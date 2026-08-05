Quien es Abdul El-Sayed, el candidato musulmán de izquierda que ganó las primarias de Michigan y hace temblar al Partido Demócrata

Abdul El-Sayed ganó por un estrecho margen las primarias al Senado de EE.UU. en el estado de Michigan, sacudiendo las bases del Partido Demócrata.

El-Sayed, de 41 años e hijo de inmigrantes egipcios, representa la que muchos ven como el ala más a la izquierda del partido, habiendo manifestado su apoyo a causas como un sistema de salud público y la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

También ha pedido que se ponga fin a la ayuda militar de EE.UU. a Israel sin condiciones y cuenta con el apoyo de reconocidos “socialistas demócratas”, como el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, y la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez.

El-Sayed derrotó en las primarias a la congresista moderada Haley Stevens por un estrecho margen, según proyectó CBS News, socio estadounidense de la BBC, a pesar de que ella había recibido el apoyo de la dirigencia demócrata y del Comité para Asuntos Públicos Israel-EE.UU. (AIPAC), que invirtió casi US$32 millones en su campaña.

Ahora El-Sayed se tendrá que enfrentar al republicano Mike Rogers en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La candidatura de El-Sayed será una prueba para el ala más a la izquierda del Partido Demócrata, dado a que ningún republicano ha sido elegido para el Senado en Michigan desde 1994.

Si resulta ganador en esa votación, El-Sayed además se convertiría en el primer senador musulmán de la historia de EE.UU.

Una nueva vertiente

Getty Images Sayed ha recibido el apoyo de influyentes figuras de izquierda del Partido Demócrata como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders.

A pesar de no ser miembro de los llamados Socialistas Demócratas de EE.UU. (DSA, por sus siglas en inglés), El-Sayed cuenta con el apoyo de varios de sus miembros más reconocidos, y ha adoptado varias de sus posturas como propias durante la campaña.

“El dinero fuera de la política. Dinero en tu bolsillo. Atención médica universal”, fue su eslogan de campaña y la frase que publicó en sus redes después de que se conocieran los resultados de las primarias.

El-Sayed es médico de profesión y graduado de la Universidad de Columbia y tiene un doctorado en Salud Pública de la Universidad de Oxford. Ha trabajado como director del Departamento de Salud, Servicios Humanos y Veteranos del Condado de Wayne y como director de salud pública de la ciudad de Detroit.

Uno de los aspectos más polémicos de su campaña fue su postura sobre Israel.

El-Sayed se pronunció en contra de la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente, incluida la ayuda de miles de millones de dólares que Washington entrega a Israel.

La candidatura de El-Sayed suscitó tanto el apoyo como el rechazo de la comunidad judía de Michigan.

Él ha rechazado las acusaciones de antisemitismo en su contra.

“Me solidarizo con mis hermanos y hermanas judíos”, declaró El-Sayed el miércoles. “Podemos condenar el antisemitismo y, al mismo tiempo, hablar de cómo unir a las personas y abordar el dolor de todos”.

Las elecciones de mitad de mandato de noviembre determinarán el equilibrio de poder en Washington durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

Trump declaró que el resultado de las primarias demócratas en Michigan era “una gran noticia para el Partido Republicano”.

En una publicación en Truth Social, Trump se refirió al Partido Demócrata como los “Tontócratas” y afirmó que sus “políticas descabelladas solo empeorarán”.

Sacudida

Análisis de Anthony Zurcher, corresponsal para Norteamérica de BBC News

La victoria de Abdul El-Sayed el martes por la noche en la reñida contienda de las primarias demócratas para el Senado en Michigan no fue una sorpresa. Llevaba semanas aventajando por un margen cómodo a la congresista Haley Stevens.

Si bien el resultado final fue mucho más ajustado de lo que habían sugerido las encuestas —lo que vuelve a suscitar dudas sobre la precisión de los sondeos—, esto no resta importancia a la sacudida sísmica que la victoria del exfuncionario de salud de Michigan está provocando en el Partido Demócrata.

El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios, se postuló como un progresista convencido, contando con el respaldo de figuras clave como los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Stevens contaba con el apoyo de la cúpula demócrata en Washington, una trayectoria consolidada en un cargo electo en Michigan y cuantiosos recursos económicos: US$ 32 millones procedentes del AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel).

Nada de eso importó.

Tanto en los debates como en los actos de campaña, El-Sayed demostró ser el candidato con mayor talento, y los votantes demócratas se mostraron receptivos a sus propuestas progresistas, entre ellas un seguro médico público, medidas para reducir el costo de los medicamentos, un aumento de los impuestos a las grandes fortunas y una reforma de la financiación de las campañas electorales.

Su lema de campaña —”dinero fuera de la política, dinero en tu bolsillo”— ha sido una constante entre los candidatos de izquierda en este ciclo electoral.

Esto prepara el escenario para una contienda en las elecciones de noviembre contra el excongresista republicano Mike Rogers. La elección supondrá, tal vez, la prueba más dramática y decisiva para determinar si un candidato de izquierda puede ganar unos comicios generales en un estado que es un verdadero campo de batalla electoral.

Getty Images Ahora, El-Sayed se tendrá que enfrentarse al republicano Mike Rogers.

Dada la estrecha victoria de El-Sayed en las primarias, tiene un trabajo considerable por delante si desea unificar a su partido antes de la votación de noviembre.

Si bien El-Sayed obtuvo buenos resultados entre los progresistas con mayor nivel educativo, necesitará ganarse a los votantes de menores ingresos que apoyaron a su rival en Detroit y en las zonas más rurales. Se trata de votantes cuyas preferencias no parecen quedar reflejadas adecuadamente en las encuestas previas a la elección.

Una derrota de El-Sayed frente a Rogers podría suponer un golpe mortal para las esperanzas demócratas de recuperar el control del Senado de EE.UU., ya que ningún republicano ha ganado una elección al Senado en Michigan desde 1994.

Sin embargo, si resulta vencedor, podría ofrecer a los demócratas progresistas una prueba empírica de por qué un candidato presidencial de izquierda en 2028 podría tener más éxito que los centristas del establishment que el partido ha postulado en contiendas recientes.

Además, dado que Michigan ocupa una posición clave como estado de votación temprana en el calendario de las primarias presidenciales demócratas, tendrá una influencia desproporcionada a la hora de decidir quién será el candidato del partido.

BBC

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