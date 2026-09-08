“¿Qué haces cuando los colonos empiezan a disparar contra tus hijos?”: la preocupación de padres palestinos por el aumento de los ataques a escuelas

El primer día del nuevo curso escolar en Palestina, el director de la escuela de niños de al-Mughayyir llegó antes del amanecer. Mientras el sol despuntaba entre los olivos que rodean este pueblo de la Cisjordania ocupada, pasó junto a una nueva valla de alambre de púas y puertas reforzadas instaladas en el centro educativo.

“Tenemos miedo”, me dijo Bassam al Assaf. “Los estudiantes tienen miedo, y sus padres también”.

Seis personas, entre ellas tres alumnos de la escuela, han muerto este año en al Mughayyir, en medio de una oleada de violencia de los colonos contra los palestinos.

Una de ellas, Aws al Naasan, de 14 años, fue baleada por un colono a las puertas de la escuela en abril.

“Estaba dentro de mi aula cuando dos alumnos pequeños vinieron corriendo a decirme que había colonos cerca del muro de la escuela”, recuerda el profesor de inglés Waheed Abu Naem, cuyo hermano Jihad también murió a manos de un soldado israelí en el mismo ataque.

Waheed declaró que estaba intentando poner a salvo a los alumnos dentro del recinto escolar cuando el colono disparó contra ellos. Un video grabado con un teléfono móvil muestra el momento en que Aws recibió el disparo.

“Cuando lo puse boca arriba, vi mucha sangre que le salía de la nariz y la boca, y la bala en la cabeza”, dijo Waheed. “Lo perdimos”.

Me contó que las balas seguían impactando en el edificio de la escuela, mientras los estudiantes se escondían detrás de las paredes de sus aulas o se tumbaban en el suelo.

BBC El hermano del profesor de inglés Waheed Abu Naem murió en un tiroteo frente a la escuela en abril.

En un comunicado emitido en aquel momento, el ejército israelí afirmó que se habían lanzado piedras contra un auto que transportaba a “civiles, entre ellos un soldado reservista”, y que el reservista había salido del vehículo y disparado contra los sospechosos.

Los medios israelíes informaron que el reservista fue posteriormente suspendido de sus funciones y que se inició una investigación.

Desde aquel día, el número de víctimas ha aumentado a la par que los temores de los padres.

Durante el verano boreal, otros dos alumnos murieron a tiros a manos de las fuerzas israelíes en ataques e incursiones de colonos en el pueblo, junto con un joven de 19 años que acababa de abandonar la escuela.

En ambos casos, el ejército israelí afirmó que sus fuerzas respondieron a los instigadores de “un disturbio violento”.

Con tres pupitres vacíos en las aulas, algunos padres se mostraron reacios a enviar a sus hijos de vuelta al colegio para el nuevo curso.

La escuela está situada justo en las afueras de al Mughayyir, un pueblo aislado al noreste de Ramallah, cada vez más rodeado de asentamientos judíos y bloqueado regularmente por las fuerzas israelíes, que con frecuencia instalan un puesto de control improvisado en la entrada.

Bassam al Assaf ha instalado una larga valla de alambre de púa alrededor del recinto y ha reforzado las puertas de la escuela para tranquilizar a los padres.

Los servicios de ambulancia se encuentran situados en la calle y varios padres se han ofrecido como voluntarios para esperar fuera de la escuela durante todo el día como medida de seguridad adicional.

BBC La escuela han tenido que reforzar sus medidas de seguridad.

“Vine porque hace que los niños sientan que sus padres están con ellos, que están seguros, les da una especie de seguridad”, explicó Haroon Bishara, cuyos hijos cursan primero y segundo de primaria.

“Este año tememos más por nuestros hijos”, me dijo. “Sabemos que la situación en la escuela no es segura”.

Pero comentó que ese miedo estaba mezclado con la determinación de no permitir que la amenaza de los ataques de los colonos los obligara a marcharse.

Formados en el patio para su primera asamblea, los alumnos escucharon las instrucciones repetidas una y otra vez por los maestros durante todo el día: si soldados o colonos se acercan a la escuela, no griten, no se acerquen a ellos, no reaccionen.

Poco más de una hora después de que comenzaran las clases, se avistó a colonos a través de las ventanas de la escuela: dos hombres que conducían ovejas por campos palestinos a un par de cientos de metros de la escuela, mientras soldados israelíes permanecían cerca.

Minutos después, apareció otro colono con un rebaño de ovejas.

“Se han acercado al pueblo desde abril”, dijo Abu Naem. “Antes guardaban sus ovejas detrás de esta colina, pero ahora los soldados traen a los colonos hasta el pueblo”.

Solicitamos al ejército israelí su respuesta a todas las acusaciones contenidas en este reportaje, pero no pudieron proporcionarla antes de su publicación.

Asentamientos ilegales

Todos los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional.

Muchos de los pequeños asentamientos improvisados que han proliferado alrededor de al Mughayyir también son ilegales según la ley israelí.

Pero uno de los equipos de ambulancia apostados fuera de la escuela dijo que, en lugar de desalojar los asentamientos ilegales, los soldados israelíes habían comenzado a apoyar y facilitar las incursiones de los colonos en el pueblo.

BBC Todos los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional.

Hadi al Naasan, conductor de ambulancia en la aldea, afirmó que se ha producido un cambio en el comportamiento de las fuerzas israelíes durante el último año.

Y que el aumento de muertes y heridos palestinos en al Mughayyir este año refleja ese cambio.

“A principios de 2025, los ataques de los colonos eran escasos gracias a las intervenciones del ejército”, señaló.

“En 2026, la situación cambió por completo: los colonos quedaron totalmente protegidos por los soldados de ocupación. Este año, el número de mártires es mayor, el de heridos también es mucho mayor, y el de niños heridos también”.

Hadi, junto con otros residentes de al Mughayyir, cree que algunos colonos israelíes están atacando deliberadamente a los niños para presionar a los adultos del pueblo a que abandonen sus hogares.

Un informe de la Comisión de Investigación de la ONU, publicado en junio, concluyó que los ataques de los colonos “han instrumentalizado a los niños como parte de una estrategia coercitiva más amplia para expulsar a los palestinos de sus tierras”.

Y describía “un patrón de colonos que atacaban intencionadamente a niños palestinos” mientras jugaban cerca de sus casas, iban y venían de la escuela, trabajaban en las granjas o pastoreaban el ganado, “convirtiendo los espacios cotidianos en lugares de miedo”.

Israel desestimó el informe calificándolo de “farsa difamatoria”.

El pastor de ovejas Sami Abu Rahma cree firmemente que algunos colonos violentos están atacando a los niños.

A finales de julio, su hijo Salim, de 9 años, resultó herido de bala mientras jugaba con sus hermanos en la granja de ovejas familiar, a las afueras de al Mughayyir. La bala aún permanece alojada en su brazo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la granja muestran a Salim señalando y gritando a sus padres que se acercan colonos, antes de correr a refugiarse con sus hermanos y su madre, mientras se oyen dos disparos. Se ve a Salim agarrándose el hombro.

“En ese momento, dejas de pensar; solo sientes miedo”, me dijo Sami. “Miedo a que, Dios no lo quiera, [el atacante] estuviera disparando para matar. Lo primero que piensas es en perder lo más preciado que tienes”.

Según declaró, el hombre que disparó a su hijo vivía en un asentamiento ilegal que apareció junto a la granja en junio, y ya había disparado contra Salim en la misma zona una semana antes.

“Ya no sientes que puedes mantenerlos seguros en la calle, ni siquiera en la escuela”, dijo. “Los colonos no quieren que nos quedemos aquí, [quieren que sintamos] que no hay futuro para nosotros aquí”.

Sami dijo que es el último pastor de ovejas que queda en la zona, ya que los demás fueron expulsados por los ataques de los colonos. El colono que disparó contra su hijo le había dicho repetidamente a la familia que abandonara sus tierras, añadió.

“Por muy decidido que estés a quedarte”, sostuvo, “¿qué haces cuando los colonos empiezan a disparar contra tus hijos?”.

El consejo regional de colonos nos informó de que un soldado fuera de servicio fue arrestado bajo sospecha de estar implicado en el tiroteo.

“Lamentamos cualquier daño causado a personas inocentes, sean judías o árabes, y nos oponemos a cualquier acto de violencia que viole la ley”, declaró en un comunicado, añadiendo que rechazaba “el intento de atribuir a toda la comunidad de asentamientos en Judea y Samaria actos que aún no han sido determinados por una investigación, así como la afirmación infundada de que el pastoreo legal de ovejas o la presencia judía en la zona forman parte de un plan deliberado para dañar a los niños o expulsar a los residentes de sus hogares”.

Al Mughayyir forma parte de una tendencia que se está desarrollando en toda la Cisjordania ocupada, con más asentamientos ilegales que rodean las aldeas palestinas, mayor protección para los colonos por parte de las fuerzas israelíes y ataques que se desplazan de las granjas y los pastizales a las zonas urbanizadas, donde las mujeres y los niños corren mayor riesgo.

“Los niños, al ver entrar al ejército, no comprenden la gravedad de la situación”, dijo Hadi al Naasan, miembro del equipo local de ambulancias.

“Los adultos son más conscientes de cómo pueden desarrollarse los acontecimientos”.

BBC “Ya no sientes que puedes mantener (a tus hijos) seguros en la calle, ni siquiera en la escuela”, dice Sami, un pastor de ovejas en la Cisjordania ocupada.

Las cifras de la ONU sugieren que el número de palestinos heridos durante ataques de colonos, a manos de soldados israelíes o de los propios colonos, ha aumentado drásticamente este año hasta alcanzar un promedio de tres heridos por día.

Además, el número de lesiones causadas directamente por los colonos también es mayor.

Este auge ha ido acompañado de una expansión de los asentamientos israelíes y los puestos de avanzada de colonos en Cisjordania.

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales según el derecho internacional, y el gobierno israelí, fervientemente partidario de los asentamientos, está sometido a una creciente presión internacional, incluso por parte de Reino Unido, que el martes anunció sanciones en respuesta a las políticas de asentamiento israelíes.

La detención de algunos colonos violentos y un presunto plan del primer ministro israelí para desmantelar puestos de avanzada ilegales en Cisjordania no han frenado los ataques ni calmado los temores de los palestinos, que aseguran que los puestos desmantelados por las autoridades israelíes fueron reconstruidos rápidamente.

A menos de dos meses de las elecciones israelíes, el Ministerio de Finanzas de Israel impulsó esta semana sus planes para asumir el control del registro de tierras en Cisjordania y Jerusalén Este, lo que la organización israelí de monitoreo de asentamientos Peace Now describió como “un claro paso hacia la anexión”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha atribuido la violencia de los colonos a una pequeña minoría extremista, a la que describió en una reciente entrevista televisiva como “150 delincuentes juveniles”.

Desde principios de 2025, la ONU ha registrado 316 palestinos muertos por las fuerzas israelíes o los colonos, y más de 5.600 heridos, hasta finales de julio de 2026. Afirma que 20 israelíes murieron durante el mismo período, entre ellos un niño y ocho miembros de las fuerzas de seguridad, y 123 israelíes resultaron heridos.

Los padres palestinos que han permanecido en aldeas como al Mughayyir a pesar de la creciente violencia de los colonos, ahora se enfrentan a un temor cada vez mayor de perder a sus hijos si se quedan en sus tierras.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.