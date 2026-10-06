Qué se sabe del caso de la trabajadora de un laboratorio ruso que falleció en un centro de investigación de la peste en Siberia y que preocupa a EE.UU. y otros países

El gobierno de Estados Unidos está siguiendo de cerca el caso de una técnica de laboratorio rusa que falleció en un centro de investigación sobre la peste en Siberia.

En un principio, las autoridades rusas vincularon su muerte con la peste, pero ahora niegan dicha conexión, a pesar de los informes de medios de comunicación independientes sobre la puesta en marcha de cuarentenas locales.

El caso ha generado alerta sanitaria internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su preocupación por que el incidente pudiera haber provocado la propagación de la peste neumónica, aunque señaló que no había motivos para alarmarse.

Este martes el presidente Donald Trump agregó que el caso es observado por la Casa Blanca “muy detenidamente”.

“Me da mucha pena verlos pasar por eso”, dijo, pero añadió: “Les ayudaremos. A cualquiera que tenga ese tipo de problema, siempre le ayudaremos”.

BBC

¿Qué se sabe del caso?

Daria Shipilova, de 28 años y quien trabajaba en el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, fue ingresada en el hospital a finales de septiembre.

Falleció tres días después en Shelekhov, una localidad cercana a Irkutsk, la capital regional. Según algunos reportes, el fallecimiento ocurrió el 2 de octubre, pero la BBC no ha podido confirmarlo.

El hospital de Irkutsk fue puesto en cuarentena. Luego una planta local de aluminio implementó un régimen de uso de mascarillas, y las autoridades locales cancelaron un evento público multitudinario en esa localidad.

El viernes, el gobernador de la región, Igor Kobzev, declaró que el jefe de sanidad pública de Rusia había llegado al lugar para investigar “un caso sospechoso de una infección especialmente peligrosa” y que las autoridades estaban vigilando a las personas que habían estado en contacto con Shipilova.

Según el periódico Izvestia, unas 197 personas se encontraban bajo observación médica.

Ese mismo día, el gobernador de la vecina región de Buriatia declaró que la técnica de laboratorio había fallecido a causa de la peste. Esto desató especulaciones sobre una posible fuga en el Instituto Antipeste.

Reuters Daria Shipilova trabajaba en el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente.

Informes no confirmados sugerían que Shipilova enfermó tras romperse un tubo de ensayo que contenía el patógeno o después de una expedición a una región donde la peste circula de forma natural entre los roedores salvajes.

No se ha registrado ningún otro caso de personal del instituto que haya requerido atención médica desde el fallecimiento de la mujer, afirmó el gobernador de Irkutsk, citando a Rospotrebnadzor, el organismo de protección al consumidor y vigilancia de la salud pública.

Dicho organismo informó que un equipo de bioseguridad inspeccionó el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente y no detectó ninguna situación de emergencia.

Sin embargo, medios de prensa han informado que trabajadores del centro fueron sometidos a una estricta cuarentena en el mismo lugar.

Cambio en la información

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, instó a la población a no “hacer caso a diversos rumores” y a “confiar en las declaraciones oficiales de Rospotrebnadzor”.

Dicho organismo de vigilancia de salud pública intentó retractarse de las afirmaciones del gobernador de Buriatia que habían causado preocupaciones.

Aseguró que una trabajadora del laboratorio, sin identificar su nombre, había fallecido a causa de una neumonía de origen indeterminado y que las pruebas no detectaron microorganismos relacionados con su actividad profesional.

Tras esta declaración, un medio ruso nacional afín al gobierno eliminó cinco publicaciones que mencionaban un posible caso de peste, mientras que las autoridades de la ciudad de Baikalsk borraron un mensaje que desaconsejaba viajar a Shelekhov debido a una posible infección de peste.

Mientras las autoridades parecían coordinar sus mensajes para minimizar la situación, el sitio de noticias local independiente Pueblo de Baikal citó a sus fuentes, quienes afirmaron que al menos cuatro hospitales en Irkutsk habían cerrado para una cuarentena de tres semanas. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

El servicio ruso de la BBC supo que el Instituto Antipeste de Irkutsk tenía previsto organizar una conferencia internacional sobre el control de la peste a finales de octubre, con la participación de científicos de China, Mongolia y varias antiguas repúblicas soviéticas.

La BBC se ha puesto en contacto con el Instituto para confirmar si el evento se llevará a cabo.

AFP vía Getty Images Rospotrebnadzor, la agencia rusa de protección al consumidor y vigilancia de la salud pública, rechaza las afirmaciones de que la técnica del laboratorio falleció por la peste.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, la muerte de Shipolova motivó la intervención de altos funcionarios federales de salud.

Anna Popova, directora de Rospotrebnadzor y jefa de sanidad pública del país, viajó a Irkutsk el viernes para participar de una reunión de emergencia de la comisión regional de sanidad y lucha contra las epidemias por lo que los funcionarios calificaron como un caso sospechoso de una “infección particularmente peligrosa”.

La semana pasada, medios rusos informaron que cerca de 200 personas que habían estado en contacto con la fallecida se encontraban bajo observación médica como medida de precaución.

Asimismo, cuatro países de Asia Central han intensificado sus controles de salud como consecuencia del incidente.

El vecino Kazajistán ha reforzado los controles de salud en los puestos fronterizos, al igual que Tayikistán y Kirguistán. Y Uzbekistán está levantando centros de cuarentena.

¿Qué es la peste?

La bacteria de la peste (Yersinia pestis) causó la muerte de casi la mitad de la población europea en el siglo XIV, cuando se la conocía como la Peste Negra.

Las personas pueden infectarse a través de picaduras de pulgas, contacto con fluidos corporales o materiales contaminados, y la inhalación de partículas respiratorias.

Según la OMS, la peste neumónica tiene un período de incubación muy corto, a veces de tan solo 24 horas, y puede ser mortal si no se diagnostica y trata a tiempo.

Los síntomas incluyen dificultad para respirar y tos, a menudo con flema que contiene sangre.

Fue a raíz de un brote ocurrido en la década de 1920 cuando se fundó el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente.

Aún si se confirma el caso de rusia, existe poco riesgo de una epidemia de peste, afirmó Irina Yakutenko, periodista científica rusa, pues las condiciones necesarias para que se produzca un brote no existen en los países desarrollados.

“Los antibióticos básicos funcionan bien contra la peste porque la enfermedad ahora es extremadamente rara y no ha tenido la oportunidad de desarrollar una resistencia generalizada”, dijo a la BBC.

La peste bubónica, que mató a millones en el pasado, requiere esta combinación persistente de condiciones insalubres: ratas, pulgas y personas que viven muy cerca unas de otras, explica.

“Existen numerosos focos naturales de peste en la Tierra, pero han existido durante miles de años. Sin embargo, la buena noticia es que, al no darse las condiciones adecuadas para que este ciclo se mantenga en la población humana, no se prevén epidemias de peste entre los humanos”, agrega.

Getty Images La bacteria de la peste fue la causante de la muerte de hasta la mitad de la población europea en el siglo XIV.

“Lo estamos monitoreando de cerca”

La OMS se ha puesto en contacto con las autoridades rusas para evaluar la situación y sus implicaciones para la salud pública internacional, según declaró su portavoz al medio Politico.

Según el portavoz de la Comisión Europea, los expertos del ECDC, el organismo europeo de control de las enfermedades infecciosas, también están supervisando la situación.

Cuando un periodista le pidió una “actualización sobre el caso sospechoso de peste en Rusia”, el secretario de Estado de EE.UU. declaró: “Al parecer, una trabajadora del laboratorio resultó infectada y existe la preocupación de que el contagio pudiera haberse propagado, al menos internamente; ya hemos visto cómo se aplican cuarentenas de este tipo”.

“Si algo así se propaga fuera del entorno controlado, puede extenderse rápidamente. Por eso lo estamos observando y monitoreando de cerca. No creo que sea motivo de alarma, pero sí requiere atención y seguimiento, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”, añadió Marco Rubio.

AFP/Getty Images El presidente Trump sugirió que Estados Unidos ayudaría a Rusia a contener un brote, lo cual fue bien recibido por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Un raro accidente”

La bióloga Irina Yakutenk le dijo a la BBC que la falta de información hace muy complejo proyectar escenarios: “Lo único que sabemos con certeza es que algo sucedió. Creo que ahí termina la información fiable”, advirtió.

“Dependemos completamente de las autoridades locales: lo que ellas informen, esa será la información que tendremos, porque confiar en información de fuentes no verificadas es una mala idea”, agregó.

Ian Jones, catedrático de virología de la Universidad de Reading, en Reino Unido, descartó que este caso pudiera evolucionar a un gran brote.

“Este caso parece un raro accidente de laboratorio y es poco probable que tenga mayores repercusiones… Si bien es cierto que la peste neumónica es directamente transmisible, se conoce la identidad de los contactos del caso primario y se les puede tratar si presentan algún síntoma de infección”, señaló el experto.

Y añadió: “La peste tiene una larga historia y todavía está presente en muchas partes del mundo, incluida Rusia, pero las condiciones de vida asociadas con la peste que se propagó en el pasado ya no son comunes, hay antibióticos disponibles y, por lo tanto, su potencial es limitado”.

*Con información de Patrick Jackson