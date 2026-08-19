Quién es Natalie Harp, la mano derecha de Trump que está siempre al lado del presidente de EE.UU.

Pocas personas del círculo del presidente de Estados Unidos han aparecido tan a menudo a su lado como Natalie Harp en los últimos años.

La funcionaria de 35 años, una de las colaboradoras más leales y con más antigüedad de Trump, tiene a su cargo -entre otras responsabilidades importantes- redactar sus publicaciones en Truth Social.

Esta semana volvió a ser el centro de atención gracias al senador Jon Ossoff —un demócrata adversario de Trump— cuando la mencionó por su nombre durante un discurso que se ha vuelto viral.

Ossoff criticó que Trump “viajara con Natalie en su palacio volador aparentemente indefenso, regalo del emir de Qatar”, refiriéndose al nuevo avión Air Force One, así como a los informes de que Harp acompañó a Trump —y a un pequeño grupo de personas— cuando este cambió de avión en secreto al salir de Turquía el mes pasado.

Un camino poco ortodoxo

Originaria de California y miembro de una familia cristiana conservadora, Harp siguió un camino poco ortodoxo hacia una Casa Blanca que ya de por sí es poco convencional.

Saltó a la fama al atribuirle a Trump el haberle salvado la vida.

Durante su primer gobierno, Trump logró que se aprobara la Ley del Derecho a Probar (Right to Try Act) para brindar a algunos pacientes un mayor acceso a tratamientos experimentales, los cuales Harp utilizó para tratar su cáncer de huesos.

Rápidamente ganó notoriedad y popularidad en el ala del movimiento MAGA del Partido Republicano de Trump al hablar de su experiencia. Y poco después se unió a un consejo asesor para la campaña de reelección de Trump en 2020.

Getty Images Natalie Harp se hizo muy conocida tras su participación en la Convención Republicana de 2020.

“Cuando las quimioterapias disponibles en el mercado no me dieron resultado, nadie me quería en sus ensayos clínicos”, dijo en la Convención Nacional Republicana de 2020. “No me dieron el derecho a probar tratamientos experimentales, señor presidente. Usted sí me lo dio, y sin usted, habría muerto esperando a que los aprobaran”.

Después del evento, Trump dijo: “Ella iluminó la pantalla de televisión como muy pocas personas que haya visto lo han hecho”.

Tras la derrota de Trump en esas elecciones, Harp encontró trabajo como presentadora de un programa en la cadena conservadora One America News Network.

Allí se dio a conocer como una feroz defensora de Trump y una destacada negacionista de los resultados electorales de 2020. Dejó la cadena en 2022 para unirse a la siguiente campaña presidencial de Trump.

La mayoría de los relatos sobre la opinión que Trump tiene de Harp provienen de fuentes anónimas de segunda mano en libros de periodistas como Maggie Haberman, Jonathan Swan o Michael Wolff, y se sabe muy poco sobre su vida privada.

Ahora, el cargo oficial de Harp en la Casa Blanca es el de asistente ejecutiva del presidente, lo que por lo general denota un puesto de nivel inferior que implica gestionar la logística, la agenda, el flujo de comunicaciones y el trabajo de secretaría rutinario, pero vital.

Sin embargo, según todas las fuentes, Harp le ha dado un nuevo significado a este rol y su perfil es significativamente más destacado que el de sus predecesoras, como Madeleine Westerhout en el primer gobierno de Trump.

¿Cuán influyente es Harp?

Cuando una reportera de CNN le preguntó a Trump a principios de esta semana sobre los comentarios de Ossoff, la Casa Blanca reaccionó enojada en su cuenta oficial de X, diciendo que la reportera Kristen Holmes le había dado un “golpe bajo” a un miembro del personal.

“Algún día, tus hijos se encontrarán con tu pregunta repugnante e inhumana”, decía otra publicación dirigida a Holmes. “Se sentirán asqueados y avergonzados de tener una madre tan insensible y vengativa”.

La presencia de Harp como miembro del personal del Trump es casi constante en este segundo mandato.

Los reporteros en la Casa Blanca la ven con frecuencia parada a solo unos pies de Trump en el Despacho Oval o abordando el Air Force One en muchos de sus viajes nacionales e internacionales.

“Siempre está por ahí”, dijo a la BBC una fuente cercana a la Casa Blanca. “Literalmente, siempre”.

Los que están al tanto de lo que ocurre en la Casa Blanca y los miembros de la prensa, a menudo se refieren a ella como la “impresora humana”, porque con frecuencia se la ve cargando una impresora portátil para proporcionarle a Trump copias impresas de artículos y publicaciones.

Getty Images Harp suele entregarle a Trump información que el presidente usa en sus discursos.

“Tú eres lo único que me importa”

En la práctica, esto significa que Harp tiene una capacidad desmesurada para controlar qué información o actualizaciones recibe Trump, según otra fuente familiarizada con las operaciones de la Casa Blanca.

Otras fuentes anónimas la han descrito ante los medios de comunicación estadounidenses como una “guardiana” y un “manta protectora”.

Harp también actúa como redactora de redes sociales para Trump, publicando en su cuenta de Truth Social en su nombre.

En una imagen que se ha difundido ampliamente tras los comentarios de Ossoff, se ve a Harp escribiendo una publicación —con el estilo propio del presidente— mientras él le dicta, al tiempo que ve un discurso de Kamala Harris en 2024.

En medio de la reciente atención sobre Harp, la Casa Blanca la ha descrito como una integrante “de confianza y valiosa” del equipo, aunque Trump rara vez ha hablado de ella ante las cámaras.

Ossoff fue uno de los muchos críticos de Trump que señalaron que, según reportes, Harp se encontraba en el avión en el que el presidente abordó para salir de Turquía después de que Estados Unidos supuestamente recibiera información sobre una amenaza de Irán.

A la reportera Haberman, quien también ha informado ampliamente sobre las presidencias de Trump, se le preguntó durante una aparición en la cadena de noticias MSNOW por qué Trump se llevó a Harp con él en el avión secreto: “Porque ella es como su biberón, a falta de una mejor forma de decirlo, su manta protectora”.

Haberman y Swan informaron para el New York Times en 2024 que, supuestamente, Harp había escrito en una carta a Trump: “Tú eres lo único que me importa”.

BBC

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