Quién es el empresario colombiano Alex Saab, aliado y supuesto testaferro de Nicolás Maduro que se declaró culpable de lavado de dinero en EE.UU.

El nombre de Alex Saab ha estado vinculado durante más de una década al chavismo en Venezuela.

Este empresario colombiano comenzó como contratista de la Gran Misión Vivienda durante el gobierno de Hugo Chávez. Luego recibiría contratos del programa de Alimentación CLAP durante la presidencia de Nicolás Maduro, en cuyo gobierno sería una pieza clave al punto de nombrarlo embajador y ministro de Industria.

Pero la buena fortuna de Saab en Venezuela empezó a agotarse en enero de este año, luego de la captura de Maduro durante una operación militar de Estados Unidos.

En febrero pasado, Saab desapareció de la vida pública y, tres meses más tarde, reapareció al ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar una investigación criminal en su contra.

Este martes, Saab se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte federal en Florida, tras lograr un acuerdo con la Fiscalía mediante el cual se comprometió a dar información relevante sobre otras personas que están siendo investigadas en el mismo caso, así como a entregar a las autoridades estadounidenses US$189 millones procedentes de los fondos ilícitos obtenidos en Venezuela.

Saab estaba acusado en EE.UU. de haber lavado hasta US$350 millones a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Se trata de un delito castigado con hasta 20 años de cárcel, que ahora puede ver reducidos si colabora de forma efectiva con la Fiscalía.

El proceso en su contra incluye a otras personas que ocupan u ocuparon altos cargos en Venezuela, según se desprende del documento de relación de hechos que forma parte del proceso firmado por el propio Saab.

Entre ellos se encuentran cuatro sujetos no identificados, uno de los cuales es identificado en el expediente como “Funcionario Gubernamental 1A”, de quien se dice que Saab obtuvo aprobación para llevar a cabo el esquema de corrupción que terminó desviando cientos de millones de dólares de fondos públicos venezolanos.

Pero, ¿quién es Alex Saab y cómo se hizo tan importante en Venezuela?

“El hombre del dinero”

En una comparecencia ante el Senado estadounidense, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se refirió a Alex Saab como el “hombre del dinero” o el “testaferro” de Nicolás Maduro.

Hijo de un empresario libanés radicado en Barranquilla (Colombia), Saab nació el 21 de diciembre de 1971 en esta ciudad de la costa caribeña.

Desde joven inició su actividad comercial vendiendo llaveros promocionales antes de incursionar con éxito en el sector textil, donde logró consolidar su primer negocio. Con el tiempo, expandió sus operaciones y se convirtió en un empresario con presencia en diversas industrias.

Según medios venezolanos y colombianos, Saab contrajo matrimonio en 2014 con la modelo italiana Camilla Fabri, con quien tiene dos hijas.

De acuerdo con el libro “Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, del periodista colombiano Gerardo Reyes, el empresario conoció a Fabri en un restaurante en Francia.

Poco tiempo después iniciaron una relación sentimental.

El libro cuenta que el matrimonio de Saab con su ahora exesposa, Cinthya Certain, había comenzado a desmoronarse en 2012, mientras el empresario se hacía cada vez más rico.

Una pieza importante del gobierno de Maduro

Saab se convirtió en una pieza importante en Venezuela durante el gobierno de Maduro, al vincularse inicialmente a la construcción de viviendas.

Luego estuvo al frente de la distribución de las bolsas de alimentos “CLAP”, un mecanismo creado por las autoridades para centralizar la importación de alimentos que luego eran distribuidos a la población bajo el esquema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Su participación en ambos negocios ha sido cuestionada por supuestos actos de corrupción.

La deportación de Saab fue una muestra de los cambios que han ocurrido en Venezuela desde la detención por parte de EE.UU. de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

A partir de entonces, las riendas del Ejecutivo quedaron en manos de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien se ha movido constantemente entre dos aguas: mientras declara su lealtad al depuesto gobernante y al proyecto socialista de Hugo Chávez, sella acuerdos con el gobierno de Donald Trump y accede a sus demandas.

De empresario extranjero a ministro

Getty Images Durante la detención de Alex Saab, el gobierno venezolano organizó numerosas manifestaciones a favor de su liberación.

El portal de investigación periodística venezolano Armando.Info reveló que Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero supuestamente solo entregó productos por el equivalente de US$3 millones.

Por su parte, las autoridades de EE.UU. aseguran que las viviendas a cargo de Saab no se construyeron y, si lo hicieron, fue con sobrecostos.

En el caso de los alimentos, investigaciones periodísticas publicadas en 2018 revelaron que Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en el CLAP.

Un año más tarde, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Saab y a Pulido de haber lavado hasta US$350 millones por medio del sistema de control cambiario en Venezuela.

Pero el peso de Saab en el gobierno de Maduro siguió aumentando.

En junio de 2020, el empresario colombiano fue detenido en Cabo Verde, un archipiélago africano en el que el avión privado en el que viajaba hizo una escala para repostar cuando se dirigía a Caracas desde Teherán.

Getty Images

En ese momento, Saab estaba acusado de lavado de dinero y otros delitos en EE.UU., mientras que en varios países, incluido Colombia, era señalado como uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.

Para entonces, la importancia que había adquirido Saab se hizo evidente en los esfuerzos que realizó el gobierno de Maduro para lograr su liberación. Caracas denunció la detención como un “secuestro” y organizó una campaña de solidaridad internacional. Además, intentó darle protección diplomática nombrándolo embajador.

Esos esfuerzos no lograron evitar que fuera extraditado a EE.UU., donde pasó dos años preso hasta ser liberado en diciembre de 2023 gracias a un canje de detenidos acordado con el gobierno de Joe Biden, que incluyó la liberación de una veintena de personas, entre las que había 10 estadounidenses presos en Venezuela.

Tanto el gobierno de Maduro como el propio Saab siempre rechazaron todos los señalamientos en su contra.

A su regreso a Caracas, Saab fue nombrado nuevo ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, cargo del que luego fue destituido por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Su declaración de culpabilidad puede traerle una condena más leve y, al mismo tiempo, marcar una ruptura definitiva con aquellos altos funcionarios aún no identificados que supuestamente participaron con él en el desvió de millones de dólares que debían estar destinados a alimentar a los venezolanos más desfavorecidos.

*Esta nota fue publicada originalmente en mayo de 2026 tras la deportación de Alex Saab a EE.UU. y fue actualizada tras su declaración de culpabilidad.

BBC

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