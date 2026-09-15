Qué se sabe del arma que EE.UU. dice que desplegó en el espacio

Estados Unidos confirmó que desplegó un arma espacial en órbita terrestre.

Es la primera vez que reconoce tales capacidades ofensivas.

El secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, afirmó que el arma “en órbita” era necesaria para proteger a las fuerzas estadounidenses contra acciones hostiles del enemigo.

En su intervención el lunes en la Conferencia sobre Aire, Espacio y Ciberseguridad, Meink dijo que Estados Unidos está preparado para las “amenazas en constante evolución”, pero no dio detalles sobre las capacidades del arma ni sobre cuándo se puso en órbita.

Altos mandos de las fuerzas armadas han declarado anteriormente que planean reforzar las capacidades militares en el espacio, citando programas rusos y chinos que desarrollan formas de atacar e interferir en los satélites estadounidenses en un hipotético conflicto.

Getty Images Se desconocen las características del arma y cuándo se puso en órbita.

China respondió el martes y advirtió contra una “carrera armamentística” en el espacio.

“Instamos a Estados Unidos a que deje de expandir sus capacidades militares y de prepararse para la guerra en el espacio ultraterrestre”, declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, según la agencia AFP.

Qué se sabe del arma espacial

Las autoridades estadounidenses no han revelado detalles sobre el funcionamiento del arma.

Un portavoz de la Fuerza Espacial de Estados Unidos declaró: “El control espacial engloba las áreas de misión necesarias para disputar y controlar el dominio espacial, empleando medios cinéticos y no cinéticos para afectar las capacidades del adversario mediante la interrupción, la degradación e incluso la destrucción, si fuera necesario”.

Y añadió: “Estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos bajo la dirección de los mandos en combate”.

Un experto en usos militares del espacio exterior señaló que se sabe “muy poco” públicamente sobre la tecnología, y le dijo a la BBC que podría existir “toda una gama de sistemas de armas diferentes”.

Entrevistado en el programa Today de BBC Radio 4, Bleddyn Bowen, del Royal United Services Institute (RUSI), un centro de análisis estratégico en Londres, dijo que estaba “puramente especulando”, pero que Estados Unidos podría haberse referido a “algún tipo de plataforma de guerra electrónica o de interferencia de radio”.

“Si le quitas los enlaces de radio, un satélite puede ser bastante inútil”, indicó el experto.

NASA El alto mando militar estadounidense indicó que el arma se encuentra en la órbita de la Tierra.

Según Bowen, ese sería el tipo de arma que ya existe en la Tierra y que podría interrumpir las comunicaciones por radio.

Una alternativa sería “un vehículo de destrucción cinética de algún tipo; es decir, un vehículo que lanzara un proyectil que impactara contra un satélite y lo destruyera”.

Pero esto es menos probable, ya que una herramienta tan físicamente destructiva sería capaz de generar muchos escombros, añadió Bowen.

“Otra posibilidad sería, tal vez, algún tipo de satélite de inspección cercana y captura”, dijo Bowen.

Según el experto, los chinos han demostrado una “capacidad de remolque espacial”, y “un vehículo puede acercarse a un satélite, engancharlo y trasladarlo a una órbita diferente”, algo que podrían haber replicado ahora los estadounidenses.

La rivalidad espacial

La administración Trump ha afirmado que las capacidades espaciales, y los misiles interceptores, son una parte crucial de su sistema de defensa Cúpula Dorada planeado para proteger a Estados Unidos de misiles y otras amenazas aéreas.

El año pasado, el presidente estadounidense emitió una orden ejecutiva que subrayaba el papel de la Fuerza Espacial de Estados Unidos no solo en la defensa de activos, sino también como fuerza de ataque.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos, la primera rama creada en el ejército estadounidense en más de 70 años, se estableció en 2019 como una forma de proteger los activos estadounidenses en el espacio, incluidos cientos de satélites utilizados para comunicaciones y vigilancia.

Un tratado de 1967 prohibió las armas de destrucción masiva en órbita. Desde entonces, potencias clave como Estados Unidos, Rusia y China han explorado el desarrollo de otras capacidades al margen del tratado, como la de atacar los satélites de sus rivales, que son fundamentales para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

A principios de febrero, se reveló que dos satélites rusos eran probablemente los que habían interceptado las comunicaciones de al menos una docena de satélites europeos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Dichas interceptaciones podrían haber permitido a los servicios de inteligencia rusos leer los datos confidenciales que transmiten o, hipotéticamente, incluso tomar el control de los satélites.

En 2024, Estados Unidos afirmó que Rusia había lanzado un satélite que, según creía, podría ser capaz de atacar otras sondas similares. Rusia no se pronunció públicamente sobre el asunto.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos afirma que China “desarrolla y opera capacidades espaciales y antiespaciales como parte de una estrategia de modernización militar”, mientras que Rusia “considera el espacio como un dominio de guerra y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en futuros conflictos”.

Si bien el arma puesta en órbita parece ser la primera de su tipo, tanto Estados Unidos como sus rivales rusos y chinos disponen desde hace tiempo de armas capaces de apuntar y disparar hacia el espacio.

De hecho, en la última década, Rusia y China han realizado numerosas maniobras espaciales conocidas como operaciones de encuentro y proximidad (RPO, por sus siglas en inglés), acercándose peligrosamente a satélites occidentales.

“Teóricamente, estos satélites de RPO pueden convertirse en satélites cazadores-destructores, ya sea colisionando físicamente con otros satélites o empujándolos fuera de su órbita”, le dice a la BBC Rod Thornton, profesor de Estudios de Defensa y Seguridad de Rusia en el King’s College de Londres.

Thornton afirma que las carencias de Rusia en materia de armamento espacial y satélites se ven compensadas por su capacidad de misiles.

“Los rusos disponen de misiles terrestres que pueden lanzarse al espacio para atacar satélites en órbita terrestre baja. También cuentan con misiles ASAT que pueden ser lanzados desde gran altura por aeronaves”, señala.

“Desde la perspectiva rusa, consideran que la OTAN posee satélites superiores y en mayor número que los que el ejército ruso tiene a su disposición; por ello, han invertido considerablemente en sistemas ASAT con el fin de ‘equilibrar el campo de batalla’ en cierta medida”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.