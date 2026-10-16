Quién es Katie Zacharia y por qué su breve paso por la Casa Blanca como secretaria de prensa de Trump generó controversia

“Californiana de nacimiento y conservadora de toda la vida”.

Así se define Katie Zacharia, la portavoz de la Casa Blanca nombrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 9 de octubre y cuya dimisión se anunció este viernes, una semana después.

“Es un gran honor para mí haber nombrado recientemente a Katie Zacharia como secretaria de prensa”, había escrito el mandatario en su red Truth Social.

“Tiene un historial de apoyo intachable y ha sido una seguidora leal y brillante desde el principio. ¡Además, es una fanática devota y miembro de MAGA [Make America Great Again, “Hagamos a EE.UU. grande nuevamente”]!”, agregó.

“Confío en que Katie logrará resultados sólidos para nuestro país como próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca, ya que cuenta con el respeto de los medios de comunicación, del pueblo estadounidense y de mi gobierno, con quienes trabajará de manera excelente”, dijo Trump.

Siete días más tarde, y tras cuestionamientos públicos sobre el desempeño de la nueva portavoz ante la prensa, el mandatario sugirió que tal vez el rol no era el adecuado para ella.

“Le dije: ‘Katie, sabes que no tienes por qué hacer esto si no quieres'”, comentó Trump este viernes al hablar con reporteros.

“Si yo fuera tú, lo reconsideraría”, añadió.

Zacharia, de 42 años, había reemplazado a inicios de semana a la periodista Karoline Leavitt, quien anunció su salida del gobierno en agosto.

“Quiero dar las gracias al presidente Trump por la confianza que ha depositado en mí. Hace mucho tiempo que deseaba trabajar para él”, dijo en su primera y muy cuestionada rueda de prensa el martes.

En su debut se la vio nerviosa y leyendo sin subir la vista por varios segundos.

Además, cortó la rueda de prensa de manera abrupta 15 minutos después de haber empezado y luego de responder a solo tres preguntas de los medios.

Más allá de su desempeño, Zacharia enfrentó otra polémica por las dudas que surgieron sobre sus credenciales profesionales como abogada.

Por ello, pasó esta semana a la defensiva, respondiendo a preguntas difíciles de medios conservadores sobre sus credenciales y su preparación para el puesto.

¿Quién es Katie Zacharia?

Zacharia nació en marzo de 1985 en California, EE.UU.

Esta estratega política se graduó en Derecho en la Universidad de Pepperdine, en California, según confirmó la propia universidad.

Su vinculación con el Partido Republicano se remonta a 2006, cuando hizo una pasantía en el Comité Nacional Republicano, durante la presidencia de George W. Bush, informaron medios estadounidenses.

También fue presidenta de la organización estudiantil College Republicans cuando estudiaba en la universidad, publicó el diario británico The Guardian.

Según el propio Trump, Zacharia tuvo un rol activo en su última campaña presidencial, “ayudando en estados clave” donde no había un ganador claro.

En los últimos años, la fugaz portavoz de la Casa Blanca construyó una carrera como comentarista de medios como Fox News, CNN, Newsmax y One America News con apariciones favorables a los republicanos.

El de la Casa Blanca no fue su primer rol en el gobierno; tuvo un breve paso como vocera en el Departamento de Seguridad Nacional, en la última etapa de la exsecretaria Kristi Noem.

Zacharia se erigió como una defensora feroz de Trump y sus políticas.

Declaró en abril a CNN ser una “gran admiradora de ICE [la agencia de control de inmigrantes] y de la Patrulla Fronteriza”. Elogió, además, el trabajo del zar de la frontera, Tom Homan.

Y en una entrevista con la BBC en junio restó importancia a las críticas sobre el polémico uso de la Casa Blanca por parte de Trump para albergar un combate de la UFC televisado.

“[Los principios de la UFC] son el tipo de principios sobre los que se fundó nuestra República constitucional”, afirmó.

“Se trata de no abandonar la lucha hasta el amargo final”, añadió Zacharia cuando todavía no era secretaria de prensa de la Casa Blanca.

“Creo que no hay mejor resumen del espíritu estadounidense que un buen combate de la UFC”, sentenció.

Getty Images Katie Zacharia es una fiel seguidora del movimiento MAGA (Make America Great Again) y tuvo un rol activo en la última campaña presidencial de Donald Trump.

A principios de este año, Zacharia escribió un artículo de opinión en el New York Post sobre un incidente en el que le pidieron que dejara de usar una gorra con el lema MAGA en el gimnasio.

“Respondí que jamás me quitaría mi gorra de Trump para complacer a la izquierda”, escribió. “Esto es intolerancia pura y sin filtros. La libertad de expresión no se evapora al llegar a la puerta del gimnasio”.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, inmediatamente antes de trabajar en la Casa Blanca se desempeñaba como asesora sénior de comunicaciones en Trump Media & Technology Group, la empresa que gestiona la red Truth Social.

La controversia

Trump describió a Zacharia como abogada colegiada al anunciar su nombramiento la semana pasada. Ella misma se ha referido a sí misma como tal.

En la mayor parte de EE.UU., un licenciado en Derecho no puede representar a clientes o dar asesoramiento legal si no está colegiado.

Sin embargo, cuando un periodista le preguntó el martes en qué estado había aprobado el examen para ejercer, respondió junto al presidente: “Cuando me mudé a China”.

“Ejercí en derecho comercial internacional, con todas las credenciales adecuadas”, dijo la funcionaria.

En su defensa, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó que Zacharia está “especialmente calificada y es muy inteligente para ayudar a informar al pueblo estadounidense”.

El miércoles, la organización Campaign for Accountability presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados de California.

Solicitó que se investigue si Zacharia “se presentó repetidamente ante el público como si tuviera derecho a ejercer la abogacía sin la licencia necesaria para ello, una conducta que la legislación de California considera un delito”.

La secretaria de prensa declaró el miércoles a The New York Times que, cuando empezó a aparecer en los canales de noticias, le preguntó a la Universidad de Pepperdine cómo debía presentarse.

Según ella, el rector de la universidad le había aconsejado que podía presentarse como jurista, pero no como abogada.

Getty Images “Ejercí en derecho comercial internacional, con todas las credenciales adecuadas”, declaró Zacharia.

Zacharia sostuvo ante el periódico que, cuando respondió “China” a la pregunta sobre su examen de ingreso al colegio de abogados, se trató de un malentendido.

En medio del estruendo del helicóptero presidencial, había escuchado erróneamente que el periodista le había preguntado: “¿Dónde estuviste después de la facultad de Derecho?”.

Según el Wall Street Journal, Zacharia se presentó al examen para ejercer la abogacía en California tras obtener su título, pero no lo aprobó.

El examen de acceso al colegio de abogados de California está considerado por muchos como uno de los más difíciles de superar en EE.UU.

Zacharia se sometió a la prueba más o menos al mismo tiempo que estaba organizando su boda y preparándose para mudarse a China con su futuro marido, dijo una fuente a ese medio.

Su paso por China

Su perfil de LinkedIn indica que trabajó en el estudio jurídico Zhong Lun de Pekín entre 2011 y 2013.

En el gigante asiático, solo los chinos pueden obtener la licencia para ejercer la abogacía. Los empleados extranjeros pueden trabajar en bufetes de abogados desempeñando otras funciones.

En febrero del año pasado, Zacharia declaró en el programa de radio The Clay Travis and Buck Sexton Show que había trabajado como asesora jurídica externa para la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Mundial durante su estadía en China.

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El Grupo del Banco Mundial recurre en ocasiones a firmas externas y son estas los que deciden qué abogados de su plantilla son asignados a cada parte del trabajo.

Zacharia también ha ejercido como asesora jurídica general de Fix California, una organización conservadora sin fines de lucro fundada por Ric Grenell, aliado de Trump.

El 29 de septiembre pasado, Zacharia compartió una foto de su graduación en Pepperdine en sus redes sociales.

“Ha pasado mucho tiempo desde que me gradué, pero una de las mejores decisiones que he tomado fue estudiar en @pepperdinelaw”, se lee en la publicación, que fue editada hace dos semanas.

Con información de Sareen Habeshian y Bernd Debusmann.