Qué se sabe del choque de dos trenes de alta velocidad en España que dejó decenas de muertos

Dos trenes de alta velocidad chocaron en la mañana del miércoles cerca de la localidad de Urda, al sur de Madrid.

En la colisión estuvieron implicados un tren operado por la empresa estatal Renfe que había salido de la capital española con destino a Sevilla, y un tren de la empresa privada Iryo que cubría la misma ruta y se encontraba detenido en la vía.

El accidente ocurrió unos 140 km al sur de Madrid, en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, sobre las 8:54 hora local.

El gobierno español confirmó este jueves que el número de fallecidos en el accidente es de al menos 69.

“Toda España está de luto”, dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que transmitió “toda la solidaridad y empatía” a las víctimas.

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Esta cifra la convierte en la tragedia ferroviaria más grave en España desde julio de 2013, cuando 80 personas murieron al descarrilarse un tren de alta velocidad en una curva a las afueras de Santiago de Compostela, en el noroeste del país.

Los servicios de emergencia actualmente trabajan contrarreloj para atender a los heridos y buscar sobrevivientes.

La compañía ferroviaria Renfe informó que los servicios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía han sido suspendidos.

Qué pasó y qué se sabe sobre la causa del choque

El accidente se produjo cuando el tren de alta velocidad de Renfe embistió por detrás al de Iryo.

No se ha precisado a qué velocidad se desplazaba el convoy de Renfe, pero en el tramo del siniestro los trenes pueden alcanzar 200 km/h en condiciones normales.

Según los datos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), transmitidos a TVE por Esther Padilla, portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, en el momento del choque había 544 personas a bordo de los dos trenes accidentados.

El tren de Iryo (servicio 6076) transportaba a 147 personas (146 adultos y un bebé). En el de Renfe (servicio 2080) viajaban 397 pasajeros.

El impacto hizo que al menos dos vagones cayeran por un terraplén.

Renfe es la compañía ferroviaria estatal de España, mientras que Iryo es un operador privado de trenes de alta velocidad (cuya propietaria mayoritaria es la empresa ferroviaria italiana Trenitalia).

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EPA En los trenes viajaban más de 500 personas.

Eduarda, una joven de 17 años que viajaba en uno de los trenes, le contó a la emisora Cadena SER que había “caos” en el lugar luego del accidente y que había visto víctimas debajo de los trenes.

“Yo iba tranquila, con mis dos gatetes al lado, y hubo un frenazo muy grande y me fui para adelante con la silla. La gente empezó a salir, había gente llorando, gente muerta debajo de los trenes se podían ver por todas partes”, relató.

“Un montón de gente que no podía salir, gritos… un horror”.

Rafael Barceló, otro de los pasajeros, relató a la agencia Reuters que estaba en la cafetería del tren y eso pudo salvarlo a él y un amigo.

“Estábamos desayunando, tomando un café, y hemos sentido un impacto muy fuerte. Hemos salido todos despedidos por los aires. Yo estoy razonablemente bien. Mi compañero está bastante peor”, le dijo a la agencia Reuters.

Sus asientos estaban en el vagón número 7, “que es en el que más víctimas ha habido y es el más destrozado”, aseguró. “Yo he contado por lo menos 8 víctimas dentro de ese coche”.

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Qué han dicho las autoridades

El presidente del gobierno español se trasladó a la zona del siniestro.

“Las autoridades judiciales están haciendo su labor para saber las causas, el origen, el porqué y vamos a llegar hasta el final, y si ha habido negligencias se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema de seguridad se responderá con total contundencia”, dijo Sánchez.

“Es evidente que hemos sufrido dos terribles tragedias en un mismo año en la alta velocidad. Muy probablemente todo indica que el origen de los accidentes no tiene nada que ver, pero eso no me corresponde a mí decirlo”.

Y añadió: “Pero lo que está claro es que tenemos que reformar la seguridad para volver a reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario. Lo que no es asumible es sufrir dos accidentes en un mismo año”.

Getty Images Pedro Sánchez acudió a la zona de desastre para evaluar las tareas de rescate.

Por su parte, el rey Felipe VI ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Lo primero es lamentar esa desgracia terrible, transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño, en un momento tan duro, tan difícil”, declaró.

“Palabras de ánimo, apoyo y reconocimiento a todos los servicios de emergencia que están atendiendo la situación”, añadió.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, explicó en conferencia de prensa que el origen del accidente fue el centro de control.

Según Puente, el sistema automatizado denominado LZB, que gestiona el tráfico ferroviario en la zona, dejó de funcionar a las 8:30, hora local, debido a “un fallo de comunicación entre los ordenadores de la red”, lo que provocó la detención automática de los trenes que circulaban en el tramo afectado, entre los que se encontraban los dos que acabaron chocando.

Con el sistema caído, el Centro de Control de Atocha tomó el mando del tramo afectado, de unos 69 km, y alrededor de las 8:36 autorizó al tren de Renfe a reanudar la marcha “con normalidad”.

El ministro calificó la decisión como “inexplicable” y señaló que “con arreglo tanto a la reglamentación como a los propios protocolos de Adif no podía reanudar la marcha con normalidad puesto que estaba ocupado el circuito de vía por el tren Iryo detenido a la entrada de la estación, además con una señal roja que impedía la reanudación de la marcha”.

Puente agregó que no atribuye los hechos a nadie y que “las conclusiones deberá extraerlas la investigación”.

Varios agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogaron al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea del AVE Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente entre los dos trenes.

Getty Images Numerosos equipos de emergencia se han desplazado hasta el lugar del siniestro.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de los consorcios provinciales de Toledo y Ciudad Real, voluntarios de Protección Civil y equipos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Por su parte, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha activado los hospitales públicos de La Paz, Getafe y 12 de Octubre para atender a los heridos en el accidente ferroviario, según fuentes oficiales.

Este accidente en la provincia de Toledo se suma a otros dos siniestros ferroviarios que han ocurrido en España en lo que va de año.

El más grave tuvo lugar el 18 de enero en Andalucía, cuando la colisión de dos trenes de alta velocidad dejó 45 muertos y más de 100 heridos.

Dos días después, otro accidente en Cataluña causó la muerte de un conductor en prácticas. El tren de cercanías en el que viajaba chocó contra un muro que se había derrumbado sobre las vías.