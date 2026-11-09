Quién es la supuesta espía china que tuvo una relación con el director de Nvidia, el gigante tecnológico de la IA (y otras claves del caso)

Una de las figuras más importantes de la industria de la inteligencia artificial (IA) ha sido acusada de tener una aventura amorosa con una presunta espía china, lo que ha dado lugar a una investigación.

Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que la empresaria china Alice Huang, con una estrecha relación con el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang, era una espía de Pekín, de acuerdo a un artículo del New York Times.

Huang admitió el domingo haber sido “infiel” a su esposa y pidió disculpas por haberla lastimado a ella y a sus hijos.

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia, una de las empresas más valiosas del mundo, ha abierto una investigación independiente tras la divulgación de esta información.

La compañía afirmó que no cree que la seguridad nacional de Estados Unidos haya estado en riesgo y añadió que Huang está comprometido a seguir al frente de la empresa.

Esto es lo que sabemos sobre el asunto y por qué es importante.

¿Quién es Alice Huang y qué sabemos sobre este romance?

Funcionarios estadounidenses creen que Alice Huang fue reclutada para espiar por la principal agencia de inteligencia de China, informó el New York Times. Se desconoce su paradero actual.

Alice Huang, quien no tiene parentesco con Jensen Huang, fue una alta ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur, entre marzo y noviembre de 2023.

Se sospecha que la empresa ayudó a desviar chips de Nvidia a China, una preocupación que Nvidia sostiene que fue investigada y descartada.

La BBC supo, sin embargo, que Megaspeed está siendo investigada por el gobierno de Singapur por acusaciones anteriores de que la empresa estaba eludiendo las sanciones estadounidenses a la exportación de los chips de gama alta de Nvidia.

La empresa declaró al New York Times el mes pasado que su actual equipo directivo se tomaba en serio las acusaciones y que había contratado asesores legales externos para hacer una investigación interna.

Los trabajos de vigilancia presuntamente revelaron comunicaciones entre Alice Huang y un ciudadano estadounidense, quien posteriormente fue identificado como Jensen Huang mediante un proceso conocido como “desenmascaramiento”.

Aún no está claro qué información, si es que hubo alguna, recopiló y transmitió a Pekín Alice Huang, también conocida como Huang Le.

Ella no respondió a la solicitud de comentarios del periódico neoyorquino.

Cuando la BBC le preguntó a Nvidia si la empresa estaba al tanto de las preocupaciones sobre inteligencia, la empresa respondió que no.

“Confiamos en que, si hubiéramos sido objeto de una amenaza real, el gobierno estadounidense nos lo habría notificado”, dijo un portavoz de Nvidia a la BBC.

China rechaza las acusaciones de espionaje.

“Ya hemos respondido a esto. Las acusaciones sobre espías chinos son totalmente infundadas, especulativas y tienen como objetivo difamar y desprestigiar a China”, dijo este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, en su rueda de prensa diaria.

A finales de octubre, The New York Times publicó que Trump había sido notificado el año pasado sobre información de inteligencia que alegaba que Alice Huang estaba espiando para China.

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se negó a hacer declaraciones cuando se le preguntó sobre Huang.

Rubio supervisó en el primer semestre de este año la redacción de un memorando que advertía sobre la relación de Huang con la empresaria china, según el New York Times.

¿Por qué importa?

Nvidia se encuentra en el centro de la carrera por la IA entre EE.UU. y China, razón por la cual el romance del multimillonario ha desatado temores de seguridad nacional entre los legisladores estadounidenses.

Trump ha dicho que el temor es que si China obtiene la delantera en IA, potenciará enormemente las capacidades militares y de vigilancia del país.

La ventaja de EE.UU. se debe en gran parte a empresas estadounidenses como Nvidia, que trabajan con productores como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que fabrica más del 90% de los chips más avanzados del mundo.

Desde 2022, EE.UU. ha utilizado diversos controles de exportación para impedir el envío de tecnología de punta a China, lo que, según afirma, ayuda a mantener la ventaja competitiva de EE.UU. y protege su seguridad nacional.

Esto significa que empresas como Nvidia han quedado prácticamente excluidas del mercado más lucrativo del mundo, y Huang llegó a decir que la cuota de mercado de Nvidia en China había pasado de alrededor del 95% a prácticamente cero.

Huang se ha dedicado a la diplomacia entre Washington y Pekín, con la esperanza de encontrar una forma de reincorporarse a las relaciones internacionales aprobada por EE.UU. y, al mismo tiempo, influir en la política estadounidense hacia China.

Las revelaciones del domingo podrían explicar por qué Huang no ha logrado conseguir el premio grande para Nvidia: la aprobación del gobierno de Trump para vender a China todos sus chips, excepto los más avanzados.

¿Quién es Jensen Huang?

Bloomberg vía Getty Images Huang ha alcanzado una importancia internacional con su empresa.

Huang nació en Taiwán en 1963 y tenía 9 años cuando su familia se mudó a la costa oeste de EE.UU.

Se graduó como ingeniero eléctrico en la Universidad Estatal de Oregón y posteriormente obtuvo una maestría en la misma disciplina en la Universidad de Stanford.

Huang trabajó luego en la empresa estadounidense de semiconductores AMD, y más tarde cofundó Nvidia.

Conocido como “Daddy Huang” en Taiwán y aclamado en su momento como el “Taylor Swift de la tecnología”, tiene fama de ser un adicto al trabajo y un perfeccionista con estándares increíblemente altos para su personal.

Su fortuna está estimada en US$155.000 millones, de acuerdo al Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

“Jensen Huang es un visionario de la tecnología al nivel de Steve Jobs”, dijo a la BBC Stephen Witt, autor de “La máquina pensante”, una biografía sobre Huang, y añadió que fue el responsable de la creación del hardware de IA tal como lo conocemos hoy en día.

Huang mantiene una relación muy cercana con Trump.

En la reciente cumbre sobre IA celebrada en la Casa Blanca, a la que asistieron 42 ejecutivos del sector tecnológico, el presidente estuvo acompañado por Elon Musk y por Huang.

Trump afirmó no haber hablado con el director de Nvidia desde que se conoció la noticia de la investigación.

“Sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando”, dijo Trump a los periodistas, y agregó que había “hecho un trabajo increíble” por EE.UU.

¿Qué es Nvidia y qué importancia tiene?

Getty Images No hay un sucesor claro para Huang en Nvidia.

Fundada en 1993 por Huang y sus colegas ingenieros eléctricos Chris Malachowsky y Curtis Priem, la empresa era conocida originalmente por sus chips de procesamiento gráfico, especialmente para videojuegos.

Con el tiempo, cambió su enfoque hacia la IA, un campo que ahora domina.

Huang rescató a Nvidia de la bancarrota en más de una ocasión y asumió riesgos en el campo de la IA mucho antes que el resto del mundo, construyendo de hecho la infraestructura desde cero.

“Hoy, cuando pensamos en eso, pensamos en esos gigantescos centros de datos; nada de eso existía. No había clientes para lo que él estaba construyendo. De hecho, su primer cliente fue OpenAI”, relató Witt a la BBC.

Todas las empresas tecnológicas destacadas que desarrollan herramientas e infraestructura de IA, incluidas Amazon, Meta, Google y Microsoft, utilizan ahora chips de Nvidia.

Con un valor actual de US$4,5 billones, Nvidia es una de las empresas más valiosas de la historia.

Por ahora, la junta directiva de la empresa parece tener poco interés en destituir a Huang, y en un comunicado emitido el domingo afirmó tener “confianza en Jensen y su equipo directivo”.

Fuentes consultadas por la BBC afirman que su destitución es improbable debido a la gran cantidad de dinero que está en juego.

No existe un plan de sucesión público para este hombre de 63 años.

Él ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de continuar en el cargo durante décadas, y Bloomberg informa que ha creado una estructura de liderazgo informal a su alrededor, distinta a la jerarquía tradicional de una empresa.

Sus hijos, Spencer y Madison, y su yerno, Nico Caprez, trabajan en Nvidia en puestos de alta responsabilidad.

¿Quién es la esposa de Jensen Huang?

Getty Images Lori Huang acompañó a su esposo en la cena de Estado ofrecida por Donald Trump a su homólogo chino Xi Jinping en septiembre.

Huang conoció a la que sería su futura esposa, Lori Mills, en la Universidad Estatal de Oregón mientras estudiaba ingeniería eléctrica a principios de la década de 1980. Eran compañeros de laboratorio.

Se casaron en 1985, unos ocho años antes de que él cofundara Nvidia, y tienen dos hijos, Madison y Spencer.

En 2007, la pareja creó la Fundación Jen-Hsun y Lori Huang.

Este fondo benéfico ha visto aumentar considerablemente su patrimonio en los últimos años, impulsado por el vertiginoso aumento del precio de las acciones de Nvidia, y se estima que su capitalización bursátil supera los US$9.000 millones.

Entre sus donaciones se incluyen decenas de millones de dólares destinados a programas de ingeniería en la Universidad Estatal de Oregón y la Universidad de Stanford.

Witt contó a la BBC que Huang se ha esforzado mucho por presentarse como un hombre de familia, y añadió: “Eso es muy importante para él”.

“Elogia a su esposa, habla de ella con gran admiración”, añadió.

“Las consecuencias de esto serían negativas para cualquier familia. Pero para alguien que se ha esforzado tanto por cultivar una imagen de hombre de familia y que mantiene a sus hijos muy unidos, es realmente grave”.

Reporte adicional de Tom McArthur en Londres, Ayeshea Perera y Tessa Wong en Singapur y Helen Davidson en Sídney.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.