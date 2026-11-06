Quién es Stephen Miller, el arquitecto de la dura política migratoria de Trump designado nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca

Stephen Miller es conocido por haber diseñado y promovido algunas de las políticas migratorias más extremas del gobierno de Donald Trump.

Ahora el presidente lo ha nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Trump anunció este viernes el ascenso del que hasta ahora ha sido uno de sus colaboradores más leales, que reemplazará a Susie Wiles a partir del lunes 9 de noviembre.

El mandatario describió a Miller como “uno de mis asesores de mayor confianza” en su red social Truth Social, y elogió su trabajo sin explicar el motivo del relevo.

La decisión llega tres días después de las elecciones de medio mandato, en las que los republicanos perdieron sus mayorías en ambas cámaras del Congreso.

A sus 41 años, este republicano de ideología ultraconservadora que ya diseñó algunas de las medidas más extremas del primer gobierno de Trump —como la separación de familias migrantes— estará a cargo de coordinar el personal y el funcionamiento diario de la Casa Blanca.

Desde enero de 2025 ya ejercía como subjefe de gabinete para políticas y asesor de seguridad interior.

Miller es considerado uno de los ideólogos más radicales sobre inmigración en los altos órganos de decisión de la administración Trump.

A finales de mayo de 2025 declaró en la cadena Fox News que el objetivo era alcanzar 3.000 arrestos diarios de indocumentados, lo que se traduciría en más de un millón anuales.

También ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que intensificara sus redadas, en un momento en que el gobierno buscaba acelerar sus operativos de detención.

“Simplemente salgan y arresten a ilegales”, ordenó entonces a los agentes, según The Wall Street Journal.

Esta presión para aumentar los arrestos se tradujo en operativos en más comunidades y negocios.

Las redadas en Los Ángeles desencadenaron en junio de 2025 protestas que se extendieron a otras ciudades, a las que Trump respondió con el despliegue en esa ciudad de la Guardia Nacional y los marines.

“Llevamos años diciendo que esta es una lucha para salvar la civilización. Cualquiera con ojos puede verlo ahora”, escribió Miller en junio de 2025 en la red social X, durante aquellas protestas.

Cuando en enero de 2025 asumió su segundo mandato, Trump firmó órdenes ejecutivas que llevan la marca de Miller, como el intento de restringir la ciudadanía por nacimiento o la declaración de la emergencia nacional en la frontera sur.

Estas medidas reflejan, según expertos, el enfoque nacionalista de línea dura que ha promovido desde los inicios del trumpismo este “halcón” republicano, muy activo a la hora de defender sus propuestas en medios de comunicación.

Analizamos a fondo quién es Stephen Miller, considerado una de las figuras más radicales, temidas e influyentes de la Casa Blanca.

Su escalada al poder

Getty Images Stephen Miller está casado con Katie Waldman, exsecretaria de prensa del exvicepresidente Mike Pence, y tienen dos hijos.

Nacido en 1985 en el seno de una familia judía de Santa Mónica (California), Miller mostró desde muy joven un marcado interés por la política, influenciado por figuras y medios con posiciones conservadoras.

A los 16 años escribió una carta a un periódico local criticando la falta de patriotismo en su instituto, posicionándose como un activista conservador que, entre otras cosas, exigía a los estudiantes latinos que hablasen solo inglés en clase.

Su formación política se consolidó en la Universidad de Duke, donde se graduó en Ciencias Políticas en 2007 y protagonizó un episodio que, según expertos, daría un temprano impulso a su carrera.

Miller se erigió como un vocal defensor de un grupo de jugadores del equipo universitario de lacrosse acusados de violación que finalmente probaron su inocencia, en un caso que alcanzó cierta relevancia mediática.

Fue en este periodo cuando empezó a vincularse con figuras controvertidas como Richard Spencer, un conocido supremacista blanco, si bien el asesor republicano negó que tuvieran una relación cercana.

Tras graduarse, trabajó como asesor de comunicaciones para congresistas republicanos y en 2009 se puso al servicio del entonces senador Jeff Sessions, conocido por sus posturas de línea dura en inmigración.

Bajo la tutela de Sessions, Miller jugó un rol clave en la oposición al proyecto de reforma migratoria bipartidista en 2013, consolidando su reputación como detractor de las políticas de fronteras abiertas.

En 2016 se unió a la campaña presidencial de Donald Trump como asesor de políticas y redactor de discursos.

Se atribuye a Miller el tono nacionalista y antiinmigración de las alocuciones de Trump, como el discurso inaugural de 2017, así como el diseño de dos de las medidas más polémicas de su primer gobierno: el veto migratorio a países de mayoría musulmana y la separación de familias de migrantes irregulares.

Getty Images En el primer mandato de Trump (2017-21) Miller participó activamente en la redacción de sus discursos y de las medidas migratorias más duras.

Según Politico, fue su capacidad para interpretar y amplificar la visión de Trump lo que lo consolidó como una figura indispensable dentro de su primer gobierno entre 2017 y 2021.

Desde entonces, Miller es conocido por su enfoque radical sobre inmigración y su habilidad para transformar ideas extremas en políticas concretas.

Según The New York Times, el asesor republicano ha perfeccionado su estrategia operando con secretismo y evitando oposiciones internas, lo que le ha permitido aplicar con éxito algunas de las medidas más radicales del trumpismo.

Su estrategia

Para su segundo mandato, Donald Trump confió a Stephen Miller un poder más amplio sobre la agenda migratoria al convertirlo en la principal figura decisoria junto al “zar de la frontera”, Tom Homan.

Desde su puesto como subjefe de gabinete para políticas y asesor de seguridad interior, Miller lideró la redacción de una avalancha de órdenes ejecutivas para poner en marcha la agenda migratoria de Trump, que prometió acabar con el flujo de inmigrantes irregulares y deportar a aquellos que ya estén en suelo estadounidense.

Getty Images Trump firmó decenas de órdenes ejecutivas el 20 de enero en su primer día como presidente, entre ellas las relativas a migración diseñadas por Stephen Miller.

Una de estas órdenes, al inicio de su mandato en enero de 2025, intentó restringir la ciudadanía por nacimiento para determinados hijos de inmigrantes indocumentados o con permisos temporales.

La Corte Suprema rechazó esa iniciativa el 30 de junio de 2026 y mantuvo el bloqueo de la orden, al considerar la mayoría de los jueces que vulneraba la 14ª Enmienda de la Constitución.

Trump también declaró la emergencia nacional en la frontera sur, ordenó enviar tropas y recurrió a una proclamación que invocaba una “invasión” para restringir el acceso al asilo.

Anuló, además, solicitudes de asilo pendientes, denegó la entrada al país a más refugiados e incluyó la designación de los carteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras.

Miller es el cerebro de lo que algunos expertos han llamado una “estrategia de saturación”: inundar a la oposición y a los medios con un flujo constante de acciones ejecutivas y medidas para desbordar la capacidad de respuesta y maximizar su efectividad.

La ofensiva también ha contado con nuevos recursos: una ley de impuestos y gasto que Trump promulgó en julio de 2025, y que Miller ayudó a impulsar, destinó unos US$170.000 millones al control migratorio.

El medio Politico destacó que el asesor ha trabajado con abogados externos, sin recurrir al Departamento de Justicia como suele ser habitual en su cargo, para blindar las nuevas políticas y garantizar que se lleven a la práctica con el menor número posible de obstáculos legales.

Este enfoque reflejaría las lecciones que Miller aprendió durante el primer mandato de Trump, cuando medidas como el veto migratorio enfrentaron bloqueos judiciales.

Además de su trabajo interno, Miller estableció relaciones estratégicas con figuras influyentes fuera del gobierno, como el empresario Elon Musk, que en los últimos años ha endurecido su postura sobre la inmigración.

Getty Images Expertos señalan la influencia de Miller sobre Elon Musk.

El próximo jefe de gabinete de la Casa Blanca también cofundó en 2021 la organización de juristas conservadores America First Legal, que promueve litigios y campañas mediáticas contra instituciones y organizaciones a las que acusan de amparar o fomentar la inmigración ilegal.

Así, Stephen Miller no solo es el arquitecto de las políticas más radicales del trumpismo, sino también el estratega que ha perfeccionado las tácticas y herramientas para aplicarlas con eficacia.

Su influencia también se extiende a otros ámbitos: Reuters informó el 1 de noviembre de que Miller y el director de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, llevaban meses trabajando con los abogados de la Casa Blanca en medidas sobre inmigración, aranceles, vivienda y gasto federal que Trump pudiera impulsar sin aprobación del Congreso.

Esa planificación podría verse alterada por el inminente control demócrata del próximo Congreso, que podrá bloquear leyes e investigar a la administración cuando asuma sus funciones en enero.

Lealtad absoluta a Trump

Desde sus inicios en la campaña presidencial de 2016, Stephen Miller ha demostrado una lealtad inquebrantable a Donald Trump, convirtiéndose en uno de sus aliados más cercanos e incondicionales.

Miller se unió al equipo de Trump cuando este aún era considerado una apuesta improbable para la Casa Blanca y redactó algunos de sus primeros discursos, en los que moldeó y amplificó con éxito su tono populista y nacionalista.

En el primer mandato de Trump, Miller evitó involucrarse en las disputas internas en el gobierno, manteniendo buenas relaciones tanto con los elementos moderados como con los más radicales, según The New York Times.

Sin embargo, nunca defendió a un aliado si caía en desgracia con Trump, como fue el caso de Jeff Sessions, su antiguo mentor y jefe en el Senado.

Cuando en 2017 Sessions renunció a su cargo de fiscal general tras perder el favor del entonces presidente, Miller no dudó en priorizar su lealtad al líder y se distanció del que había sido su benefactor.

Getty Images Miller siempre se ha alineado con Trump y en su carrera no hay rastro de una sola crítica al mandatario.

Esa fidelidad absoluta también se refleja en su disposición a seguir las órdenes de Trump sin cuestionarlas, especialmente en público.

Según Politico, el estratega de 39 años nunca contradice al presidente, incluso en reuniones privadas, y se alinea rápidamente con cualquier decisión que tome Trump, lo que le ha permitido sobrevivir a múltiples cambios de gabinete durante el primer gobierno y enfrentamientos internos en el partido.

Por supuesto, Miller ha respaldado en todo momento la más que cuestionable teoría de que las elecciones que Joe Biden ganó a Trump en 2020 fueron fraudulentas.

Una figura divisiva

Las políticas diseñadas por Stephen Miller, tanto en el primer como en el segundo mandato de Donald Trump, generan fuertes divisiones en la política y la sociedad estadounidenses.

Para sus detractores, incluidos legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos, su agenda asesta un ataque directo a los principios fundamentales de Estados Unidos y a las comunidades más vulnerables.

Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) o el Southern Poverty Law Center las describen como extremas y discriminatorias.

Getty Images Miller es una de las figuras más polémicas del nuevo gobierno de Trump.

Analistas consultados por The New York Times advierten que las políticas promovidas por Miller podrían transformar la manera en que Estados Unidos gestiona la inmigración, cerrando puertas históricamente abiertas a refugiados y solicitantes de asilo.

Sus críticos también creen que las posibles deportaciones y la militarización de la frontera podrían tensar las relaciones con países vecinos, como México, y generar nuevas crisis humanitarias.

Para los simpatizantes del trumpismo, sin embargo, es un estratega visionario que ha redefinido las políticas migratorias con un enfoque nacionalista y de línea dura que ayudará a proteger la seguridad y el bienestar de los estadounidenses.

A falta de conocer los efectos definitivos de su legado, millones de migrantes ya están sintiendo de una o de otra manera el impacto de las políticas diseñadas e impulsadas por Miller, que prometen seguir siendo objeto de controversia y disputas en los próximos años.

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