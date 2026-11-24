Germán Gonzalo Sánchez Rey, un narcotraficante colombiano conocido con el alias de “El Coletas”, murió este lunes tras ser baleado en un estacionamiento en Madrid, la capital de España.

Los hechos ocurrieron sobre las 12.30 del lunes, cuando la Policía Nacional recibió el aviso sobre un tiroteo en un estacionamiento de unos apartamentos de lujo en el barrio de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza. Los agentes encontraron al hombre tirado en el suelo.

Sánchez, de 53 años, recibió al menos un disparo en la cabeza. Fue trasladado en estado “muy crítico” al hospital de La Paz, donde acabó falleciendo.

A lo largo de los años, Sánchez fue objeto de diversas investigaciones criminales en Colombia, España y Estados Unidos.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia lo sindicó como uno de los principales enlaces entre la organización criminal del “Loco Barrera” y el denominado Clan de los Oubiña, una de las estructuras históricas del narcotráfico en Galicia, región del noroeste de España.

Según las investigaciones, Sánchez tenía contactos directos con esa organización española, la cual recibía cargamentos de cocaína procedentes del país sudamericano.

En Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), señaló a Sánchez como un nexo entre organizaciones dedicadas al narcotráfico y lo incluyó en la lista de narcotraficantes “especialmente designados”.

Tras su captura en Colombia en 2010, Sánchez fue extraditado a España al año siguiente para responder ante la justicia de ese país.

La Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de prisión por tráfico de drogas. Sin embargo, el Tribunal Supremo español revisó posteriormente la pena y la redujo a siete años, al reconocer la atenuante de arrepentimiento tardío.

En 2018 volvió a ser detenido España en cumplimiento de una orden internacional de detención y extradición dictada por Estados Unidos por un cargamento de droga hallado en el Caribe.

Según la agencia EFE, la Policía Nacional española encontró dos armas de fuego en el aparcamiento en el que fue baleado “El Coletas” y continúa buscando al autor o autores del crimen.