuestas a asumir. Para Navitas y Rockhopper, el tamaño de Sea Lion puede justificarlo. Para una petrolera global con miles de millones de dólares invertidos en la Argentina, el costo de quedar atrapada en el conflicto de soberanía resulta demasiado alto”, publicó el diario argentino La Nación.

“Esto encarece el proyecto para las empresas extranjeras interesadas en invertir en Argentina, ya que quedarían excluidas de Vaca Muerta”, afirma el politólogo argentino Ignacio Labaqui.

Christopher Sabatini, director del Programa de América Latina de Chatham House de Londres, lo explica así:

“En el frente económico, Milei ha estado intentando incentivar a las compañías petroleras a invertir en Vaca Muerta. ¿Por qué abrir entonces otro frente? Y al tiempo que busca generar oportunidades para las petroleras, decir: ‘Voy a perjudicar a estas otras compañías porque no me gustan’. En realidad, no se pueden hacer las dos cosas”.

Lo que aún está por verse es si este anuncio podría tener algún impacto en la estrecha relación de Argentina e Israel, en cuya bolsa cotiza Navitas Petroleum.

El canciller argentino Pablo Quirno se apuró en aclarar el viernes que esto no perjudica la relación argentino-israelí “en lo más mínimo”.

“Hemos estado y seguimos estando en comunicación permanente con Israel y con el canciller israelí”.

El factor interno y Trump

El hecho de que el anuncio de Milei haya ocurrido solo días después de las declaraciones de Donald Trump en torno a las Malvinas/Falklands no parece ser una coincidencia para los expertos.

“Los EE.UU. evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable alineado con los valores occidentales en una posición de relevancia estratégica”, dijo Milei en su cadena nacional.

De acuerdo a Sabatini, el mandatario aprovechó políticamente la ventana que abrió el mandamás de la Casa Blanca justamente en momentos en que enfrenta desafíos internos.

“Tenemos una convergencia de factores muy desafortunada: Trump abriendo este tema por un agravio personal porque el Reino Unido no lo apoyó en Irán, como él mismo dijo, y Milei necesitando ahora avivar el nacionalismo para intentar recuperar su popularidad”, afirma el analista.

Labaqui concuerda en que “el presidente está tratando de aprovechar la relación que tiene con Trump y el mal momento que hay en la relación bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido para mejorar la posición negociadora de la Argentina en la disputa de soberanía”.

“Y a la vez quiere aprovechar el tema Malvinas, que es un tema muy sensible a la sociedad argentina, para mejorar su situación política doméstica”.

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La aprobación del mandatario argentino se sitúa en torno al 34% y, además, enfrenta desafíos como la difícil situación económica del país, la que pese a los avances a nivel macroeconómico, no se han traducido en mejoras a nivel de empleo o en el costo de la vida.

Un escenario complejo para el líder libertario, que busca lograr su reelección en las presidenciales de octubre del próximo año, donde -entre otros candidatos- podría desafiarle su antigua vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“Esta política, de tendencia pro-militar, ha criticado sus esfuerzos diplomáticos para lograr un cambio en la cuestión de la soberanía de las Malvinas. Las sanciones podrían formar parte de un intento más amplio por evitar las acusaciones de que se muestra débil en una cuestión tan fundamental para la identidad argentina”, escribió el corresponsal para América Latina de la BBC, Will Grant.

En su mensaje a la nación, Milei dejó claro su interés por calmar las aguas internas.

“A todos los argentinos, y en especial a la política, quiero transmitirles lo siguiente: podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”, sostuvo.