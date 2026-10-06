Qué es y cómo se propaga la peste neumónica que se estudia en el laboratorio de Siberia en el que falleció una trabajadora

La Organización Mundial de la Salud pidió a Rusia más información sobre la muerte de una trabajadora en un laboratorio de investigación de la peste en Siberia.

Aún no está claro qué fue exactamente lo que provocó que la trabajadora enfermara, pero las informaciones publicadas en los medios de comunicación dieron lugar a una oleada de especulaciones.

Las autoridades rusas siguen investigando la causa de la muerte, pero afirman que todas las personas que estuvieron en contacto con la técnica del laboratorio dieron negativo en las pruebas de peste neumónica.

¿Qué es la peste neumónica?

La peste neumónica es una infección pulmonar muy grave, a menudo descrita como la forma más virulenta de peste.

Existen otros dos tipos de peste: la bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos; y la septicémica, que afecta a la sangre.

La peste neumónica puede aparecer después de una infección inicial por alguno de estos otros tipos.

Los síntomas incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho y, con frecuencia, tos con expectoración de sangre.

Se considera más grave pero menos común que la peste bubónica.

El número global de infecciones por los tres tipos de peste varía cada año, pero probablemente se sitúe entre 1.000 y 3.000 casos.

La mayoría son de peste bubónica y muchos de ellos se producen en África central, aunque también se desarrollan casos en otros lugares, como Rusia, India, China y Estados Unidos.

“La peste en sí no ha desaparecido: la bacteria que la causa, Yersinia pestis, persiste en reservorios animales en muchas partes del mundo”, dijo Piero Olliaro, catedrático de Enfermedades Infecciosas Relacionadas con la Pobreza en la Universidad de Oxford.

“Alrededor de 200 especies de roedores pueden albergar la bacteria y se han encontrado reservorios en América, Eurasia y África”, añadió.

“Por lo tanto, siguen produciéndose casos esporádicos en humanos, pero la vigilancia establecida, las medidas de control de infecciones y el tratamiento antibiótico eficaz son herramientas importantes para limitar su impacto”.

Getty Un hombre fumiga un mercado en Madagascar ante una alerta de peste en el año 2017.

¿Cómo se propaga?

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que generalmente se encuentran en pequeños mamíferos y sus pulgas.

Se puede contraer por la picadura de una pulga infectada o al manipular un animal infectado.

Sin embargo, la transmisión de la peste neumónica de persona a persona también es posible por medio de la tos, al expulsar gotitas infectadas al aire, que luego son inhaladas por otra persona.

Generalmente, este proceso requiere un contacto cercano.

También se puede desarrollar si se ha padecido peste septicémica y la infección se propaga posteriormente a los pulmones.

Se cree que la peste neumónica fue el principal tipo de peste que causó lo que se conoce como la Peste Negra, el brote masivo que mató a millones de personas en toda Europa en el siglo XIV.

La doctora Zania Stamataki, profesora asociada de Inmunología Viral en la Universidad de Birmingham, dijo que es importante que los investigadores puedan estudiar enfermedades como la peste.

“Entiendo por qué a la gente le resulta alarmante la idea de una plaga en un laboratorio, así que vale la pena explicar por qué existe ese trabajo”, señaló.

“La peste no es una enfermedad histórica. Sigue siendo endémica en las poblaciones de roedores de África, Asia y América, y cada año se producen casos en humanos, incluidos brotes de la forma neumónica”.

“El diagnóstico, el desarrollo de vacunas y la vigilancia de la resistencia a los antibióticos requieren laboratorios que almacenen y estudien el organismo vivo”.

“Este trabajo es vital para prepararse ante posibles brotes”.

Getty Images Cuando la peste llegó a Venecia en 1630, los médicos vestían este tipo de atuendos para evitar ser contagiados por los pacientes.

¿Tiene tratamiento?

Según la Organización Mundial de la Salud, la peste neumónica tiene un período de incubación muy corto, a veces de tan solo 24 horas.

Los expertos advierten que, si no se diagnostica y trata rápidamente, casi siempre resulta mortal.

Pero la buena noticia es que la peste responde bien a los antibióticos si el tratamiento comienza a tiempo.

El doctor Malick Gibani, profesor clínico asociado de Vacunología Bacteriana en el Imperial College de Londres, afirma que la infección está ampliamente reconocida como una grave amenaza para la salud pública.

“La peste neumónica es una manifestación muy grave de la peste”.

“Algunos libros de texto afirman que tiene una mortalidad del 100% si no se trata y es difícil obtener cifras precisas en la actualidad”.

“Es tratable con antibióticos, sobre todo si se empieza a administrar a tiempo”.

“Por eso, a cualquier persona con un alto riesgo de exposición potencial se le podría ofrecer profilaxis después de la exposición con antibióticos y/o cuarentena”.

En el caso ruso, aún no está claro si la persona fallecida estaba infectada por la peste neumónica.

Las autoridades rusas publicaron un comunicado en el que afirmaron que las pruebas no han mostrado “ningún microorganismo asociado a las actividades profesionales del paciente”, por lo que todavía no está del todo claro qué sucedió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Washington estaba analizando el caso “con mucha atención”, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio declaró que no había motivo de alarma.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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