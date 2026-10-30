Qué fue el experimento Stanford y por qué causa polémica que Netflix haga un “reality” carcelario basado en él

Más de 50 años después de que uno de los estudios más famosos y controvertidos de la psicología llegara a un final prematuro en medio de acusaciones de abuso y grave angustia emocional de los voluntarios, el experimento de la prisión de Stanford se ha recreado como una serie de telerrealidad en Netflix.

“El experimento de la cárcel de Stanford: un nuevo enfoque” coloca a 30 voluntarios en los roles de guardias y presos dentro de un ala en desuso de una cárcel real, prometiendo una versión moderna del estudio de 1971 del psicólogo estadounidense Philip Zimbardo.

Su estreno reaviva el debate sobre el experimento original, al tiempo que plantea nuevas preguntas sobre la línea que separa la ciencia del entretenimiento.

Zimbardo, que entonces era profesor en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, quería explorar cómo responden las personas a la autoridad y al confinamiento.

Reclutó a 24 jóvenes, asignándoles al azar el papel de presos o guardias en una prisión simulada en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford.

El experimento, que debía durar dos semanas, se interrumpió después de tan solo seis días.

Según Zimbardo, algunos guardias se volvieron cada vez más autoritarios y abusivos, mientras que varios presos sufrieron graves problemas emocionales.

Los hallazgos fueron ampliamente considerados como prueba de que la gente común puede comportarse con crueldad en puestos de poder y entornos opresivos.

Duda sobre el experimento original

El estudio se incorporó a los libros de texto de psicología e inspiró películas y documentales.

Sin embargo, voces críticas afirman que era defectuoso y que no debería considerarse una prueba fiable.

Algunos opinan que los participantes fueron condicionados por las expectativas de los investigadores, en lo que se conoce como “características a la carta”, en lugar de comportarse de forma espontánea.

También surgieron interrogantes sobre el doble papel de Zimbardo como investigador principal y superintendente de la prisión, y hasta qué punto se alentaba a los guardias a comportarse de ciertas maneras.

Pero Scott Plous, alumno de Zimbardo en Stanford y ahora profesor de Psicología en la Universidad de Wesleyan, dice que las acusaciones de que Zimbardo influyó en el comportamiento de los participantes fueron “desmentidas hace mucho tiempo”.

Sin embargo, muchos académicos cuestionan esa interpretación. E incluso Plous, quien mantuvo una estrecha amistad con Zimbardo hasta su muerte en 2024, coincide en que la ética del estudio presentaba graves deficiencias.

PrisonExpo.org En el experimento original de la prisión de Stanford, los guardias sometieron a los presos a diversas humillaciones.

“El experimento de la prisión de Stanford adolecía de dos deficiencias clave en lo que respecta a la ética de la investigación”, le dice a la BBC.

“Los presos y guardias simulados no fueron informados completamente sobre los riesgos de participar… y se les hizo creer que no podían abandonar el estudio”.

La Universidad de Stanford reconoce que el experimento no sería aprobado según los estándares de investigación modernos.

Otro estudio sobre prisiones

El Estudio sobre las Prisiones, de la BBC, realizado en 2002 por los psicólogos sociales Alex Haslam y Stephen Reicher y emitido como una serie documental, también asignó a los participantes los roles de guardia y prisionero, pero llegó a conclusiones diferentes.

En lugar de que los guardias se volvieran inevitablemente opresivos y los presos sumisos, los investigadores descubrieron que la identidad grupal, el liderazgo y la acción colectiva influían en el comportamiento.

Según ellos, la tiranía no era una consecuencia automática del poder, sino que surgía únicamente bajo ciertas condiciones sociales.

Netflix Las críticas de prensa sugieren que “El experimento de la cárcel de Stanford: un nuevo enfoque” funciona mejor como entretenimiento social que como ciencia del comportamiento.

Plous sostiene que las comparaciones entre ambos estudios suelen ser engañosas.

“El estudio de la BBC sobre las prisiones fue ampliamente malinterpretado como un intento de replicar el experimento de la prisión de Stanford”, afirma.

Pero en 2018, investigadores de ambos proyectos emitieron un comunicado en el que aclaraban que el estudio de la BBC “no es una réplica directa del estudio anterior”.

Sin embargo, tanto el estudio de la BBC como la serie de Netflix están inevitablemente condicionados por el legado del experimento original, considera Noah Cohen, profesor asociado de estudios de vigilancia en la Universidad de Western Sydney.

“El mero hecho de que estas recreaciones se hayan basado en un estudio tan conocido dificultará cualquier variación futura”, apunta.

Otorgar poder arbitrario a los participantes en un entorno penitenciario también puede generar “frustración y tensión”, lo que dificulta la obtención de resultados científicos significativos.

Más entretenimiento que ciencia

Las críticas de prensa sugieren, en general, que “El experimento de la cárcel de Stanford: un nuevo enfoque” funciona mejor como entretenimiento social que como ciencia del comportamiento.

El programa “pretende ser científico”, pero es “televisión de realidad condescendiente”, reseña The Guardian, donde los participantes “actúan para las cámaras” en lugar de comportarse con naturalidad.

PrisonExpo.org Los presos del experimento original estaban alojados en celdas desprovistas de comodidades.

Mientras tanto, The New York Times califica la serie como “una sentencia severa”.

“Básicamente, te condenan al tedio, a ver un programa que no es ni tan escandaloso como podrías temer ni tan edificante como sus creadores podrían esperar”, opina el periódico.

Presentado en su primer episodio como una mejora del experimento de 1971, prometiendo que no hay “interferencias ni sesgos, solo observación”, en realidad contiene mucha más interferencia que el original, dice Plous: entrevistas a presos y guardias realizadas mientras se filmaba, cámaras y micrófonos de pértiga a la vista, e “intervenciones” escenificadas diseñadas para provocar “miedo, humillación, ira y resentimiento”.

En cualquier caso, cualquier intento de recrear el experimento de Stanford se enfrenta a un problema fundamental.

“Si aceptamos el principio ético de que las personas siempre deben ser libres de interrumpir su participación en un estudio, incluso en un estudio emitido por televisión, resulta imposible simular fielmente la experiencia de un preso que está realmente encerrado tras las rejas”, señala Plous.

Netflix A diferencia del experimento original, la serie de Netflix incluye tanto a hombres como a mujeres.

Los participantes de Netflix podían marcharse en cualquier momento si decían la palabra clave “piña”, a la que un recluso se refirió como una forma de “salir de la cárcel”.

Sin embargo, en 1971, se les hizo creer a los participantes que no podían marcharse.

“Esa diferencia significa que los presos de Netflix no fueron encarcelados de ninguna manera significativa”, dice Plous.

Cohen afirma que Netflix tomó poco del trabajo de Zimbardo, más allá del uso del nombre del experimento de la prisión de Stanford y algunas pautas básicas.

“Estaba orientado intencionadamente a la participación y a la audiencia”, expone, “diseñado no con fines de estudio, sino para el entretenimiento”.

Sus fases escalonadas, la dinámica de poder cambiante y el enfoque en el “discurso y la discordia entre grupos” están diseñados para “magnificar la tensión” en lugar de generar hallazgos científicos significativos.

“Un fracaso estrepitoso”

Según Netflix, los participantes se sometieron a evaluaciones psicológicas y tuvieron acceso a psicólogos durante todo el rodaje.

La productora ejecutiva Jane Lipsitz explica que su equipo dedicó más de un año a desarrollar el proyecto e implementar medidas de seguridad que no figuraban en el estudio original.

“Cuando se anunció la serie por primera vez, hubo mucha indignación ante la sola idea de que alguien intentara repetir el experimento de la prisión de Stanford, y, teniendo en cuenta lo que sucedió con el original, entiendo perfectamente esa reacción”, le dijo a Netflix.

“Si simplemente estuviéramos recreando el experimento original, sería imperdonable”, agregó.

Plous no está convencido.

“En general, creo que la serie de Netflix funciona bien como programa de telerrealidad”, admite.

“Pero en cuanto al punto de ‘repetir el experimento’, como afirmaba haber hecho el programa, fracasa estrepitosamente”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.