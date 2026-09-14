Qué se sabe de los Geran-3, los nuevos drones a reacción que Rusia está usando contra Ucrania y que han golpeado con dureza a Kyiv

Rusia tiene un nuevo arma en su guerra contra Ucrania y por ahora le está dando resultado.

Según un análisis de la BBC Verify basado en datos de la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia disparó diariamente durante todo el mes de agosto sus nuevos drones rápidos propulsados por reactores contra Ucrania, intensificando así el uso de un arma con la que las defensas aéreas de Kyiv tienen dificultades para lidiar.

Esta fue la primera vez que se registraron ataques diarios de los nuevos drones Geran de Moscú en los datos de la Fuerza Aérea Ucraniana. El creciente uso de drones a reacción y otras variedades de drones llevó al presidente Volodymyr Zelensky a condenar lo que calificó de “un horror” en los cielos de Kyiv.

El ejército ucraniano informó recientemente a la BBC que los ataques con drones a reacción aumentaron de 350 en junio a 1.600 en julio y 2.800 en agosto. En cinco de los ataques nocturnos de agosto, estos drones superaron en número a los de modelos más antiguos y lentos.

“La razón para recurrir a drones propulsados por reactores es que son mucho más rápidos que la generación anterior, lo que dificulta mucho más que Ucrania los intercepte”, dijo la doctora Marina Miron, experta en tecnología militar del King’s College de Londres.

Las municiones mejoradas pueden alcanzar velocidades superiores a los 480 km/h, significativamente más que las de los modelos anteriores y muy por encima de la velocidad máxima de los interceptores de Kyiv.

Los drones se propulsan por motores turborreactores, algunos de los cuales, según la inteligencia militar ucraniana, provienen de China.

Según Zelensky, los drones se utilizaron en una oleada de ataques que dejaron al menos 12 muertos y 20 heridos el 1 de septiembre. Seis de las víctimas eran trabajadores ferroviarios que murieron en el ataque a un depósito en Kyiv.

El miércoles, el gobierno moldavo informó que un avión que transportaba a Zelensky sufrió un retraso el martes en el aeropuerto de Chisinau después de que un dron ruso, supuestamente propulsado por un motor a reacción, ingresara al espacio aéreo moldavo.

A principios de este año, Ucrania tenía relativo éxito en la lucha contra los drones rusos, ya que, según Zelensky, interceptaba el 94% de los drones de largo alcance.

Sin embargo, la velocidad de los drones más recientes ha desencadenado la última ronda de la carrera armamentística entre Kyiv y Moscú.

La respuesta de Ucrania

El 10 de agosto, el subdirector de la inteligencia militar ucraniana, el general de división Vadym Skibitskyi, declaró que sus fuerzas necesitaban nuevos misiles interceptores “capaces de igualar la velocidad de los drones a reacción”.

Según informaron recientemente funcionarios ucranianos, cuatro empresas ucranianas han comenzado a probar misiles capaces de derribar los nuevos modelos Geran. El nuevo ministro de Defensa del país, Yevhenii Khmara, les ha encargado la producción de miles de unidades con la mayor celeridad posible.

Rusia también tenía un incentivo económico para invertir en los drones propulsados por reactores.

La mayor velocidad y maniobrabilidad de estos modelos hace que la línea que los separa de los misiles de crucero, más caros, se haya vuelto difusa, según John Hardie, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un centro de estudios centrado en la seguridad nacional y la política exterior.

“Los drones de ataque unidireccional de largo alcance son, básicamente, una versión de bajo costo de los misiles de crucero”, afirmó. “Cuantas más capacidades se le añaden a un dron, menos significativa es la diferencia entre este y un misil de crucero de gama baja”.

Sin embargo, la organización de análisis Conflict Armament Research hizo hincapié en que los drones a reacción aún no están tan avanzados como los misiles de crucero.

Este centro afirmó que estas municiones tienen un alcance menor, portan ojivas mucho más pequeñas y son más susceptibles a los sistemas de interferencia.

Ivan Rusev / Getty Los nuevos drones a reacción se desplazan notablemente más rápido que la generación anterior.

Las imágenes satelitales parecen mostrar que Moscú está rediseñando instalaciones para albergar drones propulsados a reacción. Rieles más largos asociados con los nuevos drones fueron vistos en una base completamente nueva en Tsymbulova, en la región de Oryol.

Los indicios sugieren que se han construido múltiples plataformas de lanzamiento en las instalaciones, que se encuentran a unos 175 km de la frontera con Ucrania.

Desde que la instalación entró en funcionamiento, Tsymbulova parece haberse convertido en un centro clave para los ataques con drones rusos.

La región de Oryol, donde se ubica la base de Tsymbulova, no figuraba como lugar de lanzamiento de drones en los informes de la Fuerza Aérea antes de septiembre de 2024, pero para agosto de 2026 aparecía mencionada en casi todos los ataques.

La proliferación de drones propulsados a reacción coincide con las investigaciones de BBC Verify, que han revelado que Rusia está acosando a Ucrania con complejos ataques que involucran cientos de drones y misiles aproximadamente una vez por semana.

El aumento en la magnitud de los ataques se debe al cambio de estrategia de Moscú, que ahora combina una mayor variedad de municiones —incluidos drones propulsados por reactores y drones señuelo— con costosos misiles balísticos extremadamente difíciles de interceptar, según declaró a BBC Verify el analista Michael Bohnert, del centro de estudios RAND.

Los datos de Kyiv muestran que Moscú utiliza ahora más de 15 veces más drones por ataque que hace cuatro años.

Bohnert añadió que la complejidad táctica de los ataques, sumada a la escasez mundial de sistemas de defensa aérea capaces de detener misiles balísticos, causada en parte por la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, ha provocado una disminución en las tasas de interceptación por parte de Ucrania.

Los datos de la Fuerza Aérea de Ucrania mostraron una disminución en las interceptaciones de misiles balísticos hasta finales de julio. En agosto, Kyiv dejó de publicar casi por completo las cifras que mostraban su tasa de interceptación.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.