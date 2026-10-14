Quién queda a cargo del Vaticano y cómo funciona la Iglesia católica mientras el papa León XIV se recupera de una cirugía pulmonar

Tras el diagnóstico de cáncer de pulmón que recibió el papa León XIV este martes, surgió nuevamente el interrogante que el mundo se hizo en marzo del año pasado cuando fue internado su antecesor, Francisco: ¿Y ahora qué?

Este miércoles, la periodista de la agencia de noticias AP Nicole Winfield planteó la pregunta que todos los católicos se hacen: ¿Quién queda al frente de la Iglesia católica cuando el Papa está inconsciente, incapacitado o incapaz de gobernar?

Y la respondió en dos palabras: “El Papa”.

La breve respuesta de Winfield explica de manera simple una situación compleja:

A diferencia de lo que ocurre en caso de fallecimiento o renuncia, donde existen normas bien establecidas para la sucesión, no hay un protocolo claro para delegar el liderazgo de la Iglesia si el pontífice católico no puede ejercer plenamente sus funciones debido a una enfermedad grave.

León XIV, de 71 años, se sometió a una operación de 90 minutos en el Hospital Gemelli de Roma, en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El Vaticano informó que el Papa pasó una noche tranquila y añadió que se darán más detalles de su estado de salud a lo largo de la jornada.

Antes de la operación, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede había ratificado el viaje del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, pero ahora existe incertidumbre por el diagnóstico de este martes.

El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia católica y del Estado Vaticano, por lo que su liderazgo es vital tanto en la dimensión religiosa como en la administrativa y la diplomática.

Cuando el pontífice no puede ejercer sus funciones de manera presencial, la administración de la Iglesia recae en la Curia Romana, el órgano de gobierno eclesiástico, y especialmente en el Secretario de Estado del Vaticano, cargo que actualmente ocupa el cardenal Pietro Parolin.

Qué dicen las normas

En marzo de 2025, ante una situación similar experimentada por la Iglesia tras la enfermedad de Francisco, Filipe Domingues, director del Centro Laico en Roma y especialista en asuntos del Vaticano, le dijo a BBC News Mundo que si el Papa no estuviera consciente, todo seguiría más o menos igual:

“Cada cardenal tiene su propio rol en el Vaticano y el secretario de Estado desempeña un papel muy importante en este contexto”.

Pietro Parolin, quien ocupa actualmente este rol, es el encargado de supervisar asuntos diplomáticos y administrativos y de actúa como una especie de “primer ministro” del Vaticano.

Consultado por los periodistas en los últimos días sobre si estaba preocupado por la salud del Papa, Parolin respondió: “Sí, porque ciertamente no esperaba algo así”.

Pero el secretario de Estado del Vaticano añadió que había hablado con el Papa el lunes por la noche y que eso le había tranquilizado.

“Es algo que, gracias a Dios, detectamos de inmediato. Y normalmente, cuando estas cosas se descubren a tiempo, pueden resolverse”.

Todavía no hay declaraciones de Parolin sobre el diagnóstico difundido en las últimas horas.

Getty Images Pietro Parolin es el Secretario de Estado del Vaticano, encargado de la diplomacia y asuntos políticos de la Santa Sede.

La autoridad del secretario de Estado no sustituye la del pontífice; “no puede tomar las decisiones que corresponden al pontífice, como por ejemplo el nombramiento de obispos”, subrayó Domingues.

Otra tarea específica reservada exclusivamente al pontífice es, por ejemplo, aprobar las canonizaciones de nuevos santos y, también, sus mensajes a los fieles de los miércoles o domingos.

Aunque la Santa Sede cuenta con ciertos mecanismos para mantenerse operativa en ausencia de su líder, existen carencias en su sistema normativo que podrían plantear dificultades si la salud del pontífice se complica por un período más largo.

Los expertos señalan que el derecho canónico, que prevé procedimientos detallados para la sucesión papal en caso de muerte o renuncia, deja un vacío legal cuando el Papa sigue vivo pero no puede ejercer plenamente sus funciones.

El Canon 335 menciona la posibilidad de que la Santa Sede esté “vacante o totalmente impedida”, pero no define qué significa “totalmente impedida” ni establece pasos a seguir en ese escenario.

En el caso de los obispos, por ejemplo, la Iglesia sí tiene normas: según el Canon 412, una diócesis puede considerarse “impedida” si su obispo no puede ejercer su autoridad por razones de enfermedad, exilio o cualquier otra circunstancia, y el mando pasa a manos de un obispo auxiliar o vicario general.

Sin embargo, al no haber una disposición equivalente para el Papa, queda abierta la pregunta sobre quién debería asumir su rol en caso de incapacidad.

Renuncia

En teoría, si un Papa no pudiera continuar en su cargo por motivos de salud, la única solución sería dejar la silla de San Pedro.

En 1965, el papa Pablo VI escribió cartas al decano del Colegio Cardenalicio planteando la hipótesis de que, si llegara a enfermar gravemente, el decano y los demás cardenales deberían aceptar su renuncia.

Francisco, consciente de esta posibilidad, confirmó en 2022 que había dejado escrita una carta de renuncia para ser utilizada en caso de incapacidad médica.

Sin embargo, existe la incógnita de cómo se activaría esta renuncia si el Papa ya no estuviera en condiciones de manifestar su voluntad, ya que el derecho canónico establece que una dimisión papal debe ser “libre y manifiesta”.

En el caso de Benedicto XVI (2005-2013) él mismo anunció públicamente su renuncia.

“Si el Papa tuviera Alzheimer y llegara un momento en el que ya no pudiera tomar la decisión por sí mismo, alguien de la Secretaría de Estado debería hacer pública la carta y presentar un informe médico”, explicó Domingues.

En 2021 un grupo de expertos sugirió que, en caso de que un Papa quedara completamente incapacitado, el Colegio de Cardenales debería asumir la gestión de la Iglesia y designar una comisión para evaluar periódicamente su estado de salud.

Esta propuesta implicaría que un comité médico revisara su estado de salud cada seis meses y, si se determinara que no puede seguir en su cargo, el Colegio de Cardenales podría activar un proceso para la elección de un sucesor.

Sin embargo, hasta ahora el Vaticano no ha aplicado ninguna de estas ideas, lo que significa que la Iglesia sigue sin un mecanismo formal para abordar la incapacidad prolongada de un Pontífice.

* Con aportes de Atahualpa Amerise